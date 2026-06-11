مونديال 2026.. صافرة البداية على وقع ارتفاع أسعار التذاكر

- تنطلق كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع توقعات بعائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، رغم الانتقادات لارتفاع أسعار التذاكر وصعوبات التأشيرات. - دافع رئيس فيفا جاني إنفانتينو عن تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تتراوح بين 60 و30 ألف دولار، معتبراً أن الأسعار مناسبة مقارنة بالرياضات الأمريكية. - تواجه البطولة انتقادات بسبب ارتفاع تكاليف حضور المباريات وصعوبات السفر، مما يثير مخاوف بشأن قدرة الجماهير على حضور الحدث الرياضي العالمي.

تنطلق كأس العالم 2026، اليوم الخميس، بمواجهة بين المكسيك، إحدى الدول المضيفة الثلاث، وجنوب أفريقيا على ملعب "أستيكا" في مكسيكو، إيذاناً بانطلاق بطولة موسّعة تضم 48 منتخباً للمرة الأولى وتستمر لنحو ستة أسابيع. وهذه النسخة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، هي الأكبر في تاريخ المونديال، وتمتد حتى المباراة النهائية في نيوجيرزي في 19 تموز/ يوليو.

ومن المتوقع أن تدرّ عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واجه انتقادات لاذعة بسبب الأسعار الباهظة للتذاكر، فيما أدت حملة التشدد في ملف الهجرة التي يقودها دونالد ترامب إلى منع حكم بارز ومسؤولين من المنتخب الإيراني وبعض المشجعين من دخول الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي في مكسيكو يوم الأربعاء، دافع رئيس فيفا جاني إنفانتينو بحماسة عن تنظيم البطولة، وقلّل من شأن الانتقادات المتعلقة بالتأشيرات. وأكد إنفانتينو أن أسعار التذاكر، التي تجاوز بعضها 30 ألف دولار، جاءت مناسبة، مشيراً إلى طرح عدد محدود من التذاكر بسعر 60 دولاراً استجابة للانتقادات.

وقال: "دعوني أؤكد أن سعر الدخول لدينا، وهو 60 دولاراً، هو الأدنى مقارنة بأي من الرياضات الأميركية في مراحل الأدوار الإقصائية". وتابع: "ومتوسط السعر لدينا، الذي يقل عن 500 دولار، هو أيضاً الأدنى مقارنة بالرياضات الأميركية".

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ويأتي مونديال 2026 في وقت تشهد فيه كأس العالم تحولات غير مسبوقة، سواء من حيث المنتخبات المشاركة أو حجم العائدات التجارية المتوقعة. فبعد قرار فيفا توسيع البطولة إلى 48 منتخباً، ارتفعت التوقعات بشأن الإيرادات الناتجة من حقوق البث والرعاية والتذاكر، ما عزز مكانة المونديال باعتباره أكبر حدث رياضي عالمي من الناحية الاقتصادية.

غير أن هذه الطفرة المالية رافقتها انتقادات متزايدة بشأن ارتفاع تكاليف حضور المباريات، إذ يرى مشجعون أن أسعار بعض التذاكر باتت بعيدة عن متناول الجماهير التقليدية، فيما أثارت القيود المرتبطة بالتأشيرات والهجرة مخاوف بشأن قدرة المشجعين من مختلف الدول على حضور البطولة التي تُقام للمرة الأولى بشكل مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبينما يتوقع فيفا تحقيق عائدات قياسية من النسخة الحالية، تواجه البطولة انتقادات تتعلق بارتفاع أسعار التذاكر وصعوبات السفر والتأشيرات لبعض الجماهير، ما ألقى بظلاله على أجواء انطلاق المنافسات.

(فرانس برس، العربي الجديد)