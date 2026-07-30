ميناء دمياط.. بوابة الغاز والتجارة المصرية إلى الأسواق العالمية

- ميناء دمياط يُعد مركزاً استراتيجياً لتصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث يلعب دوراً محورياً في تصدير الغاز من مصر وإسرائيل، مما يعزز أمن الطاقة الإقليمي، خاصة بعد استئناف الإنتاج في 2021 لتلبية الطلب الأوروبي خلال أزمة الطاقة. - يسعى الميناء لتعزيز تجارة الحاويات عبر مشروع "تحيا مصر 1"، الذي يتميز بأرصفة طويلة وساحات واسعة، مما يجذب السفن العملاقة ويقلل زمن بقاء السفن، مدعوماً بتحالف دولي ورافعات عملاقة. - يُعتبر ميناء دمياط بوابة رئيسية للسلع في مصر، حيث يدعم الأمن الغذائي بتخزين الحبوب ويرتبط بشبكة سكك حديدية لتسهيل نقل البضائع، مما يعزز الصادرات المصرية إلى أوروبا.

أعاد حادث اشتعال حريق بسفينتي شحن وإعادة تسييل الغاز الطبيعي بميناء دمياط بعد استهدافها بمسيّرة أمس الأربعاء، تسليط الضوء على أحد أهم الأصول الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، إذ إن أي اضطراب قد يؤثر في حركة هذا المرفق الحيوي، لا يقتصر على نشاطه التجاري، وإنما يمتد إلى تجارة الطاقة وسلاسل إمداد الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر المتوسط. ويعود ذلك إلى تحول الميناء خلال السنوات الأخيرة إلى بوابة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، سواء من الإنتاج المصري أو من جزء من الغاز الإسرائيلي الذي يُنقل إلى مصر لإسالته قبل إعادة تصديره، ما منح الميناء مكانة محورية في منظومة أمن الطاقة الإقليمية، وجعل تطوراته محل متابعة من أسواق الطاقة وشركات الملاحة الدولية.

بوابة مصر لتصدير الغاز المسال

أهمية ميناء دمياط لا تقتصر على تداول الحاويات والبضائع، فهو يحتضن إحدى محطتي تصدير الغاز الطبيعي المسال العاملتين في مصر، إلى جانب محطة "إدكو". وتصف وزارة البترول المصرية المحطتين "دمياط" و"إدكو" بأنهما منشأتا الإسالة الوحيدتان في شرق البحر المتوسط، وهو ما يمنح البنية التحتية المصرية دوراً محورياً في نقل غاز المنطقة إلى الأسواق الدولية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة دمياط نحو 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وفق بيانات الوزارة.

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وتتيح المحطة لمصر تسييل الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وشحنها بحرا إلى وجهات لا يمكن الوصول إليها عبر خطوط الأنابيب وحدها. وقد بدأت المحطة نشاطها عام 2005، ثم توقفت في 2012 قبل أن تستأنف الإنتاج والتصدير في فبراير/شباط 2021. وربطت الشركة المشغلة عودة المحطة آنذاك باستعادة مصر قدرتها على تلبية الطلب المحلي وإتاحة جزء من فائض الإنتاج للتصدير من خلال محطات الإسالة.

وأي اضطراب في منشآت ميناء دمياط أو في عمليات محطة الإسالة يكتسب أهمية تتجاوز نطاق الميناء نفسه، نظراً لارتباطه بإمدادات الغاز المصرية والإسرائيلية المتجهة إلى الأسواق الخارجية. إذ برز الدور الأوروبي لمحطة دمياط بصورة واضحة خلال أزمة الطاقة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ففي عام 2022 أنتجت المحطة وصدرت نحو 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخها حتى ذلك الوقت، واتجهت قرابة 60% من شحناتها إلى أوروبا. كما نصت مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2022 على نقل الغاز الإسرائيلي وغازات أخرى من شرق المتوسط إلى مصر، ثم إسالتها وشحنها إلى الأسواق الأوروبية.

ميناء دمياط قناة السويس ميناء إدكو المسافة البحرية بين ميناء دمياط ومدخل قناة السويس 38 ميلا

ميناء محوري في قلب البحر المتوسط

هذه الأدوار جعلت ميناء دمياط يمثّل واحدا من أهم المراكز البحرية في مصر وشرق البحر المتوسط، نظرا إلى موقعه عند الطرف الشرقي لدلتا النيل وقربه من الطرق البحرية التي تربط قناة السويس بالموانئ الأوروبية. كما يربط مناطق الإنتاج والاستهلاك المصرية بالأسواق الخارجية، فضلا عن دعمه تجارة الحاويات والترانزيت واستيراد الحبوب والمواد الخام.

كما يمثل الموقع الجغرافي أحد الأصول الأساسية لميناء دمياط. ففي دراسة أصدرها البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 حول شبكات الملاحة وكفاءة الموانئ في البحر المتوسط، صُنفت دمياط ضمن الموانئ الكبيرة والأكثر مركزية والأفضل موقعاً في الشبكة الإقليمية، إلى جانب الجزيرة الخضراء ومالطا وسينيس وطنجة. ويمنح هذا الموقع الميناء فرصة لجذب حركة التجارة العابرة بين أوروبا وآسيا وشرق المتوسط.

