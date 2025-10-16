مياه تنورين الملوثة في الأسواق السورية

- يعاني سكان سوريا من نقص حاد في مياه الشرب، مما يضطرهم لشراء المياه المعبأة التي غالباً ما تفتقر لمعايير الجودة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية. - في لبنان، تلوثت مياه "تنورين" ببكتيريا خطيرة، مما أثار قلق المستهلكين في كلا البلدين، خاصة مع غياب الرقابة الفعالة. - رغم وجود مختبرات لتحليل المياه في سوريا، إلا أن الرقابة ضعيفة، مما يستدعي تحرك وزارة الصحة لضمان جودة المياه وتوعية المواطنين.

عانى السكان في سورية لفترة طويلة من نقص حاد في مياه الشرب، ما اضطرهم إلى شراء المياه المعبأة بشكل يومي. إلا أن جزءاً من هذه المياه لم يكن مطابقاً لمعايير الجودة وتسبب في ظهور حالات مرضية في بعض المناطق. وأخيراً، برزت مشكلة مشابهة في لبنان بعد الكشف عن تلوث مياه "تنورين"، وتنتشر عبوات مياه "تنورين" على رفوف المتاجر وفي الأكشاك الشعبية السورية، لتصبح جزءاً من حياة المواطنين اليومية، غير أن التساؤل الأكبر يبقى: هل هذه المياه صالحة للشرب أم تشكل خطراً على الصحة؟ القرار اللبناني الأخير بإيقاف معمل "تنورين" بعد اكتشاف تلوثه ببكتيريا خطيرة أثار موجة من القلق، ليس فقط في لبنان، بل أيضاً لدى السوريين الذين يشترون هذه المياه ويستهلكونها يومياً، وسط غياب رقابة فعالة على جودتها وصلاحيتها.

وكانت شركة مياه تنورينقد أعلنت في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، أن "العينة التي تم الاستناد إليها لم تسحب وفقاً للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة، والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها استنتاجات". وقال رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين" جورج مخول: "نخضع دورياً لفحوصات، وجميع النتائج تثبت وبشكل قاطع مطابقة تنورين للمواصفات، ولم نكن يوماً خارج الدولة وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن. ومستشفى الحريري ليس اختصاصياً بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة، فقد علمنا أولاً من وسائل التواصل الإجتماعي".

وإلى جانب تنورين، تتداول الأسواق السورية أنواعاً أخرى من المياه المعبأة مجهولة المصدر، تُباع في المحال التجارية وعلى الأرصفة من دون بيانات واضحة عن تاريخ الإنتاج أو شهادات صحية، وهو ما يزيد المخاطر على صحة المستهلكين، خصوصاً في ظل أزمة المياه غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، والتي أدت إلى تفاقم ظاهرة فساد المياه الملوثة.

القلق والارتباك اليومي

يعيش المستهلكون السوريون حالة من القلق المستمر، وتقول سميرة التناوي، وهي ربة منزل من دمشق، لـ"العربي الجديد": "أشعر بالارتباك عند شراء المياه، لا أعرف مدى صلاحيتها. أحياناً أشتري عبوات لأنها متوفرة بسهولة، لكني أخاف على صحة أولادي من الأمراض". ويضيف محمد الشايب، وهو شاب يعمل في محل تجاري، أن "المستهلك مضطر للشراء، والأسعار مرتفعة. أحياناً نبيع أنواعاً مختلفة من المياه لأن البعض لا يستطيع دفع الأسعار العالية، لكن لا يمكننا التأكد من سلامة هذه المنتجات".

ومن ضاحية حرستا، تقول باسمة برو، وهي معلمة: "أشعر بالقلق على أولادي. أحياناً أشتري العبوات الكبيرة لأنها تدوم أكثر، لكني لا أعلم ما إذا كانت نظيفة بالفعل، وهذا يجعلني مرتبكة جداً". ويعترف حسن (بائع مياه في سوق شعبي)، قائلاً: "نعلم أن بعض المنتجات قد تكون ملوثة، لكننا مضطرون لبيعها، فالرقابة ضعيفة جداً، والمستهلك لا يملك ضماناً لسلامة المياه، ونحن أيضاً لا نملك وسيلة للتحقق".

