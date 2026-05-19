ميتا تتجه لتسريح 10% من الموظفين ونقل آخرين لقطاع الذكاء الاصطناعي

- تتجه شركة ميتا لتسريح 8 آلاف موظف ونقل 7 آلاف آخرين إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يركز مارك زوكربيرغ على تحسين الكفاءة وتطوير نماذج لغوية ضخمة لمنافسة شركات مثل غوغل وأوبن أيه آي. - رفعت ميتا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى 145 مليار دولار، مما يعكس استثمارها القوي في الذكاء الاصطناعي، مع إلغاء خطط توظيف 6000 شخص لتعزيز الكفاءة. - تأتي هذه التغييرات ضمن جهود ميتا لإصلاح شامل وزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مما يعكس نمطاً أوسع لتسريح الموظفين في قطاع التكنولوجيا الأميركي.

تتجه شركة ميتا بلاتفورمز؛ المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى تسريح نحو 8 آلاف موظف يمثلون نحو 10% من إجمالي موظفي الشركة، مع نقل نحو 7 آلاف آخرين لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أعلن مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ سابقاً أنه سيكون على رأس أولويات الشركة. وقالت وكالة بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، إن الموظفين سيُنقلون إلى إحدى المجموعات الجديدة العديدة التي تُركز على المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البرامج والتطبيقات، وذلك وفقاً للمذكرة الصادرة يوم الاثنين عن رئيسة قسم الموارد البشرية، جانيل غيل.

وأشارت المذكرة إلى أن الهيكل المؤسسي الجديد سيكون "أكثر مرونة" وسيؤدي إلى "فرق عمل أصغر". وأضافت: "نعتقد أن هذا سيجعلنا أكثر إنتاجية وأكثر جدوى". كان زوكربيرغ قد أعاد توجيه الفرق والموارد للتركيز بشكل أكبر لتحسين الذكاء الاصطناعي، حيث تنفق ميتا مئات المليارات من الدولارات على الكفاءات والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج لغوية ضخمة تدعم روبوتات الدردشة وغيرها من الميزات الموجهة للمستهلكين، وذلك في إطار جهودها لمنافسة شركات مثل غوغل التابعة لشركة ألفابت و أوبن أيه آي "OpenAI".

توزيع الموظفين في ميتا

ورفعت الشركة مؤخراً توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى 145 مليار دولار، مما يُبرز مدى استثمار شركات التكنولوجيا الكبرى بقوة في الذكاء الاصطناعي. وأبلغت شركة ميتا موظفيها سابقاً بأنها ستُقلّص 10% من عدد العاملين يوم الأربعاء، أي ما يُقارب 8000 شخص، وذلك في إطار جهودها لتحسين الكفاءة وتعويض استثماراتها الأخرى في الذكاء الاصطناعي. وأشارت المذكرة إلى تشجيع الموظفين في أميركا الشمالية على العمل من المنزل يوم الأربعاء. كما أفادت التقارير بأن الشركة ألغت خططها لتوظيف حوالي 6000 شخص في وظائف شاغرة. وبلغ عدد موظفي ميتا نحو 77986 موظفًا بنهاية مارس/آذار الماضي، وفقاً لبيانات الشركة.

أعمال وشركات إضراب سامسونغ يهدد إمدادات الرقائق العالمية

وأوضحت ميتا أن تقليص عدد الموظفين يأتي ضمن جهود أوسع لتحسين الكفاءة مع دعم أولويات الاستثمار طويلة الأجل، وسط توقعات بتسريحات إضافية في وقت لاحق من هذا العام. وتُمثل هذه الجولة الأخيرة من تقليص الوظائف تحولاً عن عمليات التسريح السابقة التي قامت بها ميتا في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، حين اعترف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، وفقاً لتقرير سي إن بي سي أمس الاثنين، بأنه "أخطأ في هذا الأمر" بعد إلغاء حوالي 21000 وظيفة خلال ما وصفه بـ"عام الكفاءة" لشركة ميتا.

وتعد التغييرات جزءاً من عملية إصلاحٍ شاملةٍ مُخططٍ لها في ميتا هذا العام، حيث تُضاعف الشركة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بهدف جعل وكلاء الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في كلٍ من منتجاتها ومنهج عملها الداخلي. وتعكس هذه التغييرات، وفقاً لوكالة رويترز، نمطاً أوسع نطاقاً من عمليات تسريح الموظفين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين كبريات الشركات الأميركية هذا العام، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. كما ستطاول عمليات التسريح والنقل، وفقاً لرويترز، نحو 20% من القوى العاملة في الشركة. وقد تمّ بالفعل تنفيذ بعض عمليات النقل، بينما سيُخطر الموظفون في حالاتٍ أخرى غداً الأربعاء.