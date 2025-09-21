موجة غلاء جديدة مع بدء العام الدراسي في مصر ترفع توقعات التضخم

- شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية مع بداية العام الدراسي، مما أثر على ميزانيات الأسر. ارتفعت أسعار البيض والدواجن والألبان والخضروات بسبب تراجع المعروض وارتفاع تكاليف النقل. - يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع معدل التضخم الشهري في سبتمبر، مع تقديرات بوصول التضخم السنوي إلى 25% في سبتمبر 2025، نتيجة الضغوط على السلع الأساسية وزيادات متوقعة في أسعار المحروقات والكهرباء. - تزامن الغلاء مع موسم شراء المستلزمات الدراسية أثار قلق المواطنين، ودعت أصوات اقتصادية الحكومة لتكثيف المعروض وضخ سلع بأسعار أقل. أعلنت الحكومة عن طرح منتجات مخفضة في المنافذ الاستهلاكية.

شهدت الأسواق المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد أمس السبت، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، أثار استياء المواطنين وأربك ميزانيات الأسر ورفع توقعات التضخم لشهر سبتمبر/أيلول الجاري. وفي جولة بالأسواق رصد "العربي الجديد"، ارتفاعًا بأسعار كرتونة البيض، لتسجل نحو 150 جنيهًا (نحو 3 دولارات) للبيض الأبيض والأحمر، في المناطق الريفية وارتفعت إلى 190 جنيهًا في العاصمة ونحو 180 جنيهًا في عواصم المحافظات، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي حوالي 160 جنيهًا، وسط تفاوت سعري بشكل أكبر في محافظات الصعيد مقارنة بالقاهرة.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء زيادة بنحو عشرة جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو بين 76 و80 جنيهًا، في المدن و90 جنيهًا في أنحاء العاصمة، بينما وصل سعر الدواجن البلدي إلى 130 جنيهًا، والدواجن الساسو إلى نحو 125 جنيهًا، في حين سجل سعر البانيه نحو 200 جنيه للكيلوغرام. كما تراوحت أسعار البط بين 110 و125 جنيهًا للكيلوغرام. وزادت مؤخرًا أسعار الألبان، بمتوسط ما بين 10-12.5%، مع اتجاه أكبر شركات الإنتاج، على رأسها جهينة إلى رفع أسعار المبيعات للموزعين والجمهور، بينما في الأجبان ارتفعت بنسب أكبر لبعض الأصناف بناءً على العلامة التجارية والنوعية والحجم.

وفي قطاع الخضروات، قفزت أسعار الطماطم لتتراوح بين 18 و22 جنيهًا للكيلو نتيجة تراجع المعروض من المحصول الجديد وارتفاع تكاليف النقل بالتوازي مع زيادة أسعار أصناف أخرى مثل البطاطس والخيار والكوسة زيادات ملحوظة تراوحت بين 10% و20% عن الأسبوع الماضي.

توقعات بارتفاع معدل التضخم في سبتمبر

ويتوقع خبراء اقتصاد أن هذه الزيادات لن تتوقف عند حدود السوق الاستهلاكية فقط، بل ستنعكس على معدل التضخم الشهري، نظرًا لأن السلع الغذائية تمثل الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين "CPI"، منوهين إلى أن التقديرات الأولية تظهر استمرار هذه الزيادات مع انتظار زيادة كافة أنواع المحروقات والكهرباء، مع نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي قد يرفع معدل التضخم الشهري بنحو 0.5 إلى 0.7 نقطة مئوية خلال سبتمبر/أيلول الجاري، خاصة مع تزامنها مع زيادة الطلب الموسمي في بداية الدراسة.

وتشير أرقام جهاز الإحصاء الحكومي إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ في سبتمبر 2024، حوالي 38%، وكان ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة السبب الأكبر في الطفرة السعرية آنذاك، بينما تشير التوقعات أن سبتمبر 2025 قد يشهد تضخمًا سنويًا يدور حول عند حدود 25%، وهو معدل أقل نسبيًا لكنه يظل مرتفعًا مقارنة بمتوسطات ما قبل 2022، مدفوعًا بالضغوط الحالية على السلع الأساسية مثل الدواجن والبيض والطماطم التي ستدفع المؤشر للارتفاع مجددًا في الأشهر المقبلة، خاصة مع تزامن ذلك مع الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء أو المحروقات.

يأتي تزامن الغلاء مع موسم شراء المستلزمات الدراسية، فيما عبّر مواطنون عن قلقهم من تآكل دخولهم الشهرية وعدم قدرتهم على مواجهة الالتزامات المتزايدة، فيما دعت أصوات اقتصادية الحكومة إلى تكثيف المعروض في المنافذ التموينية وضخ سلع بأسعار أقل للحد من آثار التضخم، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية.

وتكتفي الحكومة بالإعلان على لسان وزير التموين شريف فاروق مطلع الأسبوع الجاري، عن طرح الوزارة منتجات من الدواجن المجمدة والبيض والخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية، جزءًا من جهد حكومي لدعم التوازن بين العرض والطلب ومنع الأزمات الناتجة عن نقص المعروض، وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، منوهًا في بيان صحافي إلى أنه "لا سلطة لوزارة التموين على تحديد أسعار التجار بالقوة، ومع ذلك تدعوهم إلى مراعاة أحوال السوق والمستهلك والعمل على عدم استغلال الركود أو التوقعات لتضخيم الأسعار بشكل غير مبرر.

(الدولار= 48.24 جنيهًا مصريًا)