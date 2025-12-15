- أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نيتها الاستحواذ على حصة إضافية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مما سيمنحها حصة أغلبية مسيطرة، بهدف تعزيز توسعها في مصر وزيادة عائداتها المالية. - تلقت شركة الإسكندرية عرض شراء من بلاك كاسيان لوجيستكس هولدنغ ليمتد، المملوكة لموانئ أبوظبي، للاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم الشركة، مع ميزانية قوية وصافي نقدي يبلغ 9.7 مليارات جنيه مصري. - تخطط مجموعة موانئ أبوظبي لتوسيع عملياتها في مصر عبر تطوير محطات للسفن السياحية واتفاقية حق انتفاع لتطوير "كيزاد شرق بورسعيد"، مما يعزز تواجدها في السوق المصري.

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اليوم الاثنين، نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطرة في واحدة من أكبر الشركات المشغلة لمحطات الحاويات في مصر. ووفق بيان للمجموعة، سيساهم الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة المصرية المشغلة محطتين استراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، في تعزيز توسع المجموعة في مصر، وتوليد عائدات مالية ملموسة للمجموعة.

وقالت المجموعة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إنه بهدف الحصول على حصة الأغلبية المسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإنجاز الصفقة بنجاح، فإنه يتعين على مجموعة موانئ أبوظبي شراء حصة تقارب 32% من خلال عرض الشراء الإلزامي. وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد استحوذت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أولى حصصها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والبالغة 19.3% من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في صفقة أسهم ضخمة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة في الربع الثاني من عام 2026، إذ ستخضع للموافقات التنظيمية اللازمة في مصر. وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب أحكام عرض الشراء الإلزامي بسداد 22.99 جنيهاً مصرياً (نحو نصف دولار) لقاء السهم الواحد بهدف الاستحواذ على حصة تقارب 32% تضمن لها أغلبية مسيطرة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

من جانبها، قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في خطاب للبورصة المصرية، أمس الأحد، إنها تلقت بريداً إلكترونياً من شركة بلاك كاسيان لوجيستكس هولدنغ ليمتد التي تمتلكها موانئ أبوظبي، يقدم عرض شراء للاستحواذ على النسبة المكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال الشركة. ونوهت، بأنه وفقاً لإفصاح مقدم العرض، فإن إتمام عرض الشراء الإجباري المحتمل سيكون معلقاً على شرط تملك ما لا يقل عن 51% من رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بقصد السيطرة.

وقالت هيئة الرقابة المالية المصرية، أمس الأحد، إنها تلقت كتاباً من الممثل القانوني لشركة ببلاك كاسيان لوجيستكس هولدنغ ليمتد تضمن إفصاح الشركة عن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري (محتمل -غير ملزم) بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال الشركة المشار إليها (وهي الشركة المستهدفة بالعرض). وتدير شركة الإسكندرية أنشطة عالية الربحية ومولدة للدخل، وتتمتع بميزانية مالية قوية ومستقرة مع صافي نقدي يبلغ 9.7 مليارات جنيه مصري حتى يونيو/حزيران 2025، الأمر الذي سيساهم في تعزيز وضع مجموعة موانئ أبوظبي من حيث السيولة والرافعة المالية.

أعلنّا عن نيّتنا إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ما سيمنح المجموعة حصة أغلبية مسيطرة في واحدة من أكبر الشركات المشغلة لمحطات الحاويات في جمهورية مصر العربية.



ويبلغ طول أرصفة محطتي الإسكندرية والدخيلة اللتين تديرهما الشركة حوالي 1.6 كيلومتر، وكلتاهما متصلتان مباشرةً بشبكة السكك الحديدية المصرية. وحققت الشركة خلال العام المالي 2024-2025 إيراداتٍ بلغت 8.37 مليارات جنيه، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.36 مليارات جنيه مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64%، وتدفقاً نقدياً من الأنشطة التشغيلية بلغ 4.93 مليارات جنيه.

وتخطط المجموعة بحلول عام 2027 إلى افتتاح محطة سفاجا التابعة لـ"موانئ نواتوم" وفقاً لبيانها، كما تقوم المجموعة بتطوير محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، وأبرمت المجموعة في عام 2025 اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يجري بموجبها تطوير وتشغيل "كيزاد شرق بورسعيد"، وهي منطقة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وتقع بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. واستحوذت المجموعة في 2022 على "ترانسمار" و"ترانسكارغو" المصريتين، علماً أن الأولى هي خط حاويات، والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.

(الدولار= 47.5 جنيهاً مصرياً تقريباً)

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)