موجة بيع تهز الأسواق… الأسهم الأميركية تهوي وبيتكوين تحت الضغط

تشهدت الأسواق العالمية تراجعاً واسعاً، اليوم الاثنين، مع تصاعد موجة بيع طاولت مختلف فئات الأصول عالية المخاطر، في ظل اضطرابات حادة بسوق المعادن الثمينة وتزايد قلق المستثمرين، وتواصلت الخسائر في وول ستريت، فيما كانت الضغوط أشد وطأة في الأسواق الآسيوية. وفي تفاصيل أوردتها "بلومبيرغ"، تشير العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز (S&P 500) إلى افتتاح منخفض لليوم الرابع على التوالي، بتراجع يقارب 0.4%، بينما هبطت عقود ناسداك 100 بنحو 0.8%.

بدورها، سجلت سندات الخزانة الأميركية مكاسب محدودة، مع تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.22%، فيما استقر الدولار دون تغييرات كبيرة. وتداولت عملة بيتكوين قرب مستوى 77,700 دولار، بعد خسائر قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت العملة الرقمية الأكبر قد فقدت نحو 13% من قيمتها منذ بداية العام، لتسجل أربعة أشهر متتالية من التراجع وسط غياب المشترين وتراجع الثقة بدورها ملاذاً بديلاً، وجاء هذا الانعكاس في الأسواق بعد إعلان ترامب ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما عزّز الدولار، إذ ينظر المستثمرون إلى وورش على أنه أكثر تشدداً في مواجهة التضخم وأقل ميلاً لخفض أسعار الفائدة بقوة.

وتراجعت أسهم أوراكل بأكثر من 3% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد إعلانها خططاً لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار عبر الديون وحقوق الملكية لتوسيع قدراتها في الحوسبة السحابية، كما واصلت أسهم شركات التعدين مثل نيو مونت وباريك خسائرها، إلى جانب أسهم مرتبطة بالعملات المشفرة. وفي سياق موازٍ، دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي جزئي بعد تعثر إقرار اتفاق تمويلي في الكونغرس، رغم أن التوقعات تشير إلى أن الإغلاق سيكون قصير الأمد مع عودة مجلس النواب للانعقاد.

وفي آسيا، كانت الخسائر أعمق، إذ هوى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.3%، في ضربة موجعة لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما تراجع مؤشر الأسهم في الأسواق الناشئة بنسبة 0.2%.

كما واصلت التقلبات الحادة السيطرة على أسواق السلع، إذ انخفض الذهب بنسبة وصلت إلى 10% في ذروة التراجع، قبل أن يقلّص جزءاً من خسائره. أما الفضة، فشهدت هبوطاً صادماً بلغ 16% في لحظة من التداولات، قبل أن تعكس معظم الخسائر لاحقاً. وفي سوق النفط، تراجع خام برنت بنحو 5%، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى محادثات جارية بين واشنطن وطهران، ما خفف من المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي هذا الصدد، نقلت الوكالة عن رئيس استراتيجية الأصول المتعدّدة في بنك بيرنبرغ، أولريش أوربان، قوله إنّ "الأسواق متوترة. نشهد موجة بيع واسعة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ومع هذا الارتفاع الكبير في التقلبات، يفضّل المستثمرون تقليص المخاطر"، كما يرى بعض المحلّلين أن هذا التراجع قد يكون صحياً بعد موجة ارتفاعات قوية، إذ يقول ديفيد كروك، رئيس التداول في "لا فينانسيير دو لِشيكييه": "كان هناك إفراط واضح في أسعار الذهب والفضة وبعض أسهم التكنولوجيا. من المرجح أن نشهد ارتداداً في الأيام المقبلة".