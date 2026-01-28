موازنة إسرائيل 2026 أمام معركة حامية: مساع لتجنب الانتخابات المبكرة

- يواجه الكنيست الإسرائيلي تحديًا في التصويت على موازنة 2026، حيث تعكس الانقسام السياسي داخل حكومة نتنياهو. يجب الموافقة على الميزانية بحلول نهاية مارس لتجنب انتخابات مبكرة. - يشكل قانون التجنيد الإلزامي عقبة رئيسية، حيث يعتمد نتنياهو على دعم الأحزاب الأرثوذكسية التي تطالب بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، مما يثير جدلاً داخل الائتلاف الحكومي. - تحتاج الميزانية إلى اجتياز تصويتين إضافيين لتصبح قانونًا، مع إجمالي إنفاق 662 مليار شيكل وسقف عجز 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبره بنك إسرائيل مرتفعًا.

من المتوقع أن يجري الكنيست تصويتاً مبدئياً على مشروع موازنة إسرائيل لعام 2026، اليوم الأربعاء، في اختبار لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

التي تشهد انقسامات سياسية. وتنتظر الميزانية، وأيضاً الخطة الاقتصادية المصاحبة لها، معركة حامية للحصول على الموافقة مع تنامي حالة الاستقطاب داخل الحكومة. وبموجب القانون فإن الأمر يتطلب الموافقة على الميزانية بحلول نهاية مارس/ آذار، وإلا يتم إجراء انتخابات مبكرة.

وعلى مدى أكثر من عامين، انقسمت الأحزاب في ائتلاف حكومة نتنياهو على خلفية الحرب على غزة ووقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول ومطالب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم) بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية. وقال نتنياهو للصحافيين، مساء أمس الثلاثاء، إنه يأمل في إقرار الميزانية، وأبدى قلقه من احتمال إجراء انتخابات قبل الموعد المحدد في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وأضاف في مؤتمر صحافي: "نحن في وضع حساس للغاية وأعتقد أن آخر شيء نحتاجه الآن هو الانتخابات... سنجري انتخابات في وقت لاحق من العام الجاري، لكنني أعتقد أنه من الخطأ إجراء الانتخابات الآن، وآمل أن يفهم الناس ذلك ويتصرفوا بعقلانية".

ومن المتوقع إجراء التصويت في وقت لاحق من اليوم أو في وقت مبكر من صباح غد الخميس بعد نقاش في الكنيست من المتوقع أن يكون مطولاً.

التجنيد يهدد موازنة إسرائيل

يشكل مشروع قانون يخص التجنيد الإلزامي القضية الأكثر تهديداً لائتلاف الحكومة. ويعتمد نتنياهو على الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة "الحريديم" للحصول على الدعم، ويؤرق مشروع قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الائتلاف منذ شهور. وهددت أحزاب الحريديم بالتصويت ضد الميزانية إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الخدمة العسكرية. لكن شركاء آخرين في الائتلاف اليميني، وكذلك المعارضة، يشعرون أن اليهود المتدينين عليهم المشاركة في تحمل العبء خاصة بعد مقتل ما يقرب من 1000 جندي إسرائيلي خلال سنتين من الحرب على غزة ولبنان.

وقال متحدث باسم موشيه غافني زعيم حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) إن الحزب لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعم الميزانية في التصويت. ولم تدل أحزاب الحريديم الأخرى بأي تعليق بعد. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال لأحزاب الحريديم إنه لن يربط التصويت على الميزانية بمشروع قانون الخدمة الإلزامية، وإنه إذا لم يصوتوا لصالح الميزانية فيجب أن تجري إسرائيل انتخابات.

ولم يعلق متحدث باسم سموتريتش، الذي قال إن أحزاب الحريديم ستستفيد من الإنفاق الإضافي هذا العام، على هذه التقارير. وحتى إذا حصلت الميزانية على موافقة مبدئية، فستبقى بحاجة لاجتياز تصويتين آخرين بحلول 31 مارس/ آذار لتصبح قانوناً. يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 662 مليار شيكل (214 مليار دولار) باستثناء خدمة الدين، وتم تحديد سقف العجز عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعتبره بنك إسرائيل المركزي مرتفعاً للغاية لأنه لا يسمح بخفض عبء الدين.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، اليوم الأربعاء، في اجتماع للجنة المالية بالكنيست: "على الرغم من جميع تحفظاتي وكل ما ورد في الميزانية، يجب إقرارها". وأضاف: "يجب ألا يرتفع هدف العجز، لا سيما في ظل احتمال وجود نفقات إضافية نتيجة للتطورات الجيوسياسية". وانخفض عجز الميزانية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 من 6.8% في 2023. وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف الدفاع بسبب حرب غزة إلى زيادة العجز خلال العامين الماضيين.

(رويترز، العربي الجديد)