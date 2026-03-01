موانئ دبي تعلّق عمليات جبل علي وشركة الشحن المتوسطي توقف الحجوزات

- أعلنت موانئ دبي العالمية عن تعليق مؤقت لعملياتها في ميناء جبل علي بعد حريق ناتج عن سقوط حطام، مما أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني للسيطرة عليه وضمان سلامة العاملين والمنشآت. - يُعتبر ميناء جبل علي أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وأي توقف في عملياته قد يؤثر على حركة التجارة الإقليمية، مع احتمال تزايد الازدحام والتأخير عند استئناف التشغيل. - أوقفت شركة الشحن المتوسطي حجوزات الشحن الدولي إلى الشرق الأوسط، وسط مخاوف من اضطراب النقل والتجارة وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين.

أعلنت موانئ دبي العالمية (DP World) عن تعليق عملياتها في ميناء جبل علي بدبي مؤقتاً، في إجراء احترازي، بعد اندلاع حريق بأحد أرصفة الميناء، نتيجة سقوط حطام من عملية اعتراض جوي، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تدخلت فجر اليوم الأحد للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما جرى تعليق العمل في جميع محطات الميناء إلى حين استكمال التقييمات الميدانية وضمان سلامة العاملين والمنشآت.

ويُعد ميناء جبل علي أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وأحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، وأكبر ميناء اصطناعي في العالم وأكثر الموانئ ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل ركيزة أساسية في التجارة العالمية.

ويمثل محوراً رئيسياً لإعادة التصدير وسلاسل الإمداد، وتبلغ طاقته الاستيعابية الإجمالية أكثر من 22.4 مليون حاوية نمطية سنوياً، بفضل عمليات التوسعة المستمرة التي شملت إضافة أرصفة ومعدات حديثة. مما يعني أي توقف في عملياته احتمال تأثر حركة التجارة الإقليمية، خصوصاً الشحنات العابرة وإعادة الشحن، مع احتمال تزايد الازدحام والتأخير عند استئناف التشغيل تبعاً لتراكم السفن والحاويات خلال فترة التعليق.

في موازاة ذلك، أعلنت شركة الشحن المتوسطي إيقاف جميع حجوزات الشحن الدولي إلى منطقة الشرق الأوسط حتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة في تنبيه لعملائها أنها تتابع التطورات من كثب، وتعمل مع الجهات المختصة لضمان سلامة عملياتها، مؤكدة أن استئناف الحجوزات سيجري فور تحسّن الوضع الأمني، وعودة الظروف التشغيلية إلى طبيعتها.

وتأتي هذه التطورات ضمن موجة اضطراب أوسع تضرب النقل والتجارة في المنطقة، مع تصاعد مخاوف شركات الشحن والطاقة من تعطّل الممرات البحرية الحيوية، وتزايد حالات تعليق العبور أو إعادة توجيه الرحلات، إضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض شحنات الطاقة قرب موانئ المنطقة. هذا المناخ عادة ما يرفع كلفة التشغيل والتأمين ويطيل أزمنة التسليم، ما ينعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد والتصدير لقطاعات متعددة.