ميرسك تعود للمرور عبر قناة السويس مع صمود وقف النار في غزة

- نجحت شركة ميرسك في إعادة تشغيل مسار الشحن عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد وقف إطلاق النار في غزة، مما يعزز الآمال في استعادة حركة الشحن عبر قناة السويس. - شهدت قناة السويس عبور سفن حاويات عملاقة، مما يشير إلى بدء عودة كاملة لحركة الملاحة، مع توقع تحسن تدريجي في معدلات الملاحة بحلول النصف الثاني من عام 2026. - ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2025/2026، مما يعكس استقرار الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية القناة في التجارة العالمية.

قالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك إن سفينة أخرى تابعة لها نجحت في الإبحار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من اختبارها للمسار مع وقف إطلاق النار في غزة الذي عزز الآمال في عودة حركة الشحن البحري إلى طبيعتها عبر قناة السويس. وتدرس شركات الشحن البحري العودة إلى الممر التجاري الحيوي بين آسيا وأوروبا بعد أكثر من عامين من تغيير مسار السفن لتمر من حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بعد هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن بالبحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد سكان القطاع المحاصر.

وذكرت ميرسك في بيان أمس الاثنين، أنه "بين يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني 2026، عبرت السفينة ميرسك دنفر التي ترفع علم الولايات المتحدة، الرحلة رقم 552 دبليو، والتي تعمل حاليا على خدمة إم.إي.سي.إل، مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر بنجاح". وأبحرت السفينة (سيباروك) التابعة لميرسك في ديسمبر/ كانون الأول في هذا المسار لأول مرة منذ ما يقرب من عامين. وأضافت ميرسك: "بافتراض استمرار الوفاء بالمعايير الأمنية، سنواصل نهجنا نحو استئناف الملاحة تدريجيا على طول الممر بين الشرق والغرب عبر قناة السويس والبحر الأحمر. لا توجد رحلات إبحار إضافية للإعلان عنها في الوقت الحالي".

وشهدت قناة السويس في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM JACQUES SAADE " إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم بطول 400 م وعرض 62م وسعة 23 ألف حاوية وتعمل بالغاز الطبيعي المسال، إيذانا ببدء العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية. كما شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور سفينة الحاويات "MAERSK SEBAROK" ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب في رحلتها قادمة من ميناء صلالة بعمان والمتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتصبح أول سفينة حاويات تابعة لمجموعة MAERSK تعبر القناة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تعقيبا على ذلك، بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس. وقال إن هذه الخطوات الجادة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث تغييرات إيجابية في سوق النقل البحري، وحث الخطوط الملاحية الأخرى على تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مروراً بقناة السويس. وأكد ربيع أن العام 2026 سيشهد تحسناً تدريجياً في معدلات الملاحة بالقناة وصولاً إلى المعدلات الطبيعية خلال النصف الثاني من العام.

وارتفعت إيرادات قناة السويس في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2025/2026 بنحو 17.5% على أساس سنوي، محققة نحو مليار دولار بدافع من استقرار الأوضاع في البحر الأحمر. وقناة السويس هي أسرع طريق يربط بين أوروبا وآسيا، وتشير بيانات شركة كلاركسونز ريسيرش إلى أنها كانت تمثل حوالي 10% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا حتى بدء هجمات الحوثيين. وجدد وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول، الأمل في عودة حركة الملاحة بالبحر الأحمر إلى طبيعتها.

(رويترز، العربي الجديد)