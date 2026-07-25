ميزانيات ضخمة لنسمة هواء باردة في مصر

- تواجه الأسر المصرية تحديات مالية بسبب ارتفاع تكاليف تبريد المنازل في الصيف، مع زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية وتآكل القدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن. - شهدت أسعار أجهزة التكييف والمراوح زيادات كبيرة، مما دفع المستهلكين للبحث عن بدائل أو أنظمة تقسيط، مع تراجع حركة البيع بنسبة 30%. - رغم التحديات المحلية، زاد الطلب الأوروبي على أجهزة التبريد المصرية بنسبة 60%، مما يمثل فرصة للمصانع لتعويض تراجع المبيعات الداخلية وتعزيز التنافسية.

لم تعد مواجهة حرارة الصيف القاسية في مصر مجرد تفصيل موسمي يمر بسلام، بل تحولت مع دخول ذروة فصل الصيف إلى عبء مالي ثقيل يؤرق ملايين الأسر. ومع قفزات الأسعار المتتالية التي ضربت أسواق الأجهزة الكهربائية، لا سيما أجهزة التكييف والمراوح، يتطلب الحصول على نسمة هواء باردة ميزانيات ضخمة تصطدم بالقدرة الشرائية المتآكلة للمواطنين، في ظل تضخم مستمر وتغيرات متلاحقة في تكاليف الإنتاج والشحن.

جولة سريعة في أسواق الأجهزة الكهربائية الشهيرة في مصر كفيلة برصد حجم الصدمة التي يواجهها المستهلكون، إذ تبدأ أسعار أجهزة التكييف (قدرة 1.5 حصان) التقليدية (العادية) من حاجز 22 ألف جنيه (حوالي 427.18 دولاراً) لتتجاوز 31 ألف جنيه وتصل إلى 38 ألف جنيه (بين 600 و738 دولاراً) للفئات المزودة بالتقنيات الحديثة الموفرة للطاقة. (الدولار يساوي 51.5 جنيهاً تقريباً). أما الأجهزة ذات القدرات الأعلى المخصصة لغرف المعيشة (2.25 وثلاثة أحصنة)، فقد شقت طريقها لتراوح ما بين 36 ألفاً و58 ألف جنيه وتتخطى هذا الحاجز الموديلات الفاخرة (700 دولار و1126 دولاراً على التوالي)، وهو ما جعل الشراء النقدي ضرباً من المحال لشرائح واسعة من الطبقة المتوسطة.

ولم تكن المراوح، التي تمثل الملاذ الأخير لمحدودي الدخل، بمعزل عن هذه الموجة؛ إذ قفزت أسعار الأنواع التقليدية (المحمولة والمعلقة في السقف) لتراوح بين 1400 و3900 جنيه (بين 27 و76 دولاراً) بحسب الماركة والحجم، بعدما شهدت المراوح المعلقة في السقف تحديداً زيادة في الطلب رفعت أسعارها بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي. تقلص الخيارات دفع محمود شاكر، وهو موظف إداري وأب لثلاثة أطفال، للتعبير عن إحباطه قائلاً: "كنا نخطط هذا الصيف لشراء تكييف لغرفة الأطفال لحمايتهم من موجات الحر القاسية، لكننا فوجئنا بأن أقل جهاز يتجاوز راتبي لعدة أشهر مجتمعة. حتى المراوح التي جئنا لشرائها باعتبارها بديلاً مؤقتاً تضاعفت أسعارها بشكل غير منطقي، وأصبحنا مجبرين على التعايش مع الحر بأقل الإمكانيات".

ويرى خبراء ومختصون أن أزمة تبريد الصيف تكشف عن تحول عميق في سلوكيات الاستهلاك لدى العائلات المصرية بسبب الضغوط الاقتصادية وتآكل القوة الشرائية لغالبية المستهلكين. وأعيد تصنيف المكيّفات والمراوح ضمن بنود "الرفاهية المؤجلة" بعد أن كانت تصنف بوصفها سلعاً أساسية لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة، ما يضع المستهلكين أمام خيارات أحلاها مر: إما الغرق في ديون الأقساط الطويلة، أو تحمل لهيب الصيف بـ"حيل تبريد" بدائية.

يوضح أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن أسعار أجهزة التكييف شهدت مع بداية الموسم زيادة تراوح بين 15% و20% نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالمياً ومحلياً. ويضيف هلال في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الأحداث الجيوسياسية واضطراب خطوط الملاحة رفعت تكاليف التأمين البحري والنولون، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار والتحركات الأخيرة في أسعار الطاقة والمحروقات محلياً. كلها عوامل تؤثر سلباً في النهاية على سعر المنتج النهائي".

ويؤكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية جورج سدرة أن السوق المحلية استقبلت الصيف بزيادات قُدرت بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي في انعكاس مباشر لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خاصة المستوردة، والتي تمثل نحو 60% من المنتجات النهائية، فضلاً عن زيادة كلفة الشحن الداخلي والمحروقات والسولار أخيراً، مبيناً أن هذه العوامل مجتمعة حدت من قدرة الشركات على تقديم عروض تخفيضية كبرى هذا العام.

من داخل أحد أكبر مراكز توزيع الأجهزة الكهربائية بوسط الإسكندرية، يتحدث كريم النجار، وهو تاجر وصاحب معرض، عن واقع السوق الحالي قائلاً لـ"العربي الجديد" إنّ "المعروض متوفر بمختلف الموديلات، لكن حركة البيع تراجعت 30% مقارنة بالسنوات السابقة بعدما دفع ارتفاع فواتير الكهرباء شريحة من المستهلكين إلى الاكتفاء بصيانة الأجهزة الحالية أو البحث عن بدائل أقل كلفة".

ويوضح أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة يدخل الزبون إلى المعرض، ويتجه فوراً إلى المراوح باعتبارها الخيار الأقل كلفة مقارنة بالمكيفات، والاعتماد الأكبر حالياً بات على أنظمة التقسيط الطويلة التي تطرحها منصات التمويل الاستهلاكي والبنوك، رغم فوائدها المرتفعة".

على جانب آخر، يكشف شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، عن مفارقة لافتة، مشيراً إلى أن قفزة الأسعار محلياً تزامنت مع انتعاش ملحوظ في حركة التصدير. ويؤكد صلاح أن الطلب الأوروبي على أجهزة التبريد والمراوح المصنعة في مصر قفز بنحو 60% أخيراً، مدفوعاً بموجات الحر الشديدة هناك، وهو ما يمثل طوق نجاة للمصانع المحلية لتعويض تراجع المبيعات في السوق الداخلية.