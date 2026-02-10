موديز تخفّض تصنيف ستيلانتيس عملاق السيارات... فما الأسباب؟

خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة "ستيلانتيس إن في" درجة واحدة، في خطوة تعكس قلق الأسواق من تباطؤ تحسّن الأرباح وتراجع التدفقات النقدية، عقب النتائج التمهيدية التي كشفتها الشركة والتحول الكبير في استراتيجيتها تجاه السيارات الكهربائية. وأعلنت الوكالة اليوم الثلاثاء خفض التصنيف إلى Baa3 من Baa2، وهو أدنى مستوى ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، ما يعني أن أي خفض إضافي قد يدفع الشركة إلى منطقة التصنيف غير الاستثماري (الخردة)، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على كلفة التمويل وثقة المستثمرين، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ.

وبحسب الوكالة، جاء قرار موديز بعد أيام من هبوط قياسي في سهم الشركة، إثر إعلانها إعادة ضبط شاملة لخططها في قطاع السيارات الكهربائية، شملت إلغاء عدد من الطرازات، وتوقعات بعوائد أقل من المنتظر على منصات المركبات الجديدة، كما أكدت الشركة أن التعديلات الاستراتيجية ستترتب عليها مدفوعات نقدية لتعويض الموردين، مع تسجيل أعباء تُقدّر بنحو 22 مليار يورو (26.2 مليار دولار)، ما يزيد الضغوط على ميزانيتها في مرحلة انتقالية دقيقة لصناعة السيارات عالمياً.

وتُعد ستيلانتيس التي تتخذ أمستردام مقراً قانونياً، واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وقد تأسست مطلع عام 2021 نتيجة اندماج عملاقَين هما مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية-الأميركية ومجموعة بيجو سيتروين (PSA) الفرنسية. وتملك الشركة محفظة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة، من بينها: جيب، فيات، بيجو، سيتروين، أوبل، ألفا روميو، مازيراتي، دودج، رام وكرايسلر.

كما تعمل ستيلانتيس في أكثر من 30 دولة، ويتركز حضورها في أوروبا وأميركا الشمالية، مع توسّع في الأسواق الناشئة. ومنذ الاندماج، راهنت الشركة على تحقيق وفورات ضخمة في التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية عبر توحيد المنصات الهندسية وتسريع التحول نحو المركبات الكهربائية. غير أنّ هذا التحول يواجه تحديات متزايدة، تشمل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في بعض الأسواق، واحتدام المنافسة من الشركات الصينية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التطوير والاستثمار في البطاريات والتقنيات الرقمية.