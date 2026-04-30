"ميتا" توسّع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

- أعلنت شركة ميتا عن زيادة استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تراجع أسهمها بنسبة 6%، مع توقعات بإنفاق رأسمالي يتراوح بين 125 و145 مليار دولار لعام 2023، مقارنة بالنطاق السابق بين 115 و135 مليار دولار. - ارتفعت إيرادات ميتا بنسبة الثلث في الربع الماضي لتصل إلى 56.3 مليار دولار، مع قفزة في الأرباح بنسبة 61% لتبلغ 26.8 مليار دولار، مدعومة بنشاط إعلاني مزدهر وفائدة ضريبية بقيمة 8 مليارات دولار. - شهدت ميتا تراجعًا طفيفًا في عدد المستخدمين إلى 3.56 مليارات، بسبب حجب الإنترنت في إيران وقيود على واتساب في روسيا، بينما تسعى لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي ضد منافسين مثل "أوبن إيه آي" وغوغل.

أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، يوم الأربعاء، عن زيادة جديدة في إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تراجع أسهمها بنحو 6% في تداولات ما بعد الإغلاق. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة استثمارات رأسمالية تتراوح بين 125 و145 مليار دولار، مقارنة بالنطاق السابق الذي أُعلن قبل ثلاثة أشهر والبالغ بين 115 و135 مليار دولار. وكانت ميتا قد أنفقت نحو 72 مليار دولار في عام 2025، ذهب معظمها إلى توسيع مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

نمو قوي في الإعلانات

يأتي تمويل هذا التوسع من النشاط الإعلاني المزدهر للشركة، إذ ارتفعت الإيرادات الإجمالية في الربع الماضي بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 56.3 مليار دولار. كما قفزت الأرباح بنسبة 61% لتبلغ نحو 26.8 مليار دولار، متضمنة فائدة ضريبية بقيمة 8 مليارات دولار جرى تسجيلها خلال الربع الأول من العام. ويهدف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى التفوق على منافسين بارزين مثل "أوبن إيه آي" المطوّرة لتطبيق"تشات جي بي تي"، وغوغل، إضافة إلى شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، وذلك عبر ضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال، حتى مع احتمال بناء قدرات فائضة في مراكز البيانات.

تراجع طفيف في عدد المستخدمين

على صعيد المستخدمين، بلغ عدد الأشخاص الذين استخدموا تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقات ميتا نحو 3.56 مليارات، مقارنة بـ 3.58 مليارات قبل ثلاثة أشهر. وعزت الشركة هذا التراجع إلى حجب الإنترنت في إيران، إلى جانب القيود المفروضة على تطبيق واتساب في روسيا. وتضم مجموعة ميتا أيضا منصات مثل إنستغرام و"ثريدز"، المنافس لمنصة "إكس".

وتشهد صناعة التكنولوجيا تحوّلاً متسارعاً منذ بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما دفع شركات كبرى إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البنية التحتية الرقمية، ولا سيما مراكز البيانات والقدرات الحوسبية المتقدمة. في هذا الإطار، تسعى ميتا إلى تعزيز موقعها في سباق المنافسة مع لاعبين رئيسيين، مستفيدة من الطفرة التي أحدثتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها "تشات جي بي تي"، في تسريع الابتكار ورفع سقف التوقعات في القطاع.

في المقابل، يثير هذا التوسع في الإنفاق تساؤلات لدى المستثمرين بشأن جدواه على المدى المتوسط، رغم استمرار نمو الإيرادات، خصوصاً من الإعلانات الرقمية التي تشكل المصدر الأساسي لدخل الشركة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)