وسط هذه المخاوف، يواصل المستهلكون دفع مبالغ متفاوتة، حيث تراوح أسعار المياه المعبأة الرسمية حسب الحجم على النحو التالي: عبوة نصف لتر نحو 2.500 ليرة سورية، عبوة 1.5 لتر: حوالي 3.500 ليرة سورية، عبوة خمسة لترات: نحو 10.742 ليرة سورية، عبوة عشرة لترات: قرابة 13.456 ليرة سورية، عبوة 18.9 لترا: تصل إلى 13.700 ليرة سورية. وفي المقابل، تتوافر عبوات مجهولة المصدر بأسعار أقل، لكنها تنطوي على مخاطر صحية أكبر، إذ تفتقر إلى أي رقابة أو شهادات صحية، ما يزيد احتمال إصابة المستهلكين بأمراض معوية وبكتيرية.

إمكانات موجودة لكن الرقابة ضعيفة

تتوفر في سورية عدة مخابر لتحليل المياه، حكومية وخاصة، لكنها لا تزال غير كافية لضمان رقابة شاملة على السوق. يُعد المخبر المركزي للمياه في حرستا المرجع الوطني لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث يجري آلاف التحاليل شهرياً للتأكد من مطابقة المياه للمواصفة القياسية السورية. إلى جانبه، توجد مخابر تابعة لمؤسسات مياه الشرب في مختلف المحافظات مثل دمشق، حلب، حمص، وطرطوس، تقوم بإجراء تحاليل يومية لشبكات المياه وترفع نتائجها إلى المخبر المركزي.

كما ظهرت مختبرات خاصة تقدم خدمات تحليل المياه، مثل مختبر قاسم للتقانات الحيوية الكيميائية في حلب، ومختبر المرادي في دمشق، ما يتيح للمواطنين إمكانية فحص المياه بأنفسهم مقابل رسوم محددة. وفي شمال وشرق سورية، افتتحت الإدارة الذاتية أول مختبر لتحليل المواد الغذائية والمياه في الحسكة عام 2022، ليكون أول مركز رسمي لتحليل المياه والمنتجات الغذائية في تلك المناطق. ورغم هذه الإمكانات، يبقى التحدي الأكبر أن العديد من الشركات الموزعة للمياه المعبأة لا تجري تحاليل دورية كافية، كما أن الرقابة الحكومية على السوق ضعيفة، ما يجعل المستهلك يعتمد على علامات الثقة الشخصية، والتحقق من تواريخ الإنتاج والانتهاء، وسلامة العبوات قبل الشراء.

في السياق، تؤكد سيدرا البرقاوي، الخبيرة في الصحة العامة، لـ"العربي الجديد"، أن "تلوث المياه، سواء من الشركات المعروفة أو الأنواع المجهولة، يشكل تهديداً مباشراً للمستهلكين. من الضروري أن تتحرك وزارة الصحة السورية للتحقق من جودة جميع المنتجات المعبأة، وسحب أي كميات ملوثة أو غير مطابقة للمواصفات، مع فرض رقابة صارمة على مصانع التعبئة وضمان توافر شهادات صحية لكل منتج. كما يجب توعية المواطنين بالطرق الصحيحة لاختيار المياه الآمنة".

ويعيش المواطن السوري اليوم واقعاً صعباً: الاعتماد على المياه المعبأة، المعروفة أو المجهولة المصدر، وسط ضعف الرقابة الرسمية. هذا المشهد يعكس هشاشة الإجراءات الرقابية، ويضع على عاتق الجهات المختصة مسؤولية عاجلة لتعزيز الفحص الدوري وسحب المنتجات غير الصالحة، وتوعية المواطنين بكيفية التمييز بين المياه السليمة وغير الصالحة. فالصحة العامة ليست رفاهية، بل أولوية قصوى يجب أن تحظى بالاهتمام الفوري.