موديز تخفض توقعاتها للنمو في إسرائيل العام 2026

- توقعت وكالة موديز أن يكون النمو الاقتصادي في إسرائيل لعام 2026 أقل من المتوقع مع ارتفاع الديون، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية وهشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار مع إيران وحزب الله وحماس. - أبقت موديز تصنيف إسرائيل الائتماني عند Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة الاقتصاد رغم الصدمات الجيوسياسية، لكن البيئة الأمنية الهشة لا تزال تشكل مخاطر. - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2026 إلى 3.5%، بينما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نمواً يصل إلى 4% في 2026 و4.8% في 2027.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن النمو الاقتصادي في إسرائيل العام الجاري 2026، سيكون أقل من التوقعات وإن ديونها سترتفع، مشيرة وفقا لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية وهشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار مع إيران و حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأبقت الوكالة في تقرير تصنيف إسرائيل الائتماني عند Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكانت موديز غيرت في يناير/ كانون الثاني توقعاتها من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد وقف إطلاق النار في غزة تراجعا ملموسا عن مستويات سابقة مرتفعة للغاية، مما يقلل خطر تدهور الوضع الائتماني السيادي. وخاضت إسرائيل منذ ذلك الإجراء حربا على مدى ستة أسابيع على إيران بدأت في 28 فبراير/ شباط، إلى جانب تجدد الصراع مع حزب الله.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الجيوسياسية التي أدت إلى تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل؟ ما هي التوقعات الاقتصادية الأخرى التي ذكرها النص لعام 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت موديز في تقرير صدر اليوم الأربعاء،: "على الرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي أظهر مرونته في مواجهة الصدمات الجيوسياسية في السنوات القليلة الماضية، فإن البيئة الأمنية الهشة لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات الاقتصادية والمالية". وأشارت الوكالة إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار "الهشة" من شأنها أن تسمح للاقتصاد بالتعافي بعد الربع الأول الضعيف. وقالت موديز إنه إذا استمر وقف إطلاق النار، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.7% في 2026، بارتفاع عن 2.9% في 2025، لكنه أقل من تقديراتها في يناير/ كانون الثاني التي بلغت 5%.

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وخفض صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2026 إلى 3.5% من تقديرات سابقة عند 4.8% وسط مخاطر التوترات الإقليمية خاصة على جبهتي إيران ولبنان. بينما تذهب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة في يونيو/حزيران الماضي، إلى نسبة لا تتعدى 3.3% هذا العام، على أن يبدأ الانتعاش في العام المقبل بنسبة 5.6%، مع تقديرات بانخفاض الإنفاق الحربي واستمرار قوة تحصيل الإيرادات.

ويتوقع بنك إسرائيل نمواً 4% هذا العام، بينما قالت وزارة المالية الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي، إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً يصل إلى 4% في 2026 و4.8% في 2027، وهو ما يتوقف على تطورات الحرب مع إيران وحزب الله. وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي بلغ 3.3% خلال الربع الأول من عام 2026، متأثرا بتداعيات الحرب مع إيران وتراجع الاستهلاك والصادرات وتعطل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، بحسب بيانات رسمية صدرت في مايو/أيار الماضي عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بينما لم تصدر بيانات الربع الثاني بعد.

(رويترز، العربي الجديد)