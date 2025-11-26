موجة بيع جماعية تهزّ شركات العملات المشفرة

- شهدت الشركات المستثمرة في العملات المشفرة، مثل "استراتيجي"، انخفاضًا كبيرًا في قيمة أسهمها بسبب تراجع السوق بقيمة تريليون دولار، مما أثر سلبًا على قيمتها السوقية. - لمواجهة الأزمة، بدأت الشركات ببيع مخزوناتها الرقمية لتمويل برامج إعادة شراء الأسهم ودعم أسعارها، مثل بيع "إف جي نيكسَس" للإيثر و"سِكوانز كومينيكيشنز" للبيتكوين لسداد الديون. - يحذر المحللون من أن نموذج الاحتفاظ بالعملات المشفرة كأصول خزينة قد يكون مضللاً، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، مما يضع الشركات في موقف مالي هش.

تتسارع موجة تخلّي الشركات التي راكمت العملات المشفرة عن حيازاتها في محاولة لدعم أسعار أسهمها المتهاوية، مع انهيار حمى خزائن الأصول الرقمية في ظل تراجع سوق العملات المشفّرة بقيمة تريليون دولار. فقد هوت أسهم شركة "استراتيجي" التي يقودها مايكل سايلور، أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين في العالم، بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما انعكس سلباً على عشرات الشركات المقلّدة التي تبنّت النموذج نفسه. ووفق بيانات نشرتها منصة "ذا بلوك" المتخصصة، تراجعت القيمة السوقية لهذه الشركات بنحو 77 مليار دولار منذ بلوغها ذروتها عند 176 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.

ويخشى المستثمرون أن ينهار نموذج الأعمال الذي اعتمد على حلقة متكاملة من ارتفاع أسعار العملات المشفّرة وتوسّع عمليات إصدار الأسهم والديون، خصوصاً أن القيمة السوقية لشركة سايلور أصبحت أدنى من قيمة البيتكوين الذي تملكه. وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، قال آدم مورغان ماكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة البيانات "كايفو"، إن "الأمر يتجه إلى بيع ناري لهذه الشركات، والأوضاع ستزداد سوءاً. فمع كل انخفاض في الأسعار، يبدأ سباق نحو القاع".

من نموذج النجاح إلى سلسلة التقليد

ألهبت تجربة شركة سايلور للبرمجيات موجة من التقليد في قطاعات متنوعة مثل صناعة الأفلام والسجائر الإلكترونية والمركبات الكهربائية، بعدما أدى تحوّلها إلى استراتيجية خزانة بيتكوين إلى ارتفاع كبير في قيمة أسهمها. وقد ساهمت مشتريات هذه الشركات في دفع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي الشهر الماضي. غير أن الحمى انحسرت سريعاً مع موجة بيع واسعة للأصول المضاربية هذا الخريف، ما شكّل انعكاساً حاداً لقطاعٍ استفاد سابقاً من تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة قوة بيتكوين عظمى.

خسائر كبرى وتمويل بإعادة الشراء

في اليابان، تراجعت أسهم ميتابلانِت، أكبر حائز للبيتكوين في البلاد، بنسبة 80% منذ ذروتها في يونيو/حزيران الماضي، بعدما جمعت الشركة قرضاً بقيمة 130 مليون دولار بضمان البيتكوين الذي تمتلكه، لاستخدامه في إعادة شراء الأسهم. أما في المملكة المتحدة، فانخفضت أسهم ذا سمارتَر ويب كومباني بنسبة 44% هذا العام، رغم أن قيمة البيتكوين الذي تملكه تُقدّر بـ232 مليون دولار، مقابل قيمة سوقية لا تتعدى 132 مليون جنيه إسترليني. وقال جيك أوستروفسكيس، رئيس التداول خارج البورصة في شركة وينترميوت، تعليقاً على الظاهرة: "كان ذلك أمراً محتوماً، فقد أصبح عدد هذه الشركات مفرطاً للغاية".

بيع العملات لتمويل الدعم

وبدأت عدة شركات بالفعل بيع جزء من مخزوناتها الرقمية لتمويل برامج إعادة شراء الأسهم ودعم أسعارها، فقد باعت شركة إف جي نيكسَس من ولاية كارولاينا الشمالية ما قيمته 41.5 مليون دولار من عملة الإيثر لتمويل إعادة شراء الأسهم، فيما تبلغ قيمتها السوقية 104 ملايين دولار، مقابل 116 مليون دولار قيمة العملات التي تملكها. كذلك، باعت شركة إي تي إتش زيلا، وهي شركة علوم حيوية مقرها فلوريدا، نحو 40 مليون دولار من رموزها الرقمية لغرضٍ مماثل.