طاقة حريق في ميناء دمياط يثير تساؤلات عن أمن منشآت الغاز المصرية

وتظهر الأرقام حجم النشاط الذي يديره الميناء. فحسب وزارة النقل المصرية فإن ميناء دمياط حقق هذا العام أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه منذ إنشائه عام 1986. وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في 14 يوليو/تموز الحالي، أن حجم التداول خلال العام المالي 2025-2026، سجل 46.4 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالعام المالي 2024-2025. وأشار المركز إلى استقبال الميناء خلال هذه الفترة 3261 سفينة بنمو 1%، وحجم تداول البضائع العامة بلغ 31.6 مليون طن بنمو 6%.

ويعكس هذا المستوى من النشاط مكانة الميناء بين الموانئ المصرية الرئيسية، وقدرته على خدمة التجارة المحلية وحركة إعادة الشحن في البحر المتوسط.

ووفقا للوزارة، فإن الميناء يمتد على مساحة إجمالية تقارب 11.87 مليون متر مربع، منها نحو 8.54 ملايين متر مربع مساحة برية، وأكثر من 3.33 ملايين متر مربع مساحة مائية. كما تبلغ مساحة المخازن نحو 281.5 ألف متر مربع، ومساحة الساحات أكثر من 833 ألف متر مربع، إلى جانب نحو 98 ألف متر مربع مخصصة للصوامع. وتمنح هذه المساحات الميناء قدرة على الجمع بين عمليات الشحن والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية داخل نطاق واحد.

وتتعزز أهمية الميناء بقدرته على استقبال السفن الكبيرة. ويبلغ طول قناة الدخول إليه نحو 11.3 كيلومترا، بعرض 300 متر وعمق يصل إلى 15 مترا، فيما يعمل الميناء على مدار 24 ساعة.

توسع كبير في تجارة الحاويات

ويراهن ميناء دمياط على مشروع محطة الحاويات الجديدة "تحيا مصر 1" لتعزيز قدرته التنافسية وزيادة حصته من حركة التجارة البحرية. ووفقا لوزارة النقل المصرية، تمتد أرصفة المحطة الجديدة بطول يقارب 1970 متراً، وبعمق يصل إلى 18 متراً، فيما تبلغ مساحة ساحتها الخلفية نحو 922 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 3.5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وهو ما يعزز قدرة الميناء على استقبال سفن الحاويات العملاقة ويرفع مكانته في تجارة الترانزيت وإعادة الشحن.

ويُدار المشروع من خلال شركة "دمياط أليانس" التي تضم تحالفاً دولياً يضم "يوروجيت" الألمانية و"كونتشيب إيطاليا" الإيطالية وخط "هاباغ لويد" الملاحي. وترى وزارة النقل أن مشاركة مشغلين وخطوط ملاحية عالمية تمنح المحطة ميزة تنافسية من خلال جذب أحجام منتظمة من الحاويات وربطها بشبكات النقل البحري الدولية.

حجم تداول البضائع في ميناء دمياط أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ووفقاً لوزارة النقل، تسلمت المحطة 12 رافعة رصيف عملاقة مخصصة لمناولة الحاويات، تصل قدرة الرفع في الواحدة منها إلى 75 طناً، ويبلغ ارتفاع التشغيل نحو 57.5 متراً، مع ذراع خارجية بطول 72 متراً، ما يتيح التعامل مع أكبر سفن الحاويات العاملة عالمياً. وتسهم هذه التجهيزات في رفع كفاءة المناولة وتقليص زمن بقاء السفن داخل الميناء.

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حلقة رئيسية في سلاسل الإمداد والتجارة

ترتبط الأهمية الاقتصادية لميناء دمياط بوظيفته بوابة للسلع الداخلة إلى السوق المصرية والخارجة منها. فالميناء يتعامل مع الحاويات والبضائع العامة والحبوب والصب الجاف والسائل، ما يجعله جزءا من سلاسل إنتاج متعددة تشمل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات الزراعية والصناعية. كما يشكل الميناء نقطة مهمة في منظومة الأمن الغذائي، بسبب دوره في استقبال الحبوب والقمح وتخزينها ونقلها إلى الصوامع والمطاحن داخل البلاد.

وكان البنك الدولي قد أشار في 2018، إلى طموحات لتحويل دمياط إلى مركز للحبوب في شرق البحر المتوسط، مع مقترحات لإنشاء منطقة لوجستية واسعة للتخزين والتداول وإعادة التصدير.

وترتبط قيمة ميناء دمياط أيضا بقدرته على نقل البضائع من الأرصفة إلى الأسواق ومناطق الإنتاج في الداخل. ووفقا لدليل صادر عن وزارة النقل المصرية، يضم الميناء شبكة سكك حديدية بطول نحو 23.6 كيلومتراً، متصلة بالأرصفة وبالشبكة القومية للسكك الحديدية، ما يتيح نقل الحبوب والحاويات والبضائع الثقيلة بالقطارات، ويخفف الضغط على الطرق واستهلاك الوقود والانبعاثات.

بوابة للصادرات إلى أوروبا

يسهم ميناء دمياط في دعم الصادرات المصرية مستفيداً من قربه من موانئ جنوب أوروبا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، انطلقت الرحلة الأولى للخط البحري المنتظم لنقل الشاحنات والمقطورات بنظام "رورو" بين دمياط وميناء ترييستي الإيطالي، وفقا لقطاع النقل البحري واللوجستيات التابع لوزارة النقل المصرية.

ويتيح الخط نقل المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية خلال فترات أقصر، إذ تصل السفينة إلى ترييستي بعد نحو ثلاثة أيام، قبل أن تُنقل الشحنات بالسكك الحديدية إلى وجهات أوروبية أخرى. وحسب وزارة النقل، يستهدف المشروع فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا وتعزيز حركة التجارة بين الجانبين.