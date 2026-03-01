موانئ دبي تعلّق عمليات جبل علي واندلاع حريق في قاعدة السلام البحرية

- أعلنت موانئ دبي العالمية تعليق عملياتها في ميناء جبل علي مؤقتاً بعد حريق ناتج عن سقوط حطام من اعتراض جوي، مما يهدد بتأثير على حركة التجارة الإقليمية بسبب تراكم السفن والحاويات. - أوقفت شركة الشحن المتوسطي حجوزات الشحن الدولي إلى الشرق الأوسط، مشيرة إلى متابعة التطورات لضمان سلامة العمليات، وسط اضطرابات تؤثر على النقل والتجارة في المنطقة. - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن حريق في قاعدة السلام البحرية بأبوظبي نتيجة هجوم بمسيّرتين إيرانيتين، مؤكدة استعدادها للتصدي لأي تهديدات.

أعلنت موانئ دبي العالمية (DP World) عن تعليق عملياتها في ميناء جبل علي بدبي مؤقتاً، في إجراء احترازي، بعد اندلاع حريق بأحد أرصفة الميناء نتيجة سقوط حطام من عملية اعتراض جوي، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تدخلت فجر اليوم الأحد للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما جرى تعليق العمل في جميع محطات الميناء إلى حين استكمال التقييمات الميدانية وضمان سلامة العاملين والمنشآت.

ويُعد ميناء جبل علي أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وأحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، وأكبر ميناء اصطناعي في العالم وأكثر الموانئ ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل ركيزة أساسية في التجارة العالمية.

ويمثل محوراً رئيسياً لإعادة التصدير وسلاسل الإمداد، وتبلغ طاقته الاستيعابية الإجمالية أكثر من 22.4 مليون حاوية نمطية سنوياً، بفضل عمليات التوسعة المستمرة التي شملت إضافة أرصفة ومعدات حديثة، ما يعني أن أي توقف في عملياته هو احتمال تأثر حركة التجارة الإقليمية، خصوصاً الشحنات العابرة وإعادة الشحن، مع احتمال تزايد الازدحام والتأخير عند استئناف التشغيل تبعاً لتراكم السفن والحاويات خلال فترة التعليق.

في موازاة ذلك، أعلنت شركة الشحن المتوسطي إيقاف جميع حجوزات الشحن الدولي إلى منطقة الشرق الأوسط حتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة في تنبيه لعملائها أنها تتابع التطورات من كثب، وتعمل مع الجهات المختصة لضمان سلامة عملياتها، مؤكدة أن الحجوزات ستُستأنف فور تحسّن الوضع الأمني وعودة الظروف التشغيلية إلى طبيعتها.

وتأتي هذه التطورات ضمن موجة اضطراب أوسع تضرب النقل والتجارة في المنطقة، مع تصاعد مخاوف شركات الشحن والطاقة من تعطّل الممرات البحرية الحيوية، وتزايد حالات تعليق العبور أو إعادة توجيه الرحلات، إضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض شحنات الطاقة قرب موانئ المنطقة. هذا المناخ عادة ما يرفع كلفة التشغيل والتأمين ويطيل أزمنة التسليم، ما ينعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد والتصدير لقطاعات متعددة.

هجوم على قاعدة السلام البحرية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، اندلاع حريق في حاويتين بقاعدة السلام البحرية في أبوظبي من جراء هجوم بمسيّرتين إيرانيتين، وذلك ضمن ما تقول طهران إنه رد على العدوان الإسرائيلي الأميركي الذي تتعرض له. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، إن "الفرق المختصة قامت اليوم بالتعامل مع حادث ناتج عن استهداف تم بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين على أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي". وأضافت إن الحادث أسفر عن "اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة دون وقوع خسائر بشرية".

وأكدت وزارة الدفاع أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها".