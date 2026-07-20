موجة بيع تقلب أسواق الصين وتعيد شبح 2016... ماذا يحدث؟

- شهدت الأسواق المالية في الصين اضطرابًا كبيرًا بسبب أكبر موجة لتصفية المراكز الاستثمارية الممولة بالاقتراض منذ أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى تراجع أرصدة التمويل بالهامش في بورصتي شنغهاي وشنتشن بنسبة 2.8%. - تزامن هذا التراجع مع هبوط واسع في الأسهم الصينية، حيث فقد مؤشر "STAR 50" أكثر من 7%، مما أثار المخاوف من تجاوز موجة الصعود المدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي للأسس الاقتصادية الحقيقية. - زادت حالة الترقب قبل الطرح العام الأولي لشركة CXMT Corp من حذر المستثمرين، لكن الأسواق استعادت جزءًا من توازنها بعد إعلان صناديق حكومية زيادة استثماراتها في الأسهم المحلية.

دخلت الأسواق المالية في الصين مرحلة من الاضطراب بعد أكبر موجة لتصفية المراكز الاستثمارية الممولة بالاقتراض منذ أكثر من عشر سنوات، في تطور أعاد إلى الأذهان أزمة انهيار البورصات الصينية بين عامي 2015 و2016، وأثار تساؤلات بشأن استدامة الصعود القوي الذي قادته أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات خلال الأشهر الماضية. وأظهرت بيانات نشرتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الاثنين، أن أرصدة التمويل بالهامش في بورصتَي شنغهاي وشنتشن انخفضت بنسبة 2.8% خلال جلسة الجمعة لتصل إلى 2.75 تريليون يوان (405 مليارات دولار)، وهو أكبر تراجع يومي منذ يناير/كانون الثاني 2016. ويعد التمويل بالهامش أحد أبرز المؤشرات التي تقيس شهية المستثمرين للمخاطرة، إذ يعتمد على اقتراض الأموال لشراء الأسهم، ما يجعل الأسواق أكثر حساسية لأي موجة بيع مفاجئة.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع هبوط واسع في الأسهم الصينية، بعدما فقد مؤشر "STAR 50"، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا والابتكار المدرجة في سوق "ستار" ببورصة شنغهاي، أكثر من 7% في جلسة واحدة، بينما انخفض مؤشر "CSI 300"، الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن ويعد المعيار الرئيس للأسهم الصينية، بنسبة 3.6%، في ظل تنامي المخاوف من أن تكون موجة الصعود المدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت الأسس الاقتصادية الحقيقية للشركات المدرجة.

وتشير بيانات "بلومبيرغ" إلى أنّ موجة التخارج الحالية جاءت بعد ارتفاع التمويل بالهامش إلى مستويات تجاوزت 3 تريليونات يوان خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، قبل أن تبدأ عمليات بيع مكثفة دفعت المستثمرين إلى تقليص مراكزهم وسداد جزء من القروض المستخدمة في تمويل استثماراتهم. ولعب قطاع رقائق الذاكرة دوراً محورياً في تسريع موجة البيع، بعدما كان من أكثر القطاعات جذباً للتمويل بالهامش خلال العام الجاري. ومع الهبوط الحاد لأسهم الشركات العاملة في هذا المجال، اضطر عدد كبير من المستثمرين إلى تصفية مراكز أخرى لتوفير السيولة اللازمة لتغطية نداءات الهامش، ما أدى إلى انتقال الضغوط إلى معظم قطاعات السوق، بحسب الوكالة.

كما زادت حالة الترقب قبل الطرح العام الأولي المرتقب لشركة CXMT Corp، إحدى أبرز شركات تصنيع رقائق الذاكرة في الصين، من حذر المستثمرين، إذ عادة ما تدفع الطروحات الضخمة مديري المحافظ إلى إعادة توزيع السيولة استعداداً للاكتتابات الجديدة، وهو ما يزيد الضغوط على الأسهم المتداولة. ورغم الخسائر الحادة التي شهدتها جلسة الجمعة، استعادت الأسواق الصينية جزءاً من توازنها مع بداية تعاملات الاثنين، بعد إعلان مجموعة من الصناديق الحكومية زيادة استثماراتها في الأسهم المحلية، في خطوة فسرتها الأسواق على أنها محاولة رسمية لدعم الثقة والحد من اتساع عمليات البيع، كما كشفت الجهات التنظيمية الصينية عن خطط لعقد اجتماعات مع كبار المشاركين في السوق لمناقشة أوضاع التداول وسبل تعزيز الاستقرار، في إطار سياسة التدخل السريع التي تتبعها بكين كلما تعرضت الأسواق لتقلبات حادة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيسة الاستثمار في شركة بي آر آي لإدارة الثروات، توني ميدوز، قولها، إن موجة التراجع تعكس عمليات جني أرباح، إلى جانب تزايد التدقيق في استدامة الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن أسهم شركات أشباه الموصلات وصلت إلى تقييمات كانت تفترض استمرار الطلب عند مستويات شبه مثالية، وهو ما جعلها أكثر عرضة لعمليات التصحيح بعد الارتفاعات السريعة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون لخدمات الاستثمار، تشاك كارلسون، إن التراجعات الأخيرة لا تعكس تدهوراً في أساسيات الشركات بقدر ما تعبر عن إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية وعمليات جني أرباح في أسهم حققت مكاسب استثنائية خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع تصاعد المخاوف من اتساع استخدام التمويل بالهامش في أسواق الأسهم.