ميناء الفاو الكبير... المشروع الذي يعيد رسم خريطة التجارة العراقية

- الأهداف الاستراتيجية لميناء الفاو الكبير: يهدف المشروع إلى تحويل العراق إلى مركز تجاري يربط آسيا بأوروبا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي عند مصب شط العرب، لتعزيز النقل وتقليل التكاليف اللوجستية. - البنية التحتية والمكونات الأساسية: يمتد الميناء على مساحة 54 كيلومترًا ويشمل أرصفة حديثة ومحطات حاويات، مع كاسر أمواج ومناطق صناعية وتجارية، بالتعاون مع شركات دولية لضمان جودة التنفيذ. - الأهمية الاقتصادية: يسهم المشروع في تنشيط الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات، مما يعزز العلاقات الدولية ويطور البنية التحتية، ويجعل البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق، مع توفير فرص عمل جديدة.

يعد ميناء الفاو الكبير واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة العراقية وأهمها، وهو حالياً مشروع بنية تحتية بحرية ضخم يهدف إلى تطوير ميناء جديد عميق للمياه على جزيرة صناعية في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق. ويقع الميناء استراتيجياً عند مصب شط العرب حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات قبل أن يصبا في الخليج العربي، وبقرب مباشر منه، ما يمنحه موقعاً جغرافياً مميزاً يؤهله ليكون قناة حيوية تربط الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط، ويتوقع أن يصبح أكبر ميناء في المنطقة.

يمتد الميناء على مساحة شاسعة تبلغ 54 كيلومتراً، ويشكّل المرحلة الأولى من مشروع أكبر يضم في مرحلته الثانية مناطق صناعية وتجارية، وفي مرحلته الثالثة مدينة الفاو الجديدة.

الهدف من المشروع

يهدف ميناء الفاو الكبير إلى تحويل العراق إلى عقدة ربط تجارية بين قارتي آسيا وأوروبا، من خلال استقطاب السفن العملاقة وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، بحسب الموقع الرسمي للميناء. ويأتي ذلك عبر:

تعزيز قدرات النقل في الموانىء العراقية من خلال تحسين البنية التحتية للبلاد.

تقليل التكاليف اللوجستية على التجار وشركات الشحن.

تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد والتبادل الاقتصادي والتعاون مع الدول المجاورة، مثل تركيا.

ويرتبط المشروع بمشروع طريق التنمية، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة نقل عراقية عابرة للحدود تربط جنوب العراق بشماله، وتصل منطقة الخليج بتركيا، ما يفتح ممراً جديداً لحركة البضائع بين دول المنطقة.

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المكوّنات والبنية التحتية

يضم المشروع أرصفة حديثة ومتطورة مخصصة لاستقبال السفن الكبيرة، إلى جانب محطات حاويات ومرافق لوجستية متكاملة تتيح تفريغ البضائع وتحميلها بسرعة وكفاءة عالية. وبعد التفريغ، تنقل البضائع إما إلى ساحات الخزن داخل الميناء أو إلى شبكات النقل البري والسككي باتجاه بقية المحافظات.

كما يشمل الميناء تنظيم إجراءات الجمارك والترانزيت ضمن موقع واحد، ما يقلل زمن بقاء السفن فيه ويخفض التكاليف. ومن أبرز الأعمال الإنشائية، بناء كاسر أمواج ضخم ويعد من الأطول في المنطقة، ويوفر الحماية للميناء ويضمن استمرارية الملاحة البحرية في مختلف الظروف الجوية. وتُقام بالقرب من الميناء مناطق صناعية وتجارية تُستخدم لتجميع البضائع وتغليفها ومعالجتها وإعادة تصديرها، ما يحوّل المنطقة إلى مركز لوجستي متكامل.

الطاقة الاستيعابية على مراحل

المرحلة الأولى: 3.5 ملايين حاوية سنوياً و22 طناً من البضائع السائبة

المرحلة الثانية: 7 ملايين حاوية سنوياً، و33 مليون طن من البضائع السائبة

المرحلتان الثالثة والرابعة: 25 مليون حاوية، و55 مليون طن من البضائع السائبة.

الطاقة الاستيعابية لميناء الفاو الكبير على مراحل أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وبحسب الموقع، تقدّم الحكومة العراقية دعماً شاملاً للمشروع من خلال الإشراف المستمر وتخصيص الموارد اللازمة لتأسيسه. أما التنفيذ فهو جهد تعاوني بين الشركة الكورية الجنوبية "دايوو" التي تتولى التنفيذ الفني، والشركة الإيطالية "تكنيتال" التي تقدّم الخبرة الاستشارية لضمان جودة التصميم والتنفيذ.

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الأهمية الاقتصادية

على مستوى الاقتصاد الوطني

تنشيط الاقتصاد العراقي عبر زيادة الصادرات والواردات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز العلاقات الدولية من خلال زيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى.

تطوير البنية التحتية بما ينعكس على مستوى المعيشة للمواطنين.

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والخدمات البحرية والإدارة والصيانة.

على مستوى البصرة

يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن ميناء الفاو يمثل ركيزة للتحول الاقتصادي وجعل البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق، مشيراً إلى أن الأرصفة والمشاريع الخمسة المنفذة ضمن خطط تطوير الموانئ شهدت تقدماً كبيراً بنسب إنجاز عالية. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية في يونيو/ حزيران الماضي، أن نجاح المشروع سيسهم في ترسيخ مكانة البصرة مركزاً اقتصادياً رئيسياً، وسينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد العراقي عموماً ويدعم خطط التنمية المستدامة.

كما تطرّق العيداني إلى أن زيارة وزير النقل للمحافظة تضمنت الاطلاع على مشاريع مهمة في ميناء أم قصر وساحات ترحيل الشاحنات، إلى جانب مشاريع التوسعة المرتبطة بها، مؤكداً أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل بربط ميناء أم قصر بميناء الفاو. وشدّد على أن التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية عامل أساسي في نجاح المشاريع الاستراتيجية ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المحافظة والبلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه ربط ميناء الفاو بميناء أم قصر؟ كيف سيساهم ميناء الفاو في تقليل الاعتماد على الموانئ المجاورة في تصدير واستيراد البضائع؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

بشكل عام، يمثل ميناء الفاو الكبير مشروعاً استراتيجياً بعيد المدى، من شأنه أن يعزز مكانة العراق الاقتصادية ويدعم حضوره على خريطة التجارة العالمية عبر بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي فريد يجعل منه بوابة العراق نحو المستقبل.

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وينعكس نجاح المشروع بشكل مباشر على محافظة البصرة التي ستتحول إلى عاصمة اقتصادية حقيقة للبلاد بفضل ما توفره من فرص عمل وأنشطة صناعية وتجارية مصاحبة، وتحسن ملموس في مستوى المعيشة لسكانها. ولا يقل عن ذلك أهمية الأثر التنموي الشامل الذي يمكن أن يحدثه المشروع على مستوى العراق كله، من خلال تحديث البنية التحتية للنقل والموانئ، وتقليل الاعتماد على الموانئ المجاورة في تصدير واستيراد البضائع، وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.