ميزانية رحلتك... أخطاء تضاعف تكاليف عطلة رأس السنة

مع بدء العد العكسي لعطلة رأس السنة وعيد الميلاد، يبدأ الكثيرون بالتخطيط لرحلة قصيرة هرباً من الروتين واستقبال العام الجديد في أجواء سعيدة ومبهرة، لكن وسط الحماس، يقع عدد من المسافرين في سلسلة من الأخطاء التي تبدو بسيطة، لكنها كفيلة بمضاعفة الميزانية من دون أن يشعروا، فتشكل العطلة عبئا اقتصادياً إضافياً، خاصة لأصحاب الميزانيات البسيطة.

عادة خلال موسم الأعياد، وتحديداً عيدي الميلاد ورأس السنة من كل عام، ترتفع الأسعار بشكل كبير، سواء أسعار الفنادق، أو أسعار تذاكر السفر، ويعتبر موسم عيدي الميلاد ورأس السنة، الأغلى سنوياً في عالم السفر، وأي سوء تقدير أو قرار متسرّع قد يحوّل الرحلة من تجربة ممتعة إلى فاتورة ثقيلة. لذا، إن كنتم تسعون إلى القيام برحلة خلال هذا الموسم، إليكم أبرز الأخطاء التي يقع فيها المسافرون خلال هذه الفترة، وكيف يمكن تجنّبها بذكاء لضمان رحلة ممتعة وبأقل تكلفة ممكنة.

خطأ الحجز المتأخر في رأس السنة

من المعروف عادة، أن حجز تذاكر السفر في آخر لحظة، يرفع الأسعار بشكل خيالي، ويعد ذلك من أكثر الأخطاء التي تضاعف تكلفة الرحلة خلال عطلة رأس السنة، إذ ترتفع أسعار الطيران والفنادق في الأسابيع الأخيرة من ديسمبر بنسبة قد تصل إلى 120%، بسبب الطلب المرتفع. كما تختفي الخيارات الاقتصادية بسرعة، ما يضطر المسافر للاختيار بين أسعار مبالغ فيها أو فنادق بعيدة وغير مناسبة.

ولتفادي هذا الارتفاع الهائل، من المهم البدء من الآن بحجز الرحلات، أي قبل موعد الرحلة بنحو 4 أو 5 أسابيع، كما تساعد أدوات التنبؤ بالأسعار مثل Google Flights – Skyscanner – Hopper. ومن المهم أيضاً اختيار تواريخ مرنة، مثل السفر قبل 24 ديسمبر أو بعد 1 يناير، حيث تنخفض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 40% مقارنة بأيام الذروة.

تجاهل تكاليف ما بعد الوصول

أحد الأخطاء الشائعة التي قد تضاعف ميزانية الرحلة خلال عطلة رأس السنة هو تجاهل تكاليف ما بعد الوصول، يركز الكثير من المسافرين غالباً على سعر الطيران والإقامة، متناسين أن النفقات اليومية الأخرى، مثل المواصلات، والطعام، والأنشطة السياحية، والضرائب المحلية، يمكن أن تزيد التكلفة الإجمالية للرحلة بنسبة قد تصل إلى 30 و40%، فعلى سبيل المثال، الانتقال من المطار إلى الفندق بسيارة أجرة باهظة الثمن، أو شراء وجبات من مطاعم سياحية فاخرة، أو الدفع نقداً مقابل دخول المعالم بدون حجز مسبق، كلها أمور يمكن أن تُثقل كاهل ميزانية الرحلة دون أن يدرك المسافر ذلك.

لتجنب هذه المفاجآت، من الضروري وضع ميزانية يومية، واستخدام العديد من الخيارات الأرخص ثمناً، إذ يُفضل استخدام وسائل النقل العام مثل المترو والحافلات، أو شراء بطاقات يومية أو أسبوعية، لتوفير تكلفة التنقل اليومية بشكل كبير. كما يُنصح بحجز الأنشطة والمعالم السياحية مسبقًا عبر تطبيقات موثوقة مثل GetYourGuide أو Klook، حيث يمكن الحصول على تخفيضات وحجوزات مسبقة تضمن دخولًا سلسًا دون طوابير طويلة أو تكاليف إضافية.

الحجز من دون خيارات الإلغاء المجاني

أحد الأخطاء الشائعة التي قد تضاعف ميزانية الرحلة خلال عطلة رأس السنة، الحجز دون خيارات الإلغاء المجاني، بمعنى قد يسعى المسافر خلال الحجز للرحلة، إلى اختيار عدد من الأماكن أو النشاطات التي ينوي زيارتها فيقوم بحجز تذاكرها إلكترونيا، إلا أنه يجهل كيفية تنظيم الوقت خلال الرحلة، وقياس المسافات وكيفية الوصول، وهنا يقع في مشكلة، في حال لم يتمكن من زيارة هذه الأماكن وفي حال، لم يفعل خاصية الخيارات الأساسية للإلغاء المجاني، سيتكبد عندها الكثير من الأموال والمصاريف.

من جهة ثانية، يجهل الكثير من السياح، أنه خلال هذه العطلة، يمكن القيام بالكثير من النشاطات مجاناً، بدلا من الذهاب لحضور حفلة موسيقية، يمكن الاستمتاع إلى أغانٍ وحفلات تقام في الشوارع العامة، كما يمكن أيضا الاستمتاع بأسواق الميلاد المجانية، بدلا من زيارة القلاع والأماكن الأثرية، وتسديد الكثير من الرسوم.

اختيارات دقيقة

من أكثر الأخطاء التي ترفع ميزانية الرحلة إلى الضعف خلال عطلة رأس السنة، هو اختيار وجهات مرتفعة التكلفة بطبيعتها، فمدن مثل دبي، لندن، نيويورك، باريس، وغيرها من المدن الكبرى حول العالم تعيش ذروة الموسم السياحي في ديسمبر، ما يجعل الأسعار تقفز بشكل كبير: فمتوسط سعر الفندق الجيد لليلة واحدة قد يتجاوز 300–450 دولاراً، بينما ترتفع أسعار الوجبات والنقل والأنشطة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة ببقية شهور السنة.

في المقابل، توجد وجهات جميلة ومناسبة للمناخ الشتوي وبأسعار معقولة يمكن، أن تساعد في خفض التكلفة إلى النصف أو أقل، من ضمنها دول مثل جورجيا، أذربيجان، بلغاريا، تونس، تركيا، البوسنة، أو حتى زيارة دول أوروبا الشرقية، على غرار لاتفيا، مدن مختلفة في بولندا، تشيكيا؛ إذ تبدأ أسعار الفنادق فيها من 35–70 دولاراً لليلة فقط في ديسمبر، فيما تبقى كلفة الطعام والمواصلات منخفضة جدًا. اختيار وجهة اقتصادية لا يعني التنازل عن التجربة، بل يساعد على توسيع الميزانية للأنشطة، والهدايا، والاستمتاع الكامل بأجواء عيد الميلاد دون ضغوط مالية.