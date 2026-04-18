"ميتا" تعتزم تسريح 10% من قوتها العاملة بدءاً من مايو

- تعتزم شركة ميتا تسريح 10% من قوتها العاملة العالمية، أي حوالي 8,000 موظف في مايو، مع تخفيضات إضافية لاحقاً، بينما تستثمر مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل بنيتها الداخلية. - تتبع ميتا نمطاً مشابهاً لشركات كبرى مثل أمازون وبلوك، التي قامت بتسريحات كبيرة لتحسين الكفاءة عبر الذكاء الاصطناعي، حيث فقد 73,212 موظفاً وظائفهم في قطاع التكنولوجيا هذا العام. - رغم استقرارها المالي، تسعى ميتا لهيكلة إدارية أكثر كفاءة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، حيث أعادت تنظيم فرقها لتعزيز تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين.

قالت مواقع متخصصة في متابعة شركات التكنولوجيا إن شركة ميتا التي تملك فيسبوك وإنستغرام وتطبيق واتساب للمراسلات، تعتزم تسريح 10% من قوة عملها عالمياً.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن ميتا ستخفض 8 آلاف وظيفة في شهر مايو/ أيار القادم، وأنها تعتزم مزيداً من التخفيضات في وقت لاحق من العام الجاري، في الوقت الذي تخصص فيه مزيداً من المليارات للإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتسريح نحو 10% من قوتها العاملة العالمية، أي ما يقارب 8 آلاف موظف، في الجولة الأولى خلال مايو، على أن تتبعها تخفيضات إضافية في النصف الثاني من العام، وفقاً لوكالة رويترز، رغم أن تفاصيل هذه التخفيضات، بما في ذلك توقيتها وحجمها، لم تُحسم بعد.

ورفضت ميتا بلاتفورمز التعليق على توقيت أو نطاق هذه الخطط. ويضخ مارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيه لإعادة تشكيل بنية الشركة الداخلية حول هذه التكنولوجيا، في اتجاه يعكس نمطاً أوسع بين كبرى الشركات الأميركية هذا العام، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.

وقامت أمازون بخفض 30 ألف وظيفة إدارية خلال الأشهر الأخيرة، ما يمثل نحو 10% من موظفيها من ذوي الياقات البيضاء، بينما سرّحت شركة بلوك، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، نحو نصف قوتها العاملة، أي قرابة 4 آلاف وظيفة، في فبراير/شباط الماضي، وفي الحالتين، ربط التنفيذيون هذه التخفيضات بمكاسب الكفاءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع Layoffs.fyi، الذي يتابع عمليات تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا حول العالم، أن 73,212 موظفاً فقدوا وظائفهم حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ153,000 خلال عام 2024 بأكمله.

ومن المتوقع أن تكون تسريحات "ميتا بلاتفورمز" هذا العام الأكبر منذ إعادة الهيكلة في أواخر 2022 وبدايات 2023، التي أطلقت عليها الشركة "عام الكفاءة"، حين ألغت نحو 21,000 وظيفة. وفي ذلك الوقت، كانت أسهم الشركة تتراجع بشكل حاد، وكانت تكافح لتصحيح تقديرات النمو التي تعود إلى فترة، والتي ثبت لاحقاً أنها غير مستدامة.

أما الآن، فتتمتع الشركة بوضع مالي أكثر استقراراً، لكن التنفيذيين يتصورون مستقبلاً يعتمد على عدد أقل من طبقات الإدارة وكفاءة أعلى بفضل الموظفين المدعومين بالذكاء الاصطناعي. وحسب إفصاحات ميتا بلاتفورمز التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، فقد بلغ عدد موظفي الشركة في ديسمبر/كانون الأول الماضي حوالي 80 ألف موظف.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعادت الشركة تنظيم فرقها في قسم Reality Labs، كما نقلت مهندسين من مختلف أقسامها إلى وحدة جديدة للذكاء الاصطناعي التطبيقي، بهدف تسريع تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على كتابة الشيفرات البرمجية وتنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل.