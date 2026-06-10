عندما تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لن تتنافس 48 دولة فقط على الكأس الذهبية الأغلى في عالم الرياضة، بل تشهد البطولة أيضاً أكبر تجمّع للمواهب الكروية من حيث القيمة السوقية في التاريخ. وبحسب بيانات منصة "ترانسفير ماركت" التي نقلتها وكالة أسوشييتد برس، عن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الأربعاء، فإن القيمة الإجمالية للاعبين المشاركين في هذه النسخة من البطولة تبلغ رقماً فلكياً يقترب من 18 مليار يورو (نحو 20.8 مليار دولار)، موزّعة على أكثر من 1240 لاعباً بمتوسط أعمار يبلغ 28 عاماً تقريباً.

ورغم أن القيمة السوقية لا تضمن التتويج باللقب تاريخياً، فإنها تظل مؤشراً حيوياً على حجم الجودة والمواهب المتوفرة داخل كل منتخب، وتكشف في الوقت نفسه عن التحولات الكبرى في موازين القوى الكروية والاقتصادية عالمياً.

يامال وهالاند ومبابي فوق قمة الهرم المالي في كأس العالم 2026

يعتلي اليافع الإسباني لامين يامال والعملاق النرويجي إيرلينج هالاند صدارة قائمة أغلى لاعبي كأس العالم 2026 بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو لكل منهما، بفارق ضئيل عن النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي تقدر قيمته بـ180 مليون يورو. وتعكس هذه الأرقام بوضوح التحول الجيلي السريع الذي تشهده كرة القدم العالمية، حيث بات اللاعبون الذين يقفون في بداية مسيرتهم المهنية أو منتصفها هم من يتصدرون المشهد الاقتصادي للعبة.

وتضم قائمة أغلى عشرة لاعبين في كأس العالم 2026 أسماء بارزة أخرى وضعت بصمتها في الملاعب الأوروبية، حيث يأتي في المرتبة الرابعة والخامسة الإسباني بيدري والفرنسي مايكل أوليسي بقيمة 150 مليون يورو لكل منهما. ويليهم في صراع الملايين كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور، والبرتغاليان فيتينيا وجواو نيفيز، بقيمة 140 مليون يورو، ثم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام 130 مليون يورو، ومواطنه ديكلان رايس 120 مليون يورو.

والمثير للانتباه أن المراكز الخمسة والعشرين الأولى في القائمة العالمية تحتكرها ثماني دول فقط، مما يعكس استمرار تمركز القوة الاقتصادية والمواهب الثمينة داخل عدد محدود جداً من المنتخبات الأوروبية واللاتينية الكبرى.

فرنسا تتربع على العرش الملياري

على مستوى المنتخبات، تتصدر فرنسا الترتيب العالمي بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً و476 مليون يورو، بفارق مريح أمام إنكلترا التي بلغت قيمتها ملياراً و310 ملايين يورو، وجاءت إسبانيا ثالثة بمليار و267 مليون يورو. وتكشف الأرقام أن ستة منتخبات فقط في العالم نجحت في تجاوز حاجز الـ900 مليون يورو. فخلف الثلاثي المتصدر، تأتي ألمانيا في المركز الرابع بقيمة 998 مليون يورو، تليها البرتغال بنحو 957 مليون يورو، ثم البرازيل في المركز السادس بقيمة 909 ملايين يورو. وفي المقابل، حلت حاملة اللقب الأرجنتين في المركز الثامن عالمياً بقيمة 816 مليون يورو خلف هولندا مباشرة التي حلت سابعة.

ومن الفجوات الرقمية اللافتة للنظر، احتلال النرويج المركز التاسع عالمياً بقيمة تصل إلى 601 مليون يورو، وهي قيمة مدفوعة بالأساس بالوزن التسويقي الضخم لهالاند، مما يجعلها أحد الأحصنة السوداء القادرة على إحداث مفاجآت رغم الفوارق الفنية الإجمالية.

