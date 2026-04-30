موسكو تؤكد استمرار عمل "أوبك+" رغم انسحاب الإمارات

- أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن تحالف "أوبك+" سيستمر رغم انسحاب الإمارات، مشيراً إلى أن هذا لن يؤدي إلى حرب أسعار بسبب شح المعروض النفطي. يعكس الانسحاب خلافات خليجية ويشير إلى إعادة تموضع إقليمي. - وفقاً لوكالة فيتش، لن يؤثر انسحاب الإمارات على مؤشراتها الاقتصادية قريباً، ومن المتوقع أن توافق "أوبك+" على زيادة طفيفة في حصص الإنتاج. بنك غولدمان ساكس يرى أن الانسحاب قد يزيد الإمدادات النفطية على المدى المتوسط. - بنك جيه بي مورغان يشير إلى أن الإمارات قد تجذب استثمارات أميركية أكبر مع زيادة قدرتها الإنتاجية، مما قد يضعف قدرة "أوبك" على استقرار السوق وسط توترات إقليمية وسياسات نقدية متشددة.

نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله، اليوم الخميس، إن تحالف "أوبك+" مستمر في العمل رغم انسحاب الإمارات. وأضاف نوفاك أنه لا يتوقع اندلاع حرب أسعار عقب خروج أبوظبي، في ظل وجود شح في المعروض النفطي بالسوق العالمية. وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول، في خطوة تُعد ضربة قوية لمجموعة منتجي النفط، وتأتي في سياق أزمة طاقة غير مسبوقة ناجمة عن حرب إيران، التي كشفت عن خلافات متزايدة بين دول خليجية.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك قوله إن تحالف "أوبك+" الذي يضم كبار منتجي النفط، سيقيّم إمكانيات إمدادات النفط خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد. وأضاف: "في الوضع الحالي، من المهم بالطبع تزويد السوق بالنفط والمنتجات النفطية. ولتحقيق ذلك، ربما يكون من الضروري النظر في الفرص المحتملة المتاحة".

بدورها، قالت وكالة فيتش، اليوم الخميس، إن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هذا الأسبوع لن يؤثر بمؤشراتها الاقتصادية على المدى القريب، في ظل القيود الحالية المفروضة على صادراتها النفطية. وقال بول جامبل، رئيس قطاع التصنيفات السيادية للشرق الأوسط في "فيتش"، خلال ندوة عبر الإنترنت، مشيراً إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز: "على المدى القريب، لن يشكّل ذلك فرقاً على الإطلاق". وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن من المرجح أن توافق "أوبك+" على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط، رغم خسارة الجزء الأكبر من صادراتها نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى خروج الإمارات من التحالف.

في السياق نفسه، قال بنك غولدمان ساكس، يوم الأربعاء، إن انسحاب الإمارات من "أوبك" قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في إمدادات النفط على المدى المتوسط، وليس القصير. وأوضح أن هذه الخطوة قد تُضعف نفوذ التكتل على إمدادات النفط العالمية، وتمنح أبوظبي فرصة أكبر لزيادة الإنتاج، بمجرد إعادة فتح طرق التصدير عبر الخليج.

وأظهر قرار الانسحاب إلى العلن سنوات من التوتر مع السعودية، مشكّلاً قطيعة استراتيجية مع نظام إدارة النفط الذي تقوده الرياض. ويرى محللون أن هذه الخطوة تتجاوز خلافات حصص الإنتاج داخل "أوبك"، إذ تعكس إعادة تموضع أوسع في موازين القوى الإقليمية في ظل تداعيات حرب إيران. وتشير مصادر خليجية إلى أن أبوظبي تعتبر أن المنظمة لم تعد تخدم مصالحها بالشكل الكافي.

جيه بي مورغان: استثمارات أميركية محتملة

من جهته، قال بنك جيه بي مورغان إن الإمارات قد تجذب استثمارات أكبر من الشركات الأميركية مع زيادة قدرتها على ضخ النفط. وأوضح أن قرار الانسحاب لا يحمل تداعيات فورية على الإنتاج، خصوصاً في ظل إغلاق مضيق هرمز. وتهدف السلطات الإماراتية إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، ما يتيح زيادة الإنتاج والتصدير بنحو 1.5 مليون برميل يومياً فوق المستويات الحالية، أي ما يعادل نحو 1.4% من الطلب العالمي.

وأشار البنك إلى أن الإمارات شكّلت أكثر من 11% من إنتاج "أوبك" في عام 2025، محذراً من أن قدرة المنظمة على استقرار السوق ستتراجع مع فقدان طاقتها الاحتياطية. كما لفت إلى مخاطر اتساع الفجوة في الأولويات بين السعودية والإمارات. وأضاف أن الإمارات تُعد دائناً كبيراً لتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة وخارجها، ما يعني أن أي توتر سياسي قد ينعكس ضغوطاً إضافية على هذه الدول.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي حالة من عدم اليقين، مدفوعة بتداعيات التوترات في المنطقة، ولا سيما حرب إيران، إضافة إلى استمرار قيود الإمدادات في بعض المناطق. كما يتزامن ذلك مع سياسة نقدية متشددة عالمياً، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث لا يزال التضخم فوق المستويات المستهدفة، ما يؤثر في توقعات الطلب العالمي على الطاقة.

وفي المقابل، تواصل بعض الاقتصادات الكبرى إظهار مرونة في النمو، ما يدعم مستويات الطلب. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يؤدي أي تغيير في هيكل تحالف "أوبك+" أو في سياسات الإنتاج لدى كبار المنتجين إلى إعادة تشكيل توازنات السوق، سواء من حيث الأسعار أو تدفقات التجارة النفطية، خلال المرحلة المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)