موجة استحواذ أجنبية تجتاح الشركات البريطانية

شهدت الشركات المدرجة في بورصة لندن تصاعداً ملحوظاً في عروض الاستحواذ غير المرغوب فيها، مع لجوء مستثمرين وشركات أجنبية إلى تقديم عروض شراء بعلاوات سعرية مرتفعة تهدف إلى دفع مجالس الإدارات إلى القبول أو إحالة القرار مباشرة على المساهمين، في تحول يعكس تنامي شهية المستثمرين الأجانب للاستحواذ على الأصول البريطانية.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن، أن إجمالي قيمة عروض الاستحواذ المعروفة باسم "بير هاغ" التي تلقتها الشركات البريطانية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغ نحو 44 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.

وتعرف عروض "بير هاغ" بأنها عروض استحواذ غير مطلوبة تقدم بعلاوة لا تقل عن 20% فوق سعر إغلاق السهم في اليوم السابق للإعلان، بهدف ممارسة ضغط على مجلس إدارة الشركة المستهدفة لدفعه إلى قبول العرض أو فتح الباب أمام المساهمين لاتخاذ موقف مؤيد له.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أمس الأحد، استناداً إلى بيانات مجموعة بورصة لندن، كانت الشركات المدرجة في المملكة المتحدة الأكثر تعرضاً لهذا النوع من العروض خلال عام 2026 مقارنة بأي دولة أخرى.

وقالت الشريكة في شركة فريشفيلدز للمحاماة، كيت كوبر، إن "عام 2026 أصبح عام عروض بير هاغ"، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل رسالة مباشرة إلى المساهمين مفادها بأن عليهم التدخل بأنفسهم إذا رفض مجلس الإدارة العرض.

وشهدت الأشهر الماضية إعلان عدد من الشركات الأجنبية عروضَ استحواذٍ كبرى، من بينها شركة برولوجيس الأميركية للاستثمار العقاري، وشركة إي كيو تي السويدية للاستثمار، وشركة زيورخ للتأمين السويسرية، والتي استهدفت شركات بريطانية مدرجة مثل سيغرو وإنترتك وبيزلي.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، سجلت 12 محاولة استحواذ من هذا النوع خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ورغم أن بعضها لم يكتمل أو لم يحصل على الموافقات النهائية، جاءت ثماني محاولات منها من شركات يقع مقرها خارج المملكة المتحدة.

وتأتي هذه العروض في وقت تتسارع فيه وتيرة استحواذ المستثمرين الأجانب على الشركات البريطانية، رغم استمرار التقلبات الجيوسياسية والمالية العالمية.

وأظهرت البيانات أن قيمة صفقات الاستحواذ على الشركات البريطانية المدرجة ارتفعت بنسبة 188% منذ بداية العام لتصل إلى 116 مليار دولار، شاملاً الديون، وهو أعلى مستوى يسجل للفترة نفسها منذ عام 2007.

وتعد شركة برولوجيس أحدث المشترين الذين خاطبوا مساهمي الشركة المستهدفة مباشرة، بعدما قدمت سلسلة عروض متتالية للاستحواذ على شركة سيغرو العقارية البريطانية، مطالبة المساهمين بالضغط على مجلس الإدارة لقبول الصفقة.

وفي تطور لاحق، أعلنت "سيغرو" الأربعاء الماضي أنها تعتزم التوصية بقبول العرض الرابع الذي قدمته "برولوجيس"، والبالغ 14 مليار جنيه إسترليني، إذا جرى تقديم عرض رسمي بالقيمة نفسها.

ويرى مصرفيون ومستشارون، وفق "فاينانشال تايمز"، أن اللجوء إلى إعلان عروض الاستحواذ العلني قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة يمنح المستثمرين فرصة أكبر للتأثير في مسار الصفقة، مستفيدين من تراجع تقييمات عدد من الشركات البريطانية خلال السنوات الأخيرة.

وقال فيليب نوبلت، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة وأيرلندا لدى مجموعة جيفريز المالية، إن هذا الأسلوب كان ينظر إليه قبل 10 أو 15 عاماً على أنه خطأ تكتيكي، إذ كان المساهمون يقفون عادة إلى جانب مجالس الإدارات، إلا أن الوضع تغير مع انخفاض تقييمات السوق البريطانية وتراجع عدد الشركات المدرجة.

وأضاف أن المشترين أصبحوا أكثر استعداداً لاستخدام أساليب أكثر جرأة للوصول مباشرة إلى المساهمين، في ظل ما وصفه بسوق تشهد انكماشاً في عدد الشركات المدرجة.

من جانبه، قال أنتوني بارسونز، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق المال في "دويتشه بنك"، إن هذا النوع من العروض لا يمثل بالضرورة تطوراً سلبياً بالنسبة لمجالس الإدارات، لأنه يساعد على فتح باب التفاوض ويوفر معلومات إضافية للطرفين، مضيفاً أن كثيراً من الصفقات التي شهدها العام الحالي انتهت إلى اتفاقات بعد هذه المرحلة.

ورغم ذلك، لم تخل بعض الصفقات من اعتراضات المساهمين، إذ أوصى مجلس إدارة شركة دي سي سي الأيرلندية للطاقة هذا الأسبوع بقبول عرض محسن بقيمة 5.75 مليارات جنيه إسترليني قدمه تحالف يضم شركتي كيه كيه آر وإنرجي كابيتال بارتنرز بدعم من مجموعة بريدجبوينت للاستثمار، رغم إعلان مساهمين يملكون أكثر من 12% من أسهم الشركة معارضتهم للصفقة، على أن يصوت المساهمون عليها خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

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كما شهدت السوق البريطانية هذا العام منافسة علنية على الاستحواذ على شركة إيزي جيت، بعدما حصلت شركة كاسل ليك للاستثمار المباشر على توصية أولية بعرضها، قبل أن تتقدم شركة أبولو بعرض منافس.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار محامي الشركات قوله إن إعلان عرض استحواذ علني قبل الحصول على تأييد مجلس الإدارة ليس قراراً سهلاً، لأن المشترين يفضلون عادة التوصل إلى اتفاق مع المجلس أولاً، إلا أن اللجوء مباشرة إلى المساهمين يعكس ثقة مقدمي العروض في فرص نجاح صفقاتهم، حتى وإن كان الطريق إلى إتمامها أكثر تعقيداً.