أسود الأطلس يقودون الحضور العربي في سوق النجوم

وعلى الخريطة العربية، يفرض المنتخب المغربي هيمنته المطلقة باعتباره صاحب الكتلة الأكبر والتمثيل الأقوى في قائمة اللاعبين الأعلى قيمة. ويتصدر أشرف حكيمي المشهد العربي باحتلاله المركز الثامن والعشرين عالمياً بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو، ليكون اللاعب العربي الأعلى قيمة في المونديال، وثاني أغلى لاعب إفريقي في البطولة، ويأتي خلفه مباشرة النجم المصري عمر مرموش، بقيمة 50 مليون يورو، وبالقيمة نفسها يحل المغربي الشاب أيوب بوعدي في المركز الثالث عربياً.

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وتتواصل السلسلة العربية بظهور الموهبة الجزائرية إبراهيم مازا بقيمة خمسة وأربعين مليون يورو، يليه المغربيان إسماعيل الصيباري وعبد الصمد الزلزولي بقيمة أربعين مليون يورو لكل منهما. وفي المراكز اللاحقة، يتساوى بلال الخنوس وإبراهيم دياز بقيمة 35 مليون يورو، يليهما المهاجم الجزائري أمين جويري 28 مليون يورو، ثم المغربي الشاب شمس الدين طالبي في المركز العاشر عربياً بقيمة 25 مليون يورو، ومواطنه نايل العيناوي 23 مليون يورو.

وتبرز السطوة المغربية بوضوح في هذه اللائحة الفنية، إذ يشغل لاعبو الأسود معظم مراكز الصدارة، وهو انعكاس مباشر للطفرة التاريخية والتسويقية التي تلت إنجاز قطر 2022 وارتفاع أسهم اللاعب المغربي في الدوريات الأوروبية الكبرى.

الشباب يحكمون العالم

وبعيداً عن الأرقام المالية الجافة، تكشف القوائم المونديالية عن تحول ديموغرافي هيكلي مهم، فالعديد من أغلى لاعبي البطولة لم يتجاوزوا عتبة الثالثة والعشرين عاماً، وفي مقدمتهم يامال، وبيدري، وجواو نيفيز، وديزيري دوي، وجمال موسيالا، وفلوريان فيرتز.

وعلى صعيد المنتخبات، تمتلك إسبانيا أحد أصغر التشكيلات سناً بمتوسط 26 عاماً ونصف تقريباً، بينما ذهبت صدارة الفريق الأكثر شباباً لمنتخب كوت ديفوار بمتوسط أعمار لم يتجاوز 25 عاماً وثمانية أشهر فقط، على النقيض تماماً من منتخب بنما الذي يدخل المنافسات كأكبر الفرق خبرة بمتوسط أعمار يبلغ 30 عاماً وأربعة أشهر.

أغلى المنتخبات في كأس العالم 2026

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في مونديال 2022، لم يكن المنتخب الأرجنتيني هو الأغلى قيمة سوقية بين منافسيه. ومع ذلك، عاد بالكأس إلى بوينس آيرس. كما أن منتخبات كالمغرب وكرواتيا كسرت التوقعات وبلغت المربع الذهبي برغم امتلاكها قيماً مالية أقل بكثير من القوى التقليدية التي أطاحت بها، لكن ما تؤكده لغة أرقام بورصة 2026، هو أن هذه النسخة العالمية ستشهد الكثافة الأعلى للمواهب في تاريخ اللعبة، وأن الفوارق المالية أصبحت أكثر وضوحاً، فبين فرنسا صاحبة التشكيلة المليارية، وإسبانيا التي تمتلك القائمة اليافعة الأغلى، والبرازيل المدججة بالنجوم، والمغرب الذي يقود أحلام العرب، ستظل القيمة السوقية مؤشراً مثيراً للمتابعة والمقارنة، وإن لم تكن بالضرورة الصك الوحيد لبلوغ منصة التتويج.

(أسوشييتد برس)