موجة تسريح أمازون تضرب سياتل وبلفيو

تتواصل الضغوط على قطاع التكنولوجيا الأميركي في سياتل وبلفيو اللتين تعصف بهما عمليات تسريح تنفذها شركة أمازون التي أعلنت أن عمليات صرف جديدة طاولت آلاف الوظائف، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل التقني في واحدة من أهم مراكزه العالمية، وسط تحذيرات من أن السياسات الضريبية المرتفعة قد تزيد الوضع تعقيداً.

ونقلت "بلومبيرغ" اليوم الجمعة، عن وثائق قُدّمت إلى السلطات المحلية وحكومة ولاية واشنطن أن خطة أمازون دوت كوم لتقليص نحو 16000 وظيفة المعلن عنها هذا الأسبوع، تشمل قرابة 1400 وظيفة في مدينة سياتل، إضافة إلى نحو 700 وظيفة في مدينة بلفيو المجاورة.

وتأتي هذه الجولة بعد تسريحات سابقة نفذتها الشركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثرت على أكثر من 2000 موظف في المنطقة نفسها، في وقت تشهد فيه شركات تكنولوجية كبرى أخرى موجة تقليص مماثلة. فقد أعلنت إكسبيديا هذا الأسبوع الاستغناء عن 162 وظيفة، بينما سرّحت ميتا بلاتفورمز 331 موظفاً خلال الأسبوع الماضي.

وبرّر مسؤولو أمازون هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تقليص البيروقراطية داخل الشركة وخفض طبقات الإدارة، غير أن هذه التسريحات عزّزت الشعور المتنامي بأن قطاع التكنولوجيا في سياتل يمرّ بمرحلة ركود وتراجع.

ويحذر قادة أعمال في الولاية من أن مقترحات تشريعية لفرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة. وكانت ولاية واشنطن قد أقرت العام الماضي ضرائب جديدة بقيمة تسعة مليارات دولار، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار.

وبحسب تقرير صدر هذا الأسبوع عن مجلس "بوجِت ساوند" الإقليمي، فقدت المقاطعات الأربع القريبة من سياتل، ضمن نطاق التنقل اليومي للعمل، نحو 13000 وظيفة خلال العام الماضي. ويُعد ذلك أول عام يشهد تراجعاً صافياً في فرص العمل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، باستثناء فترة جائحة كورونا عام 2020.