- تتجه ميداليات ميلانو كورتينا 2026 لتكون الأغلى في التاريخ بسبب ارتفاع أسعار الذهب والفضة، حيث تصل قيمة الميدالية الذهبية إلى 2300 دولار مقارنة بـ 1400 دولار للفضية. - شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا كبيرًا منذ صيف 2024، مما ضاعف القيمة المعدنية للميداليات مقارنة بأولمبياد باريس 2024، حيث كانت قيمة الميدالية الذهبية 935 دولارًا. - ستقوم دار السك الإيطالية بتصنيع 1146 ميدالية للأولمبياد الشتوي و411 للبارالمبية، مما يبرز تأثير ارتفاع أسعار المعادن على القيمة الإجمالية للميداليات.

تتجه ميداليات الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 لتكون الأغلى في التاريخ من حيث القيمة المعدنية، مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار الذهب والفضة خلال أقل من عامين. ورغم أن الميدالية الأولمبية الذهبية ليست مصنوعة من ذهب خالص، إلا أنّها تُطلى به بحد أدنى متعارف عليه يبلغ ستة غرامات، بينما تكون كتلة الفضة داخل الميدالية أعلى بكثير، ما يجعل ارتفاع سعر الذهب بالدولار وارتفاع الفضة معاً ينعكسان مباشرة على القيمة المعدنية للميدالية.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأميركية اعتماداً على أسعار المعادن بتاريخ 3 فبراير/ شباط الحالي، فإن القيمة المعدنية التقريبية للميدالية الذهبية في ألعاب ميلانو كورتينا 2026 بلغت نحو 2300 دولار، فيما قُدّرت الميدالية الفضية بنحو 1400 دولار. وتأتي هذه القفزة بعد موجة صعود قوية منذ صيف 2024، حيث كانت الأسعار في بداية أولمبياد باريس 2024 تدور تقريباً حول 2400 دولار لأونصة للذهب و28 دولاراً للأونصة للفضة، قبل أن يرتفع الذهب بنحو 100% تقريباً وتقفز الفضة بنحو 200% خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات "فاكت سيت".

وفي المقابل، لا يربح البرونز كثيراً من هذه الطفرة، فالميدالية البرونزية تُصنع أساساً من النحاس، وتزن نحو 15 أونصة، وتبلغ قيمتها المعدنية حوالي 5.5 دولارات للميدالية الواحدة، وفق المعطيات نفسها.

وبالنسبة لأولمبياد ميلانو كورتينا 2026، لا يتعلق الأمر بميدالية واحدة فقط، بل بحصيلة ضخمة ستُصك وتُمنح على منصات التتويج. وبحسب وكالة رويترز، ستتولى دار السك الإيطالية "المعهد الإيطالي للرسوم والنقد" (IPZS) تصنيع 1146 ميدالية للأولمبياد الشتوي، إضافة إلى 411 ميدالية للألعاب البارالمبية (ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة). هذا الرقم يوضح كيف أن تضخم أسعار الذهب والفضة لا يرفع القيمة المعدنية للميدالية الواحدة فقط، بل يرفع كذلك القيمة الإجمالية لمجموع الميداليات المصكوكة.

وعندما المقارنة مباشرة مع أولمبياد باريس 2024، تظهر القفزة بوضوح أكبر. إذ تقدّر شركة الخدمات المالية الدنماركية "ساكسو" أنّ القيمة المعدنية للميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 كانت في حدود 935 دولاراً و89 سنتاً، بينما بلغت القيمة المعدنية للميدالية الفضية 473 دولاراً و43 سنتاً. وبالمقارنة مع تقدير 2026 عند 2300 دولار للذهبية و1400 دولار للفضية، يتضح أن القيمة المرتبطة بالمعادن الخام تضاعفت تقريباً خلال أقل من عامين، وهو ما ينسجم مع موجة ارتفاع الذهب بالدولار وصعود الفضة بوتيرة أكبر.

وفي أولمبياد باريس 2024، لم تكن الأرقام رمزية فقط، بل كانت هناك كتلة كبيرة من الميداليات جرى إنتاجها وتوزيعها. ووفق المنصة الرسمية للحركة الأولمبية "أوليمبيكس دوت كوم"، أُنتجت 5084 ميدالية لدورة باريس 2024. كما أنّ ندرة الميداليات ورمزيتها تدفع أسعارها إلى مستويات أعلى بكثير من أي حساب للذهب أو الفضة، مثل ما ما حدث مع السباح الأميركي ريان لوكتي، الذي باع ثلاث ميداليات ذهبية في مزاد عبر دار المزادات الأميركية للمقتنيات الرياضية "غولدن أوكشنز" مقابل 385 ألفاً و520 دولاراً. كما باع أسطورة الغطس الأميركي غريغ لوغانيس ثلاثاً من ميدالياته (ذهبيتان وفضية) بعائد بلغ 437 ألف دولار.

وبحسب دار مزادات "بالدوينز" في لندن، فإن آخر مرة مُنحت فيها ميدالية ذهبية مصنوعة بالكامل من ذهب خالص كانت في أولمبياد استوكهولم 1912. في ذلك الوقت، كانت الميدالية صغيرة وخفيفة مقارنة بميداليات اليوم، ويُقدَّر وزنها بنحو 24 إلى 26 غراماً، لذلك لم تكن قيمتها معدناً خاماً تتجاوز 20 دولاراً تقريباً. ومع احتساب التضخم، تعادل تلك القيمة اليوم قرابة 530 دولاراً.

ووفقاً لبنك ساكسو، فقد بلغت القيمة المعدنية التقريبية للميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 نحو 765 دولاراً و82 سنتاً، ونحو 555 دولاراً و48 سنتاً في أولمبياد ريو 2016، ونحو 763.79 دولاراً في أولمبياد طوكيو 2020 (المقام في 2021)، ثم ارتفعت إلى 935.89 دولاراً في أولمبياد باريس 2024، بما يعكس كيف تتحرك قيمة الميدالية مع حركة أسعار المعادن عبر الزمن، قبل أن تقفز في شتاء 2026 إلى مستوى أعلى بكثير مع الذهب قرب 4900 دولار للأونصة والفضة عند مستويات مرتفعة أيضاً مقارنة بصيف 2024.