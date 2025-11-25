موسكو وبكين تبحثان تعزيز صادرات النفط الروسي إلى الصين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن موسكو وبكين تناقشان سبل زيادة صادرات النفط الروسي إلى الصين. وأصبحت الصين والهند المشترين الرئيسيين للخام الروسي منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد للخام، وتستورد حاليا ما يقرب من 1.4 مليون برميل من النفط الروسي يومياً عن طريق البحر، وحوالي 900 ألف برميل يوميا من النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وجاءت تصريحات نوفاك خلال منتدى أعمال صيني-روسي في بكين. وقال المسؤول الروسي إن الاتفاقيات الحكومية الدولية تنص على إمكانية تمديد شروط توريد النفط إلى الصين عبر كازاخستان لمدة عشر سنوات حتى عام 2033. من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن التعاون الصيني-الروسي في مجال الطاقة انطلق مبكرا وله أسس متينة، وأضاف في رسالة إلى المنتدى الصيني-الروسي السابع لأعمال الطاقة، أنه يمثل نموذجا للتعاون متبادل المنفعة بين الجانبين، ويلعب دوراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين ورفاه شعبيهما.

وأشار شي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، إلى أن الصين تحرص على التعاون مع روسيا لمواصلة تعزيز الشراكة الشاملة في مجال الطاقة والحفاظ معا على الاستقرار والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية للطاقة. وأعرب شي عن استعداد الصين للعمل مع روسيا لتعزيز إقامة نظام حوكمة عالمية للطاقة أكثر عدلا وإنصافا وتوازنا وشمولا وتعزيز الاستقرار في أمن الطاقة والتحول الأخضر ومنخفض الكربون على الصعيد العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للخام وهما روسنفت ولوك أويل. وقلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأن العقوبات ووصفها بأنها عمل غير ودي، قائلاً إنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، كما تحدث عن أهمية روسيا في السوق العالمية. وبسبب العقوبات الأميركية الجديدة، والقواعد التي تمنع بيع المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، قلصت بعض شركات التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي، خاصة شركة ريلاينس الخاصة. وفي ظل محدودية خيارات المبيعات، تتطلع روسيا إلى زيادة الصادرات إلى الصين.

وتعارض الصين العقوبات الغربية على روسيا. وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمارات الأخرى. وأضاف خلال اجتماعه أول من أمس الاثنين مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو أن الصين ترحب بالمزيد من المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا.

(رويترز، العربي الجديد)