أعلنت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر الأربعاء، عن موازنة بريطانيا الجديدة وسط ترقّب سياسي واقتصادي حاد، في ظل تباطؤ النمو وتفاقم الضغوط على المالية العامة. وقدّمت وزيرة المالية راشيل ريفز حزمة واسعة من الضرائب والرسوم الجديدة التي ستدرّ أكثر من 26 مليار جنيه سنوياً بحلول 2029-2030، في محاولة لسد فجوة تُقدّر بـ20 مليار جنيه في المالية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية من دون اللجوء إلى التقشّف أو زيادة الاقتراض. (الجنيه= 1.24 دولار).

وتحاول موازنة العمال الجديدة تثبيت قدرة الحكومة على معالجة فجوة التمويل وتحسين الخدمات العامة من دون الانزلاق إلى التقشّف أو المخاطرة بديون إضافية، لكنها في الوقت نفسه تفرض عبئاً ضريبياً غير مسبوق على العمال وأصحاب الممتلكات والمستثمرين. وبينما تسعى ريفز إلى إقناع الأسواق بجدّيتها، تواجه الحكومة تحدياً في الحفاظ على ثقة الناخبين وسط صعود حزب "ريفورم يو كيه" اليميني المتشدد.

والموازنة التي قُدّمت اليوم خيّمت عليها ضجة مبكرة إثر نشر مكتب الميزانية البريطاني (OBR) بالخطأ توقعاته الاقتصادية قبل دقائق من خطاب ريفز، ليعتذر لاحقاً عن "خطأ تقني"، فيما اعتبرته الوزيرة "خطأ جسيماً".

أعلى ضرائب منذ عقود في موازنة بريطانيا

الركيزة الأساسية للموازنة كانت تجميد شرائح ضريبة الدخل ثلاث سنوات إضافية من 2028 حتى 2031، وهو إجراء سيؤدي عملياً إلى رفع العبء الضريبي على العمال مع تقدّم الأجور الاسمية. وتشير أرقام مكتب الميزانية البريطاني، بحسب فرانس برس، إلى أن حصيلة الضرائب ستصل إلى 38% من الناتج المحلي بحلول 2030-2031، وهو أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي. كما أعلنت الحكومة عن:

ضريبة سنوية على المنازل الفاخرة فوق مليوني جنيه بدءاً من 2028، ترتفع إلى 7,500 جنيه للممتلكات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين.

رسوم جديدة على المركبات الكهربائية بدءاً من 2028 تعتمد على الأميال المقطوعة (3 بنسات لكل ميل للمركبات الكهربائية، و1.5 بنس للسيارات الهجينة).

رفع ضريبة الأرباح (dividends) بمقدار نقطتين مئويتين.

زيادة رسوم المقامرة والكحول بما يواكب التضخم.

منح البلديات صلاحية فرض ضريبة سياحية محلية.

إصلاحات في برنامج Motability للحد من "الدعم السخي" للمركبات المخصّصة لذوي الإعاقة.

وفي المقابل، جرى استثناء المصارف من أي زيادات ضريبية جديدة.

حزمة اجتماعية لمواجهة أزمة المعيشة في بريطانيا

لكن رغم التوجه العام لرفع الضرائب، قدّمت الموازنة مجموعة إجراءات "تلطيفية" تستهدف الأسر الأكثر تضرراً من أزمة الغلاء المستمرة، بينها:

رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات فوق مستوى التضخم.

إلغاء سقف الطفلين في الإعانات الاجتماعية ابتداءً من إبريل المقبل، بكلفة تبلغ ثلاثة مليارات جنيه في 2029-2030.

تجميد رسوم الوقود وتمديد خفض الـ5 بنسات المفروض منذ حقبة كورونا حتى سبتمبر 2026.

تجميد أسعار السكك الحديدية ورسوم الوصفات الطبية.

تخفيضات منتقاة في فواتير الطاقة.

وبحسب رويترز، أكدت ريفز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن وعدها بـ"خفض تكلفة المعيشة" ومنح "إغاثة فورية للعائلات".

تباطؤ في نمو اقتصاد بريطانيا وتحسّن محدود في التوقعات

وقد أظهرت توقعات مكتب الميزانية البريطاني أن الاقتصاد سينمو 1.5% في 2025 بدلاً من 1.0% كما كان مقدّراً، لكنه سيشهد تباطؤاً بين 2026 و2029 مع نمو بين 1.4% و1.5% فقط. ويأتي ذلك وسط تضخم لا يزال فوق المستويات المريحة، وارتفاع البطالة، وعجز يقترب من 5% من الناتج المحلي. إلا أن توقّعات ميزانية ريفز بتقليص الاقتراض قليلاً رفعت معنويات الأسواق، فارتفع الجنيه وتراجعت عوائد السندات بشكل طفيف.

وقد حرصت ريفز في خطابها على القول إن "هذه خياراتي، لا عودة إلى التقشّف، ولا إنفاق متهوّر"، مؤكدة تمسّكها بما وصفته بـ"قواعد مالية فولاذية" توازن بين خفض الدين وحماية الخدمات العامة، وعلى رأسها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وقالت الوزيرة إنها ستعيد استثمار وفورات بقيمة 4.9 مليارات جنيه تُحقَّق عبر إلغاء وظائف مفوضي الشرطة والجريمة، وخفض مصاريف الإدارة المحلية، وبيع أصول حكومية غير ضرورية، وذلك في توسيع خدمات الصحة العامة وتعيين مزيد من الأطباء والممرضين.