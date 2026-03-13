موسكو ترحب وأوروبا تعارض قرار واشنطن السماح ببيع النفط الروسي

- انتقدت دول أوروبية، مثل ألمانيا والنرويج، قرار الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات على النفط الروسي، معتبرة أنه قد يعزز تمويل روسيا لحربها ضد أوكرانيا، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الوقت غير مناسب لتخفيف العقوبات. - ترى موسكو أن القرار يعكس أهمية النفط الروسي في استقرار الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعترف بذلك ضمنياً. - تأتي الخطوة الأميركية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي، مع إصدار ترخيص لبيع النفط الروسي حتى 11 إبريل.

انتقدت عواصم أوروبية، اليوم الجمعة، قرار الإدارة الأميركية بتخفيف العقوبات على النفط الروسي والسماح ببيع الشحنات الموجودة منه على متن السفن حتى 11 إبريل المقبل. وفيما يعتبر الأوروبيون أن قرار واشنطن سيعزز القدرات المالية لموسكو لمواصلة حربها على أوكرانيا في عامها الرابع، يرى الكرملين أن القرار الأميركي يؤكد أهمية النفط الروسي كعامل استقرار للأسواق.

وقد حذرت ألمانيا من أن تخفيف الولايات المتحدة لبعض العقوبات النفطية المفروضة على روسيا بهدف كبح ارتفاع تكاليف الطاقة وسط الحرب في الشرق الأوسط قد يساهم في تمويل حرب روسيا ضد أوكرانيا. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه في برلين: "أشعر بالقلق من أننا نواصل ملء خزينة حرب فلاديمير بوتين".

كما أعربت النرويج، وهي من الدول المصدرة للنفط وأكبر المنتجين الأوروبيين، عن معارضتها لتوجه واشنطن. وقال رئيس وزراء النرويجي يوناس غار ستوره، يوم الجمعة، إنه لا ينبغي تخفيف عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قد قالت، بعد مشاركتها في اتصال مع قادة مجموعة السبع، الأربعاء، لمناقشة تأثير الحرب مع إيران على أسواق النفط والغاز، إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

في المقابل، اعتبرت موسكو القرار بمثابة "اعتراف بأهمية الدور الذي تقوم به في أسواق الطاقة"، وقال المبعوث الاقتصادي لروسيا كيريل دميترييف إن سوق الطاقة العالمية "لا يمكن أن تبقى مستقرة" من دون النفط الروسي. وكتب دميترييف في منشور على تطبيق تيليغرام: "إن الولايات المتحدة تعترف فعلياً بما هو واضح: من دون النفط الروسي، لا يمكن لسوق الطاقة العالمية أن تبقى مستقرة".

مخاوف أميركية

ويجيز الترخيص الذي أصدرته واشنطن، يوم الخميس، تسليم وبيع النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية التي جرى تحميلها على السفن، اعتباراً من 12 مارس/ آذار، على أن يبقى ساري المفعول حتى منتصف الليل بتوقيت واشنطن في 11 إبريل/ نيسان المقبل، وذلك وفق نص الترخيص المنشور على موقع وزارة الخزانة.

وتعكس هذه الخطوة مخاوف البيت الأبيض من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بعد نحو أسبوعين من الحرب إلى الإضرار بالأعمال والمستهلكين في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حين يأمل الجمهوريون حلفاء ترامب في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.

وقد بلغ متوسط أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.60 دولارات للغالون يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2024، في حين وصلت أسعار الديزل إلى 4.89 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، بحسب بيانات صادرة عن الرابطة الأميركية للسيارات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ الولايات المتحدة يمكن أن تجني أموالاً كبيرة من ارتفاع أسعار النفط. كما وعد، من دون تقديم تفاصيل، بضمان أمن الملاحة في المضيق. وقال على وسائل التواصل الاجتماعي: "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم بفارق كبير، ولذلك عندما ترتفع أسعار النفط نجني الكثير من المال"، مضيفاً أن "الأولوية هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وكانت واشنطن قد قالت، الأربعاء، إنها ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبترول في محاولة لكبح أسعار النفط التي ارتفعت بشكل كبير عقب الحرب في إيران. ويأتي هذا الإفراج جزءاً من التزام أوسع من وكالة الطاقة الدولية التي تضم 32 دولة بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط. كما قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، إن الحرب في المنطقة تسببت في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ.

وقال بيسنت، في بيان على منصة "إكس"، صدر بعد ساعات من تجاوز أسعار النفط القياسية حاجز 100 دولار للبرميل، إن هذا الإجراء محدد بدقة وقصير الأجل ولن يوفر فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية. وأضاف في البيان، مكرراً ما قاله ترامب "إن الارتفاع المؤقت في أسعار النفط هو اضطراب قصير الأجل ومؤقت، لكنه سيؤدي إلى فائدة كبيرة لبلدنا واقتصادنا على المدى الطويل".

وأفادت شبكة فوكس نيوز بأنه كان هناك نحو 124 مليون برميل من النفط الروسي موجودة في البحر عبر 30 موقعاً مختلفاً حول العالم حتى يوم الخميس، مضيفة أن الترخيص الأميركي سيوفر ما بين خمسة إلى ستة أيام من الإمدادات عند احتساب الخسارة اليومية للنفط نتيجة تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. ورغم أن تعليق العقوبات كان من المتوقع أن يعزز الإمدادات العالمية من النفط، فإنه قد يعقّد أيضاً جهود الغرب لحرمان روسيا من الإيرادات لتمويل حربها في أوكرانيا، وقد يضع واشنطن في خلاف مع حلفائها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت سابقاً إعفاءً لمدة 30 يوماً في 5 مارس/آذار مخصصاً للهند، يسمح لنيودلهي بشراء النفط الروسي العالق في البحر. كما أمر ترامب مؤسسة التمويل الأميركية للتنمية الدولية بتقديم تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج، وقال إن البحرية الأميركية قد ترافق السفن في المنطقة.

وفي محاولة أخرى للسيطرة على الأسعار، تدرس إدارة ترامب تعليقاً مؤقتاً لقاعدة الشحن المعروفة باسم "قانون جونز"، لضمان إمكانية نقل الطاقة والمنتجات الزراعية بحرية بين الموانئ الأميركية، بحسب ما ذكره البيت الأبيض. وسيسمح تعليق هذا القانون للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأميركية، ما قد يخفض التكاليف ويسرّع عمليات التسليم. وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر في برنامج "برايم تايم" على قناة فوكس نيوز يوم الخميس: "الرئيس يتخذ كل إجراء ممكن لخفض الأسعار.. وستشهدون المزيد والمزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة".

(رويترز، العربي الجديد)