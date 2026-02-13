- أعلنت موانئ دبي العالمية عن تغييرات قيادية بتعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس الإدارة ويوفراج نارايان رئيساً تنفيذياً، خلفاً لسلطان أحمد بن سليم، لتعزيز الحوكمة والنمو المستدام. - تأتي التغييرات في ظل ضغوط سمعة مرتبطة بعلاقة بن سليم بجيفري إبستين، مما أدى لتعليق استثمارات مؤسسات بريطانية وكندية مع موانئ دبي العالمية. - أصدر محمد بن راشد مرسوماً بتعيين عبد الله بن دميثان رئيساً لمؤسسة الموانئ والجمارك، مما يعكس تأثيرات الملف على المناصب اللوجستية في دبي.

أعلنت موانئ دبي العالمية (DP World)، اليوم الجمعة، تغييرات على رأس هرمها القيادي بتعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين يوفراج نارايان رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وتأتي هذه التعيينات خلفاً لسلطان أحمد بن سليم الذي كان يتولى قيادة الشركة لسنوات طويلة، بعد ورود اسمه في ملفات ومراسلات مع رجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين

ووفقاً للبيان، فإنّ التغييرات تندرج ضمن مسار "تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسّسية" و"دعم استراتيجية الشركة للنمو المستدام وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية"، كما أشار إلى خبرة عيسى كاظم الممتدة في القطاعات المالية والاقتصادية، وإلى المسار التنفيذي ليوفراج نارايان داخل الشركة منذ انضمامه إليها عام 2004، وتوليه منصب المدير المالي للمجموعة منذ 2005، مع مشاركته في مبادرات توسّع وتحول تشغيلي للشركة حول العالم.

غير أنّ توقيت التغيير القيادي يرتبط أيضاً بتصاعد ضغوط سمعة واحتواء تداعيات مزاعم متداولة بشأن علاقة سلطان أحمد بن سليم بجيفري إبستين بعد نشر مراسلات ضمن وثائق مرتبطة بملف إبستين.

وظهر الأثر الأبرز سريعاً على مستوى الشراكات والتمويل، إذ أعلنت المؤسّسة البريطانية للتنمية والتمويل البالغة قيمتها 13.6 مليار دولار، والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة المتحدة، تعليق استثماراتها مع موانئ دبي العالمية لغاية البتّ في قضية "إمبراطور الموانئ"، سلطان أحمد بن سليم. وقبل ذلك، أعلن صندوق التقاعد الكندي، البالغ حجمه 366 مليار دولار، ويعتبر ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، تعليق خططه الاستثمارية المستقبلية مع موانئ دبي العالمية "إلى أن تتضح الرؤية".

وبالتوازي مع تغييرات "دي بي ورلد"، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، مرسوماً بتعيين عبد الله بن دميثان رئيساً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلفاً أيضاً لسلطان أحمد بن سليم، في إشارة إلى أنّ تداعيات الملف امتدت أيضاً إلى المناصب المرتبطة بمنظومة الموانئ والاقتصاد اللوجستي في الإمارة.