أما شركة سِكوانز كومينيكيشنز الفرنسية لأشباه الموصلات، فباعت ما قيمته 100 مليون دولار من البيتكوين هذا الشهر لسداد ديونها، في مؤشر على معاناة الشركات التي اقترضت لتمويل مشترياتها من العملات المشفّرة. وتبلغ القيمة السوقية لـ"سِكوانز" 87 مليون دولار، بينما تُقدّر قيمة البيتكوين التي تملكها بنحو 198 مليون دولار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جورج كرم، إن عملية البيع قرار تكتيكي يهدف إلى إطلاق قيمة المساهمين في ظل الظروف الحالية للسوق، وفقا لـ"فاينانشال تايمز".

تحذيرات من فقاعة الانهيار

وفي تعليق تحليلي، يرى الكاتب باتريك جنكنز في مقاله "لماذا شركات خزائن البيتكوين جنة الحمقى" أن نموذج هذه الشركات يعيش وهماً مضللاً، فبينما يمكن لبائعي البيتكوين والإيثر إيجاد مشترين بسهولة، تواجه الشركات التي تمتلك رموزاً رقمية أكثر تخصصاً صعوبة في تسييل أصولها، بحسب ماكارثي، الذي أوضح أن 95% من خزائن الأصول الرقمية ستنتهي إلى الصفر.

وأضاف: "حين تشتري شركة أجهزة طبية أصلاً رقمياً محدود التداول في سوق متخصصة، فالنتائج ستكون كارثية". ورغم كل المؤشرات السلبية، ضاعف مايكل سايلور رهاناته بشراء المزيد من البيتكوين، رغم تراجع السعر إلى 87 ألف دولار بعد أن كان 115 ألفاً قبل شهر. وتواجه شركته احتمال استبعادها من بعض المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم، ما قد يزيد الضغوط على سهمها. لكن سايلور قلّل من شأن المخاوف قائلاً: "التقلّب هو هدية ساتوشي للمؤمنين"، في إشارة إلى الاسم المستعار لمبتكر البيتكوين.

من طفرة الأصول إلى دوامة التصحيح

جاءت هذه الموجة من التخلّي عن العملات المشفّرة في ظل مرحلة تصحيح حادّة تشهدها أسواق الأصول عالية المخاطر منذ منتصف عام 2025، بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي غذّاها تدفق السيولة العالمية وتراجع أسعار الفائدة الأميركية في مطلع العام. لكن مع عودة التضخم إلى الارتفاع، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية مجدداً، تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة، ما أدى إلى انسحاب رؤوس الأموال من الأصول الرقمية والأسهم التكنولوجية على حد سواء.

وتقدّر المؤسسات المالية أن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفّرة تقلّصت من نحو 3.2 تريليونات دولار عند ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى أقل من 2.1 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. هذا الانكماش ضرب في الصميم الشركات التي بنت نماذج أعمالها على احتفاظها بالبيتكوين والإيثر كأصول خزينة طويلة الأجل، اعتماداً على فرضية استمرار الارتفاع السعري بلا انقطاع.

ويشير محللون إلى أن اعتماد هذه الشركات على مزيج من التمويل بالديون والمضاربة على الأصول الرقمية جعلها أكثر هشاشة أمام الانخفاضات الحادة، إذ تراجعت قيم الضمانات التي تعتمد عليها في الاقتراض، في وقت تتزايد فيه أعباء الفائدة وتقلّ خيارات إعادة التمويل. وفي هذا السياق، بدأت بعض الشركات بالبيع الاضطراري ليس فقط لدعم أسهمها، بل أيضاً لتفادي حالات تعثّر أو تخلف عن السداد. كما أن الهبوط السريع في أسعار البيتكوين والإيثر انعكس على مؤشرات الأسواق المالية التقليدية، حيث فقدت صناديق الاستثمار المرتبطة بالعملات المشفّرة جزءاً كبيراً من جاذبيتها، ما عمّق دوامة التراجع التي تضرب الآن القطاع بأكمله.