موانئ قطر تستقبل 100 سفينة خلال مايو

- شهدت موانئ قطر في مايو/أيار نمواً ملحوظاً، حيث استقبلت 100 سفينة بزيادة 8%، وتمت مناولة 73.17 ألف حاوية بارتفاع 44% عن أبريل/نيسان، مما يعكس تحسناً في حركة التداول البحري واللوجستي. - ارتفعت حركة البضائع السائبة إلى أكثر من 48 ألف طن، وتمت مناولة نحو 20 ألف رأس من المواشي، مما يعزز مكانة الموانئ القطرية كمركز لوجستي إقليمي وسط تحولات سلاسل الإمداد. - أعلنت موانئ قطر عن تسهيلات استثنائية لتعرفة الموانئ، تشمل تمديد فترات السماح والتخزين وتخفيضات على رسوم الشحن، لدعم القطاع اللوجستي وتحسين كفاءة المناولة.

استقبلت موانئ قطر خلال شهر مايو/أيار الماضي 100 سفينة، بنمو شهري نسبته 8%، وأظهرت بيانات الشركة القطرية لإدارة الموانئ على منصة "إكس" مناولة 73.17 ألف حاوية نمطية، بارتفاع 44% مقارنة بشهر إبريل/نيسان الماضي، ما يشير إلى تحسن واضح في حركة التداول البحري واللوجستي عبر الموانئ.

كما ارتفعت حركة البضائع السائبة لتصل إلى أكثر من 48 ألف طن، في حين جرت مناولة نحو 20 ألف رأس من المواشي، وبلغ إجمالي البضائع العامة نحو 2.49 ألف طن.

ويأتي ارتفاع مناولة الحاويات والبضائع السائبة في وقت يشهد فيه النشاط البحري الإقليمي تحولات مرتبطة بتغيرات سلاسل الإمداد، ما يمنح الموانئ القطرية فرصة لتعزيز موقعها مركزاً لوجستياً إقليمياً.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الزخم في دعم كفاءة المناولة وتحسين مستويات التشغيل، لا سيما مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية البحرية ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ.

استقبلت #مواني_قطر⚓ أكثر من 73 ألف حاوية في مايو 2026 بزيادة 44% عن شهر ابريل الماضي، كما ارتفعت البضائع السائبة لتصل إلى ما يزيد على 48 ألف طن، وتمت مناولة نحو 20 ألف رأس من المواشي، واستقبال ما يصل إلى 100 سفينة بنمو 8%. #ميناء_حمد #ميناء_الرويس #قطر🇶🇦 pic.twitter.com/ylknXyOxjM — Mwani Qatar (@MwaniQtr) June 1, 2026

تجدر الإشارة إلى أن موانىء قطر أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن تفعيل حزمة تسهيلات استثنائية في تعرفة الموانئ، تعزيزا لدعم القطاع اللوجستي وتسهيل الأعمال التشغيلية، مع تركيز الحزمة على تعزيز ودعم سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى تعديل بعض بنود التعرفة خلال الفترة الاستثنائية وحتى إشعار آخر.

وشملت التسهيلات تمديد فترات السماح والتخزين للحاويات والبضائع، بما يشمل الحاويات الفارغة والمحملة، الوارد والصادر، وكذلك شحنات سفن الدحرجة والترانزيت، كما شملت رفع مدة السماح للحاويات الفارغة من نحو سبعة أيام إلى 30 يوما، ورفعها في حال إعادة التصدير إلى 60 يوما، إضافة إلى تمديد التخزين للحاويات المعبأة ليصل إلى 30 يوما، مع رفع فترة السماح لحاويات المشاريع مثل الطاقة والألومنيوم إلى 60 يوما، كما تضمنت الحزمة تخفيضات مباشرة على رسوم الشحن والتفريغ والمناولة لسفن الدحرجة، بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى إتاحة التخزين طويل الأمد في المستودعات الجافة والمبردة داخل الموانئ.