"موديز" تعدّل نظرتها لتصنيف إسرائيل من سلبي إلى مستقر وتحذّر من عودة التوترات

اقتصاد دولي
القدس المحتلة

31 يناير 2026   |  آخر تحديث: 11:25 (توقيت القدس)
اعتراض صاروخ فوق تل أبيب 20 يونيو 2025 فرانس برس
المخاطر الأمنية لم تختفِ بعد، اعتراض صاروخ فوق تل أبيب، 20 يونيو 2025 (فرانس برس)
عدّلت وكالة التصنيف الائتماني موديز، نظرتها لتصنيف إسرائيل من سلبي إلى مستقر. ومع ذلك أبقت تصنيفها منخفضاً عند بي إيه إيه 1 (BAA1)، على ما ذكره موقع واينت العبري، اليوم السبت. وحتّى الساعة فإنّ النظرة ليست إيجابية ولذلك من غير المتوقع أن يرتفع التصنيف قريباً.

وطبقاً لاقتصاديّي "موديز"، وهي وكالة التصنيف الائتماني الثانية من حيث الترتيب على مستوى العالم لناحية أهميتها، فإنّ المخاطر الجيوسياسية لإسرائيل انخفضت قياساً بتلك التي شهدت أشُدّها خلال الحرب على قطاع غزة. وبحسب تقرير الوكالة، فقد أظهر الاقتصاد الإسرائيلي حصانة على الرغم من "الحروب على عدد من الجبهات"، مشيراً إلى أن المخاطر الأمنية لم تختفِ بعد، وقد يتجدد تصعيد التوتر. 

وقالت "موديز" في تقريرها: "نتوقع أن تبقى البيئة الجيوسياسية والأمنية لإسرائيل هشة، مع احتمال تصاعد التوتر بين الحين والآخر، ما قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، بل وعودة الصراعات العسكرية"، مع الإبقاء على تصنيف إسرائيل بالعملة المحلية والأجنبية عند "بي إيه إيه 1". 

مطار بن غوريون، إسرائيل، 13 يونيو 2025 (نير كيدار/الأناضول)
هبوط تجاري وسياحي في إسرائيل بسبب التوتر مع إيران

ويأتي ما تقدم، بينما أعلنت إسرائيل، في وقت سابق من الشهر الجاري، تسجيل عجز في الميزانية بلغ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بانخفاض عن 6.8% في 2024، وذلك بدعم ارتفاع الإيرادات التي عوضت نفقاتها الأمنية في ظل الحرب على غزة. يُذكر أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بونز كانت قد عدّلت نظرتها المستقبلية لتصنيف إسرائيل أيضاً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقب توقيع إسرائيل و"حماس" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

