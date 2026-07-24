- شهد سهم سبايس إكس تقلبات حادة، حيث ارتفع بنسبة 50% ثم انخفض إلى 110.85 دولارات، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الشركة في قطاعات الصواريخ والفضاء والذكاء الاصطناعي. - المحلل آدم جوناس من مورغان ستانلي يرى فرصة استثمارية في سهم سبايس إكس، واضعاً سعراً مستهدفاً عند 300 دولار، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يشكل أكثر من 50% من هذه القيمة. - رغم موجة البيع بسبب التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، تظل وول ستريت متفائلة بشأن سهم سبايس إكس، حيث يوصي 80% من المحللين بشراء السهم.

في تطور يعكس تحولاً جذرياً في مشاعر المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا، حذّر محللو مورغان ستانلي من أن استمرار انخفاض سهم سبايس إكس إلى مستوى 100 دولار قد يعني أن السوق لا يمنح أي قيمة لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة، وذلك بعد أداء متقلب شهدته الأسهم منذ ظهورها الأول في البورصة.

ورغم أن السهم سجل ارتفاعاً أولياً بنسبة 50% في الجلسات الثلاث الأولى بعد الطرح العام الذي بلغت قيمته 86 مليار دولار في منتصف يونيو، أوصلته الانخفاضات المتتالية إلى أدنى مستوى له عند 110.85 دولارات، أي بنسبة 18% تحت سعر الطرح، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الشركة التي تجمع بين قطاعات الصواريخ والفضاء والذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردت بلومبيرغ اليوم الجمعة.

ويرى المحلل في مورغان ستانلي، آدم جوناس، أن "الفجوة الحالية بين المشاعر السلبية المتزايدة للمستثمرين والأساسيات التي لم تتغير إلى حد كبير، تخلق نقطة دخول جذابة لسهم سبايس إكس"، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين يتوقعون مزيداً من الانخفاض ليصل السهم إلى 100 دولار مع انتهاء فترة الحظر على أول دفعة من الأسهم الشهر المقبل، مما سيسمح لبعض الأطراف الداخلية بالبيع.

وعند هذا المستوى، يرى جوناس أن المستثمرين يسعّرون قيمة صفرية أو حتى سلبية لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة، وذلك رغم أن تحليله يضع سعراً مستهدفاً للسهم عند 300 دولار، يُعزى أكثر من 50% منه إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات المحلل إلى أن معظم المستثمرين الذين يتحدث معهم يقتطعون بشكل كبير قيمة نموذج "غروك" ومنصة "كورسور"، حيث يعزو الكثيرون قيمة صفرية أو حتى سلبية للذكاء الاصطناعي نظراً إلى متطلبات الإنفاق الرأسمالي المرتفعة مقارنة بقطاعي الفضاء والاتصالات، وعدم اليقين الاقتصادي الكبير، والوقت الإداري الكبير المخصص لهذا القطاع.

أعمال وشركات 116 مليار دولار من أسهم سبايس إكس تصبح قابلة للبيع

وتأتي موجة البيع في سبايس إكس في وقت يشهد تحولاً واسعاً من قبل المستثمرين بعيداً عن شركات التكنولوجيا التي التزمت بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لدعمه، في ظل خلفية اقتصادية كلية متزعزعة وتوترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم، مما أثر سلباً على شهية المخاطرة في الأسواق.

ورغم هذه المخاوف، تظل وول ستريت متفائلة بشكل ساحق بشأن سهم سبايس إكس، حيث يوصي نحو 80% من المحللين الذين يتابعون الشركة بشراء السهم، وفقاً لبيانات بلومبيرغ، مع متوسط سعر مستهدف يبلغ حوالي 232 دولاراً، مما يعني أن السهم قد يتضاعف أكثر من ضعف سعره الحالي.

ويأتي تحليل جوناس ضمن التقييمات الأكثر تفاؤلاً في وول ستريت، إذ يحتل مركزه الثالث بين 33 محللاً تتتبعهم بلومبيرغ، في موقف ليس غريباً على المحلل المعروف بمواقفه الجريئة تجاه تسلا، حيث كانت توقعاته اللافتة كافية لإحداث تحركات كبيرة في السهم، بما في ذلك ترشيحه للشركة بوصفها أفضل خيار في قطاع السيارات الأميركي قبل عامين، قبل أن يبتعد عن قطاع السيارات العام الماضي ليتولى تغطية الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية.

كما يؤكد جوناس في مذكرته الأخيرة للعملاء، والتي كرر فيها توصيته بشراء السهم، أنه متمسك برؤيته المتفائلة تجاه سبايس إكس، في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات قطاع الفضاء والذكاء الاصطناعي الذي يجمع بين طموحات استكشاف الفضاء وثورة التقنيات الذكية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الموجة البيعية الحالية تمثل تصحيحاً مؤقتاً أم بداية لمراجعة أعمق لتقييمات الشركات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي.