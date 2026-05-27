موظفو سامسونغ يوافقون على اتفاق يمنحهم مكافآت ضخمة لتفادي إضراب

وافق أعضاء نقابة عمال شركة سامسونغ للإلكترونيات "Samsung Electronics Co" الأربعاء على اتفاق مع الإدارة يضمن لهم مكافآت سنوية ضخمة، وذلك بعد التهديد بإضراب واسع في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي عالمياً والذي يُسهم في ارتفاع أرباح شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية. ويعني هذا وفقاً لوكالة فرانس برس، أن نحو 78 ألف موظف من أصل 125 ألف عامل محلي في الشركة مؤهلون للحصول على مكافأة تُقدر بنحو 370 ألف دولار هذا العام، استناداً إلى تقديرات السوق للأرباح التشغيلية السنوية.

وأفادت أكبر نقابة عمالية في سامسونغ في بيان بأن أكثر من 73% من أعضائها أيّدوا الاتفاق في تصويت إلكتروني استمر ستة أيام. وقد جرى التوصّل إلى الاتفاق في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي، لتفادي إضراب كان سيستمر 18 يوماً، ما أثار مخاوف بشأن تأثيره على اقتصاد كوريا الجنوبية. وساهم الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة الضرورية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز أرباح سامسونغ بشكل كبير. وتمثل صادرات أشباه الموصلات نحو 35% من صادرات كوريا الجنوبية، مدفوعةً بالاستثمار المتزايد في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتمثل سامسونغ نحو ربع القيمة السوقية لمؤشر بورصة كوريا الجنوبية، كوسبي (KOSPI). وتنتج الشركة ومنافستها الكورية الجنوبية إس.كيه هاينكس نحو ثلثي إنتاج العالم من رقائق الذاكرة، التي يزداد الطلب عليها حالياً نتيجة ازدهار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم. وهذه هي المرة الثانية التي توافق فيها شركة كورية جنوبية كبرى كتابة على منح مكافآت لبعض موظفيها بنسبة مئوية ثابتة من الأرباح التشغيلية، في تحدٍّ للممارسة المعتادة التي تقضي بحساب المكافآت بعد دفع ضرائب الشركات.

وأعلنت الشركة في إبريل/ نيسان عن ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة تقارب 750% على أساس سنوي، بينما تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار للمرة الأولى هذا الشهر. وبموجب اتفاقية النقابة الممتدة لعشر سنوات - والمرتبطة بأهداف أداء طموحة - ستبلغ المكافآت السنوية لموظفي قسم أشباه الموصلات 10.5% من أرباحهم التشغيلية. وستُدفع هذه المكافآت على شكل أسهم، بالإضافة إلى 1.5% نقداً.

