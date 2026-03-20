موجة إدانات واسعة لاستهداف منشآت الطاقة في الخليج

- أثارت الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الخليج استنكارًا دوليًا واسعًا، حيث هدد ترامب بتفجير حقل "بارس الجنوبي" إذا تكررت الهجمات، بينما دعا ماكرون لوقف فوري للهجمات لحماية المدنيين وأمن الطاقة. - أدان البرلمان العربي والجامعة العربية الاعتداءات الإيرانية، واصفين إياها بالتصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ويخالف القانون الدولي، مع تأكيد دول الخليج على حقها في الرد. - دعت الإمارات والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، محذرة من تأثير الهجمات على الاقتصاد العالمي، بينما طالبت سلطنة عمان بخفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية.

أثارت الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في قطر والسعودية والإمارات والكويت موجة استنكار دولية وإقليمية واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على أمن إمدادات الطاقة العالمية.

في واشنطن، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفجير حقل "بارس الجنوبي" الإيراني بالكامل إذا كررت طهران مهاجمة قطر، مؤكداً أن إسرائيل لن تشن هجمات جديدة على الحقل ما لم تستفزها إيران مجدداً، وأن أي اعتداء إيراني جديد على الدوحة سيقابل برد أميركي غير مسبوق.

وفي باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف فوري للهجمات على البنية التحتية للطاقة والمياه، محذراً من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية. وكشف أنه أجرى محادثات عاجلة مع ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب الضربات التي استهدفت منشآت الغاز في إيران وقطر، مؤكداً أن حماية المدنيين وأمن إمدادات الطاقة يجب أن تكون فوق أي اعتبار. من جانبها، طالبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، محذرين من "عواقب كارثية" على أسواق الطاقة العالمية إذا استمرت الهجمات.

عربياً، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية والصناعية في دول الخليج، واصفاً إياها بالتصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ويعرض أمن الطاقة العالمي لمخاطر جسيمة. وشدد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي على أن استهداف حقل بارس يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العدوان الإيراني على منشأة رأس لفان القطرية والهجمات على الرياض وأهداف إماراتية، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

أما دول الخليج المستهدفة، فوصفت قطر الهجمات على رأس لفان بأنها "تصعيد خطير وتهديد مباشر" لأمنها القومي والاقتصاد العالمي، مؤكدة حقها في الرد. واعتبرت السعودية استهداف مصفاة ينبع "عملاً تخريبياً جباناً"، محذرة من أن استمرار الهجمات سيدفع المنطقة إلى حرب إمدادات شاملة.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مؤكدة أن استهداف البنى التحتية للطاقة يطاول الاقتصاد العالمي بأسره. وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها للاستهدافات، داعية إلى خفض التصعيد ووقف الأعمال العسكرية وتغليب الحلول الدبلوماسية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب.