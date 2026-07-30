موجات الحر تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي: من ظاهرة موسمية الى عبء

في الأيام الأخيرة من يوليو/تموز 2026، اضطر أكثر من 360 ألف شخص لمغادرة منازلهم في فرنسا وإسبانيا هرباً من حرائق غابات وصفتها السلطات الفرنسية بأنها غير مسبوقة، وفي جنوب غرب فرنسا، بالقرب من بوردو، اندلعت النيران مجدداً لتلتهم مساحات واسعة بما يعادل 3.4 أضعاف المعدل السنوي المعتاد لحرائق فرنسا. وفي إسبانيا أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وطاولت الحرائق محيط مدريد، في أسوأ حصيلة تسجلها البلاد في تاريخها الحديث، وبمعدل يقارب 1.7 ضعف المتوسط السنوي، والأسوأ أن البلدين يستعدان لموجة حر جديدة قد تلامس فيها الحرارة 40 درجة مئوية، وسط مخاوف من أن تعيد إشعال حرائق جرى إخمادها بصعوبة.

ظل التغير المناخي لعقود يُطرح بوصفه قضية بيئية بالدرجة الأولى بعيداً عن مؤشرات الاقتصاد، لكن هذه الصورة تغيرت جذرياً خلال السنوات الأخيرة؛ فقد بدأت كلفة المناخ تظهر بوضوح في ميزانيات الحكومات وتقارير الشركات ومؤشرات النمو، إذ يقدَّر أن التغير المناخي رتب كلفاً على الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين بما ينوف على 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة الواحدة، بينما تجاوزت الخسائر الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ 3.6 تريليون دولار منذ عام 2000، وفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي صميم هذا التحول تبرز موجات الحر خلال الصيف، بوصفها الظاهرة المناخية الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية والأسرع تأثيراً في الإنتاجية والطاقة والزراعة، وأكثرها قابلية لإشعال حرائق كتلك التي اجتاحت فرنسا وإسبانيا وقبلها اليونان. وتعتبر القارة الأوروبية، التي ترتفع فيها درجات الحرارة بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، مثالاً واضحاً على الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الكلفة حين تتحول إلى واقع اقتصادي ملموس.

والقارة الأوروبية؛ خلافاً للولايات المتحدة، ليست مجهزة أصلاً لموجات الحر المتكررة؛ إذ لا تتجاوز نسبة المباني المزوَّدة بأجهزة تكييف الهواء فيها 20%، مقابل نحو 90% في الولايات المتحدة؛ ونتيجة لذلك تضاعف استهلاك الطاقة المنزلية المخصص للتبريد في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2024، وارتفعت تبعاً لذلك فواتير الطاقة المستهلكة في المنازل بشكل بات يثقل كاهل العديد من الأسر.

اقتصاد الناس عمال البناء الفرنسيون بلا حماية من موجات الحرّ

هذا الواقع دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير من أن دول الاتحاد بحاجة إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنوياً حتى عام 2050 لتأهيل البنية التحتية لمواجهة المخاطر المناخية، بحسب دراسة حديثة صادرة عن المديرية العامة للعمل المناخي التابعة للمفوضية الأوروبية، وتبرز فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا في مقدمة الدول الأكثر احتياجاً لهذه الاستثمارات، بحكم حجمها الاقتصادي وكثافتها السكانية، ولأن دول جنوب أوروبا هي الأكثر عرضة لمخاطر الحر والجفاف مقارنة بدول الشمال الأكثر عرضة للفيضانات وارتفاع منسوب البحار.

ولم يسلم القطاع الزراعي من التأثر، فقد تراجعت توقعات إنتاج الحبوب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمقدار 23.4 مليون طن مقارنة بالعام السابق، فيما يتوقع أن يكون إنتاج الذرة الأوروبي الأدنى منذ نحو عشرين عاماً. وفي قطاع السياحة الذي يشكل رافداً اقتصادياً أساسياً لهذه الدول، باتت إدارة مخاطر الحر والحرائق جزءاً أصيلاً من التخطيط السياحي الصيفي. كما وضع هذا الواقع قطاع التأمين أمام تحديات جديدة، إذ باتت تغطية إلغاء الرحلات أو تعطلها مرهونة بتوقيت صدور التحذيرات الحكومية وتاريخ شراء بوليصة التأمين، ما يفتح الباب أمام نزاعات متزايدة بين شركات التأمين والمسافرين.

إذا كان العالم يكتشف كلفة التغييرات المناخية تدريجياً، فإن المنطقة العربية تتعامل معها منذ سنوات بما هي واقع صعب، بحكم موقعها الجغرافي وارتفاع اعتمادها على الطاقة في التبريد. وتحذر تقديرات من أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تفقد نحو (7%) من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا بحلول عام 2050 إنْ لم تتخذ إجراءات كافية للتكيف مع تغير المناخ، وهي نسبة تفوق نظيرتها الأوروبية بوضوح وتعكس هشاشة اقتصادات تعتمد أصلاً على قطاعات حساسة للحرارة المرتفعة كالبناء والطاقة والنقل.

وتترجم هذه المخاطر نفسها كل صيف في أزمات كهرباء متكررة، ففي صيف 2026، عاش العراق على ما وصف بأنه أسوأ سيناريو لأزمة الكهرباء منذ سنوات، بينما سجّل استهلاك الكهرباء في الكويت أرقاماً قياسية، وتعرضت العديد من الدول الى انقطاعات في الكهرباء بسبب الزيادة في الطلب. وبحسب تقديرات البنك الدولي، تكلف انقطاعات الكهرباء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، عبر تعطيل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كصناعة مواد البناء وتوقف الإنتاج في ساعات الذروة.

اقتصاد دولي آليات قياس الأثر المالي لموجات الحر على البنوك الأوروبية

في المقابل، تحاول دول عربية عدة، وفي مقدمتها دول الخليج، تحويل هذا التحدي إلى مسار اقتصادي بدل الاكتفاء بردة الفعل. فقد أعلنت السعودية عبر مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التزامها بالوصول إلى انبعاث صفري بحلول عام 2060، أما الإمارات فتستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفي قطر هناك المشروع الوطني "قطر الخضراء" والذي يتمثل التوجه الاستراتيجي البيئي للدولة الرامي إلى زيادة المساحات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتضاعفت المساحات الخضراء في قطر بشكل غير مسبوق لتصل إلى نحو 22 مليون متر مربع. ويتكرر المشهد في الدول الخليجية الأخرى.

وعلى صعيد التمويل، أعلنت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عدداً من صناديق التنمية الخليجية، عزمها تخصيص 10 مليارات دولار حتى عام 2030 دعماً للتحول الأخضر، في إطار التزام أوسع بلغ 24 مليار دولار. ويكشف هذا المسار أن المنطقة العربية لا تقف بمعزل عن النقاش العالمي حول كلفة التغيرات المناخية، بل تشكل حالة موازية ملحة من حيث حدة التأثير وأقل تجهيزاً من حيث شبكات الطاقة والبنية التحتية القائمة أصلاً على افتراضات مناخية لم تعد صالحة.

ما يجعل هذا التحدي مختلفاً عن أزمات اقتصادية سابقة هو طابعه المتكرر؛ فهو ليس صدمة عابرة يمكن للاقتصاد امتصاصها ثم العودة إلى مساره، بل نمط سنوي متكرر يفرض إعادة تصميم شبكات الطاقة والنقل والزراعة والتأمين على أساس افتراض أن الصيف الحار الاستثنائي أصبح هو القاعدة لا الاستثناء. لذا يجد صناع القرار أنفسهم أمام معادلة اقتصادية واحدة لا تحتمل التأجيل؛ التكيف مبكرا أو مواجهة كلفة كبيرة لاحقاً.