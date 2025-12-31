ميناء المكلا يخرج عن الخدمة بعد القصف السعودي... ماذا نعرف عنه؟

- تعرض ميناء المكلا لقصف سعودي أدى إلى خروجه عن الخدمة، تزامناً مع إعلان حالة طوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً، وفرض حظر جوي وبحري وبري على الموانئ والمنافذ. - ميناء المكلا شهد تطورات منذ 2020، حيث استخدمته الإمارات لأغراض متعددة، مع خطط لتطويره وتوسيعه لاستقبال المزيد من السفن التجارية. - موانئ حضرموت تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد اليمني، وتسعى الإمارات للسيطرة عليها، مما يؤثر على استقرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

خرج ميناء المكلا عن الخدمة بشكل تام عقب تعرضه لقصف سعودي صباح أمس. حيث أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن الميناء الذي كان يُستخدم جزء منه لأغراض تجارية في استقبال السفن المحملة بالبضائع القادمة بدرجة رئيسية من ميناء رأس علي في الإمارات، قد توقف عن العمل بشكل نهائي منذ صباح الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول إثر القصف السعودي لشحنة أسلحة إماراتية قادمة من الفجيرة.

تزامن ذلك مع إعلان الرئيس رشاد العليمي حالة طوارئ في كل أراضي الجمهورية لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد غداة إطلاق المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لإجبار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على مغادرة محافظتي المهرة وحضرموت. وجاء الإعلان استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس القيادة بموجب الدستور، وحفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً للالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامة أراضيه.

إذ شمل قرار إعلان حالة الطوارئ فرض حظر جوي وبحري وبري على كل الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

وتعمل في حضرموت ثلاثة موانئ استراتيجية مطلة على البحر العربي هي المكلا والشحر والضبة. ويعتبر ميناء المكلا الخاص باستقبال السفن المحملة بالبضائع والسلع التجارية بحسب استخدامات الحكومة اليمنية له منذ سنوات أهم هذه الموانئ وأكبرها في محافظة حضرموت الذي تم إعادة تشغيله قبل نحو ست سنوات، حيث كان "العربي الجديد"، قد انفرد منذ وقت مبكر، في عام 2020، بالكشف عن قيام الإمارات عبر تشكيلات عسكرية تابعة لها أو مدعومة منها، بوضع يدها على ميناء المكلا الذي يعتبر أحد أهم الموانئ المطلة على البحر العربي في محافظة حضرموت واليمن بشكل عام، والعمل على إدارته واستخدامه لأغراض متعددة منها تهريب الذهب المستخرج من مناجم محافظة حضرموت والتي تُعد من أهم المناطق اليمنية الغنية ليس فقط بالنفط والذهب والموقع الاستراتيجي المطل على بحر العرب، بل والموارد الطبيعية بشكل عام.

في حين تطورت استخداماته طوال الأعوام الماضية منذ العام 2020، إذ لم يتركز ذلك في الجوانب العسكرية بعد تشكيل قوات عسكرية في حضرموت مثل النخبة الحضرمية وغيرها والعمل على تسليحها عبر استخدام هذا الميناء، بل وصل الأمر إلى تصدر هذا الميناء أهم المواقع والمنافذ في اليمن المستخدمة في تهريب النفط والغاز المستخرج من حقول حضرموت ومحافظة شبوة القريبة منها.

في السياق، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، عن تطوير ميناء المكلا وتوسيعه بما يمكّنه من استقبال أكبر عدد ممكن من السفن التجارية، وتوسيع خطوط النقل البحري، وذلك من خلال العمل على إنشاء لسان بحري جديد يسهم في زيادة حجم الواردات والصادرات، ورفع كفاءة الكوادر العاملة بالميناء.

تزامن ذلك مع دعوة وجهتها إدارة موانئ البحر العربي الحكومية لرجال المال والأعمال في حضرموت إلى المساهمة في إنشاء شركة تطويرية مساهمة لتشييد اللسان البحري وتوسعة الميناء، وذلك بهدف المساعي المبذولة لزيادة الصادرات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل للشباب.

غير أن أعمال الترميم التي شهدها الميناء خلال هذه الفترة، وفق مصادر محلية مطلعة، في حضرموت أشرف عليها ضباط وعسكريون إمارتيون ويمنيون من محافظة حضرموت ومناطق جنوبي اليمن بعدما تم إسناد هذه الأعمال إلى المركز البحري للتدريب والتأهيل بالميناء، بمشاركة 28 ضابطًا ومساعدًا وجنديًا.

كما برزت عدة مساعٍ محلية في محافظة حضرموت خلال الشهرين الماضيين لجذب الغرفة التجارية ورجال المال والأعمال بالمحافظة، بهدف القيام بدور فاعل في تطوير ميناء المكلا وإغراء هذا القطاع من رجال المال والأعمال والمستثمرين بمشاريع توسعة الميناء والتي قد تسهم في استقبال المزيد من الحاويات، وتعزيز الميزة التنافسية للميناء وتشجيع الاستثمار.

لكن الغرض الخفي من هذه التحركات تمثل في اجتذاب الأموال لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالمحافظة، وفي مقدمِها مشروع تطوير ميناء المكلا، والاتفاق على تشكيل فريق فني لتقييم الدراسة الخاصة بتوسعة ميناء المكلا واعتمادها بشكل نهائي، إلى جانب تشكيل فريق استثماري مالي لوضع الإطار القانوني المناسب لطبيعة الاستثمار في هذا المشروع الحيوي.

إضافة إلى ميناء المكلا، هناك ميناء الضبة الاستراتيجي الخاص بتصدير النفط الخام المستخرج من حقول حضرموت، إلى جانب ميناء الشحر الذي انحصر تخصيصه خلال السنوات الثلاث الماضية كميناء سمكي، حيث كانت مصادر مطلعة في حضرموت قد أكدت لـ"العربي الجديد"، أنه يعمل بشكل رسمي ولا علاقة لها بالتهريب وليس ميناء مستحدثاً عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن أربعة موانئ مستحدثة تُستخدم للتهريب وإيراداتها خارج السيطرة الحكومية.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن ميناء الشحر الأول في حضرموت حيث تم إنشاؤه قبل ميناء المكلا وأصبح الميناء الأول والرئيسي، وبالرغم من ذلك استمر ميناء الشحر بعمله وممارسة نشاطه بشكل رسمي قبل أن يتحول إلى ميناء سمكي.

وخلال سيطرة تنظيم "القاعدة" على مناطق واسعة في حضرموت في الفترة الممتدة من 2014 إلى نهاية 2015، أدار هذا الميناء "الشحر" وحوله إلى ميناء إنزال "للبوتات" الصغيرة التي تأتي من موانئ أخرى خارجية، قبل أن يتم إغلاقه لفترة بعد طرد "القاعدة" من حضرموت، ليعود بعد ذلك للعمل، إذ يشير الكسادي إلى أن الميناء بعدما عاد للعمل كان له دور كبير في خلق فرص العمل وتطوير مدينة الشحر وازدهار الحركة التجارية والاقتصادية، إضافة إلى الإيرادات التي تحصّلها السلطة المحلية.

وتكتسب موانئ حضرموت أهمية بالغة في اليمن ولها أبعاد تاريخية في طريق الحرير الذي تسعى الصين لإحيائه في إطار صراع نفوذ دولي واسع، وضمن حلقة مائية استراتيجية يكتنزها اليمن وترتبط بميناء بلحاف في شبوة مروراً بخليج عدن وصولاً إلى ميناء المخا وباب المندب.

ويشير مراقبون ومختصون إلى أن ميناء المكلا ونسبة أقل ميناء الشحر في حضرموت كانا الهدف الأهم الذي ركزت عليه الإمارات في المحافظة اليمنية الاستراتيجية المترامية الأطراف على الحدود السعودية، فهو وميناء الشحر أقرب نقطة بالنسبة لها لميناء جيبوتي الذي خسرت المنافسة عليه مع الصين، الأمر الذي جعلها تتموضع في هذين الموقعين الاستراتيجيين لأغراض متعددة منها ظلت خفية وسرية وغامضة وبعيدة عن السلطات المحلية والحكومية في اليمن.

ولعبت موانئ حضرموت مثل ميناء المكلا دوراً بارزاً في ازدهار الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي من خلال ربط الخط الملاحي الدولي الذي يمر عبر المحيط الهندي والقرن الإفريقي، وموقع جزيرة سقطرى الذي يقع في قلب ممر الطُرق البحرية في بحر العرب والمحيط الهندي

وعملت دولتا التحالف، المملكة العربية السعودية والإمارات، على تقويض مقدرات الدولة اليمنية ودعم سلطات موازية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حصل على الدعم والتسليح الكامل من الإمارات للعمل على عدم استقرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وعدم تمكنها حتى من إدارة عاصمتها المؤقتة عدن.