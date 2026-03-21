موانئ السعودية تطلق مبادرة لتموين السفن في المنطقة الشرقية

- أطلقت الهيئة العامة للموانئ في السعودية مبادرة لتزويد السفن في المنطقة الشرقية بالوقود والمياه والغذاء، بهدف تعزيز كفاءة العمليات البحرية واستمرارية سلاسل الإمداد. - تشمل الخدمات المتكاملة تزويد السفن بالمواد الغذائية، الأدوية، الوقود، الزيوت، ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خدمات تغيير الأطقم البحرية وتوفير المواد التشغيلية لضمان استمرارية الرحلات بكفاءة. - تتضمن المبادرة أكثر من 50 شركة مرخصة و14 خدمة رئيسية، مع توفير قائمة محدثة للوكلاء المعتمدين لتسهيل التواصل وتنسيق الاحتياجات بشكل فوري.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ في السعودية، اليوم السبت، عن مبادرة لتزويد السفن في المنطقة الشرقية بالوقود والمياه والغذاء. وقالت في بيان لها، إنها أطلقت مبادرة "لتسخير إمكاناتها في موانئ المنطقة الشرقية، لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السفن بشكل سريع". وتشمل الخدمات "تزويد السفن بالمواد الغذائية والأدوية والوقود والمياه، إلى جانب خدمات تغيير الأطقم البحرية".

وتأتي هذه المبادرة، وفق البيان، "ضمن الجهود المستمرة لدعم الحركة البحرية في المنطقة، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، وتأكيد جاهزية الموانئ السعودية لتقديم الدعم في مختلف الظروف".

وتشمل الخدمات المتاحة تزويد السفن بالمواد الغذائية، والأدوية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إضافة إلى أي متطلبات تشغيلية أخرى تضمن استمرارية الرحلات البحرية بكفاءة.

وإلى جانب الخدمات الفنية، تشمل الخدمات "تزويد السفن بالوقود، الزيوت ومواد التشحيم، إضافة إلى مواد التنظيف. كما تتوفر مواد خاصة مثل المواد الكيميائية، الحبال والكابلات، والدهانات ومستلزماتها، بما يضمن جاهزية السفن واستمرارية عملياتها بكفاءة عالية".

— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) March 21, 2026

وتشير المبادرة إلى وجود أكثر من 50 شركة مرخصة لتقديم الخدمات، إضافة إلى توفير أكثر من 14 خدمة رئيسية لتموين السفن، بما يعكس تنوع منظومة الدعم البحري وتكاملها. وتشمل نطاقات تقديم هذه الخدمات داخل الميناء، مناطق الرسو، مناطق التوقف، والمياه الإقليمية.

وفي إطار تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، ستقوم "موانئ بإتاحة قائمة محدثة للوكلاء المعتمدين للسفن ومزودي خدمات الوقود، بما يمكن ملاك السفن ومشغليها من التواصل المباشر معهم وتنسيق احتياجاتهم بشكل فوري".

وقالت الهيئة إن "مركز المعرفة وخدمة المستفيدين سيواصل تقديم الدعم على مدار الساعة، من خلال استقبال الاستفسارات وتوجيه الطلبات، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة الخدمة". مشيرة إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن جهودها المستمرة لدعم الحركة البحرية في المنطقة، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، وتأكيد جاهزية الموانئ السعودية لتقديم الدعم في مختلف الظروف.