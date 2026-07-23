موجة الحر تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تتجاوز 1.35 مليار يورو

- خسائر اقتصادية كبيرة: تسببت موجة الحر في بريطانيا بخسائر تجاوزت مليار يورو، مع تقليص ساعات العمل وغياب الموظفين، حيث ضاعت 24 مليون ساعة عمل في أسبوع واحد، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ1.15 مليار جنيه إسترليني. - تأثيرات متفاوتة على القطاعات: تأثرت قطاعات البناء والزراعة بشكل أكبر مقارنة بالوظائف المكتبية، حيث لم يعمل 3.6% من المشاركين خلال الأسبوع، مما أدى إلى ضياع ثمانية ملايين ساعة عمل إضافية. - الأضرار الصحية والضغط على الإنتاجية: تعرض 87% من العاملين لتأثيرات صحية، وطلب 5% رعاية طبية، مما يبرز الحاجة لتحسين التكيف مع تغير المناخ في بريطانيا.

كلّفت موجة الحر التي ضربت بريطانيا في يونيو/حزيران الاقتصاد البريطاني أكثر من مليار يورو، بعدما أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى تقليص ساعات العمل وغياب عدد كبير من الموظفين. وأظهرت دراسة أجراها معهد غرانثام التابع لكلية لندن للاقتصاد والمركز الأورومتوسطي المعني بتغير المناخ، خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 يونيو/حزيران ونشرت اليوم الخميس، أن متوسط الانخفاض في وقت العمل بلغ 0.47 ساعة لكل عامل.

وقدّرت الدراسة إجمالي الخسائر بنحو 1.15 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 1.35 مليار يورو، نتيجة ضياع 24 مليون ساعة عمل خلال أسبوع واحد. واستندت النتائج إلى مسح شمل عينة ممثلة على المستوى الوطني تتكون من 1950 شخصاً بالغاً يعملون في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وطلب الباحثون من المشاركين تحديد تأثير موجة الحر في عدد ساعات عملهم، وقدرتهم على النوم، وتنقلاتهم بين المنزل والعمل، والتغييرات التي اضطروا إلى إجرائها داخل أماكن العمل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات الأكثر تأثراً بالخسائر الاقتصادية لموجة الحر؟ كيف يمكن للحكومة البريطانية تحسين استعداد أماكن العمل لمواجهة موجات الحر المستقبلية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

24 مليون ساعة عمل ضائعة

أدى تقليص ساعات العمل بسبب الحرارة إلى ضياع نحو 16 مليون ساعة، استناداً إلى متوسط الانخفاض البالغ 0.47 ساعة وعدد العاملين في بريطانيا المقدر بنحو 34.4 مليون شخص. وبلغت قيمة الإنتاج المفقود بسبب هذه الساعات نحو 770 مليون جنيه إسترليني، باحتساب متوسط إنتاج اقتصادي قدره 48 جنيهاً إسترلينياً عن كل ساعة عمل.

وأظهرت الدراسة أن 3.6% من المشاركين لم يعملوا إطلاقاً خلال ذلك الأسبوع بسبب موجة الحر. وتعادل هذه النسبة نحو 1.25 مليون عامل على مستوى بريطانيا، ما أدى إلى ضياع ثمانية ملايين ساعة عمل إضافية، بخسائر قدرت بنحو 380 مليون جنيه إسترليني.

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وبجمع الساعات التي ضاعت نتيجة تقليص وقت العمل مع الساعات الناتجة عن الغياب الكامل، وصل إجمالي الوقت المفقود إلى 24 مليون ساعة، وارتفعت قيمة الخسائر إلى 1.15 مليار جنيه إسترليني خلال أسبوع واحد.

وتفاوتت الخسائر بين القطاعات بحسب درجة التعرض للحرارة وطبيعة الوظائف. وسجل العاملون في البناء والزراعة والمهن التي تتطلب جهداً بدنياً أو عملاً في الأماكن المفتوحة انخفاضاً أكبر في ساعات العمل، مقارنة بالعاملين في الوظائف المكتبية والأكاديمية الأقل تعرضاً للحرارة.

وأشار الباحثون إلى أن الخسائر الفعلية قد تكون أعلى من التقديرات المعلنة، لأن الحسابات اقتصرت على ساعات العمل المفقودة ولم تشمل تراجع الجهد والإنتاجية خلال ساعات الحضور. وأفاد ثلث المشاركين بأن قدرتهم على بذل الجهد انخفضت بسبب الحرارة.

عدد الساعات الضائعة بسبب موجة الحر في بريطانيا أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

أضرار صحية تضغط على الإنتاجية

أفاد 87% من العاملين بتعرضهم لتأثير صحي واحد على الأقل خلال أسبوع موجة الحر. وشملت الآثار اضطرابات النوم وزيادة الشعور بالتعب أثناء العمل، إضافة إلى أعراض أخرى مرتبطة بالتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأظهرت الدراسة أن 5% من المشاركين طلبوا رعاية طبية خلال ذلك الأسبوع، فيما أبلغ نحو 3% عن التعرض لحادث أو إصابة في مكان العمل. ورأى قرابة ثلثي هذه الفئة أن ما تعرضوا له كان مرتبطاً بحالة الطقس.

وكانت النساء والعاملون الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً والأشخاص الذين يعانون حالات صحية سابقة الأكثر إبلاغا عن أضرار صحية. وتؤكد هذه النتائج أن الخسارة الاقتصادية لا تقتصر على تراجع ساعات العمل، وإنما تشمل أيضا الأعباء الصحية والضغط الإضافي على الخدمات الطبية.

وقالت مديرة معهد غرانثام، إليزابيث روبنسون إن "النتائج تظهر أن بريطانيا ما زالت غير مهيأة بما يكفي للتكيف مع تغير المناخ". ودعت الحكومة إلى جعل أماكن العمل أكثر أماناً، محذرة من اتساع تأثير موجات الحر في صحة العاملين وإنتاجيتهم والاقتصاد.