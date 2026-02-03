مواد كيميائية إسرائيلية تثير المخاوف ووزارة الزراعة اللبنانية تتحرّك

- تسلّمت وزارة الزراعة اللبنانية عينات من مناطق جنوبية تعرضت لرش مواد مجهولة بالتنسيق مع الجيش اللبناني واليونيفيل، لتحديد طبيعتها وتأثيرها على الزراعة والصحة العامة. - تُحلل العينات في مختبرات ببيروت واليونان، مع توقع نتائج خلال 48 ساعة لتحديد الإجراءات المناسبة، وسط مخاوف من استخدام مبيدات عشبية شديدة التأثير. - أظهرت تقارير سابقة أضراراً كبيرة على القطاع الزراعي اللبناني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وتعمل الوزارة مع الفاو والمجلس الوطني للبحوث العلمية على تقييم الأضرار ودعم المزارعين.

تسلّمت وزارة الزراعة اللبنانية عيّنات أولية من مناطق جنوبية شهدت عمليات رشّ لمواد مجهولة بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، وذلك في إطار الإجراءات الرسمية الرامية إلى تحديد طبيعة هذه المواد وتقييم انعكاساتها المحتملة على الزراعة والبيئة والصحة العامة. وأعلنت "يونيفيل"، أمس الاثنين، أنّ جيش الاحتلال أبلغها الأحد، بأنه سينفذ نشاطاً جوياً لإسقاط مادة كيميائية غير سامة، وفق قوله، فوق مناطق قريبة من الخط الأزرق، طالباً من قوات حفظ السلام البقاء بعيداً وتحت أمكنة مسقوفة، ما أجبرها على إلغاء أكثر من عشرة أنشطة.

واعتبرت "يونيفيل" أنّ هذا النشاط "غير مقبول ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

"، مشيرة إلى أنّ الإجراءات المتعمّدة والمخططة التي قام بها جيش الاحتلال لم تحدّ من قدرة قوات حفظ السلام على القيام بالأنشطة الموكلة إليها فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن تعرّض صحتهم وصحة المدنيين للخطر، كما أثارت مخاوف بشأن آثار هذه المادة الكيميائية غير المعروفة على الأراضي الزراعية المحلية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عودة المدنيين إلى منازلهم وأرزاقهم على المدى الطويل، بحسب تعبير "يونيفيل"، التي أشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يسقط فيها جيش الاحتلال مواد كيميائية مجهولة من طائراته فوق لبنان، داعية إياه إلى وقف جميع هذه الأنشطة.

وأوضح وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، في بيان، أمس الاثنين، أنّ الوزارة تسلّمت حتى تاريخه "أربع عينات: تربة، عشب، وأوراق شجر، على أن يجري صباح اليوم تسلم عينات إضافية من مواقع مختلفة"، مشيراً إلى أنّ "جميع العينات ستنقل فوراً إلى مختبرات بيروت المتخصّصة لإجراء الفحوص العلمية اللازمة، على أن تبنى النتائج عليها الإجراءات المناسبة وفق الأصول، كما سترسل عينات إضافية إلى مختبر متخصّص معترف به من الاتحاد الأوروبي في اليونان".

وتعمل الفرق التقنية في وزارة الزراعة اللبنانية على دراسة عدة فرضيات علمية لطبيعة المواد التي قد تكون استخدمت في عمليات الرش، ومن بينها احتمال استخدام مبيدات عشبية شديدة التأثير تؤدي إلى القضاء على الغطاء النباتي بالكامل، في سياق ممارسات عسكرية تهدف إلى تجريد المناطق المحيطة من مقومات الإنتاج الزراعي والحياة الطبيعية، وأكد هاني أنّ "النتائج المخبرية ستصدر خلال مهلة أقصاها 48 ساعة، ليبنى على الشيء مقتضاه، سواء من حيث الإجراءات الوقائية أو الخطوات القانونية الوطنية والدولية".

وكانت وزارة الزراعة اللبنانية قد أحالت، في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2025، إلى وزارة الخارجية والمغتربين تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) حول الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي خلال عامي 2023–2024. ويظهر التقرير، المعد بالتعاون بين "فاو" ووزارة الزراعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، أنّ قطاع الزراعة اللبناني تكبّد أضراراً مباشرة تقدر بنحو 118 مليون دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية تجاوزت 586 مليون دولار، مع تسجيل جنوب لبنان وسهل البقاع أكثر المناطق تضرراً.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ "إعادة إعمار القطاع الزراعي وتعافيه الشامل، بما يشمل المحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، والغابات، والمصايد وتربية الأحياء المائية، تتطلب نحو 263 مليون دولار أميركي، مع أولوية تنفيذ التدخلات خلال هذا العام". وطلبت وزارة الزراعة اللبنانية من وزارة الخارجية والمغتربين "الاطلاع على مضمون التقرير واتخاذ ما تراه مناسباً، بما في ذلك إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار توثيق الأضرار والمطالبة بالمساءلة الدولية".

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها اليومية على الأراضي اللبنانية، ولا سيّما على المناطق الجنوبية، ملحقة أضراراً فادحة على المستوى المادي والزراعي، فضلاً عن سقوط شهداء وجرحى. وقالت مصادر في وزارة الزراعة اللبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ الوزارة تحرّكت فوراً وتنسّق على أكثر من جهة من أجل اجراء الفحوص المطلوبة، ولن تترك هذا الموضوع، مشيرة إلى أنّ إسرائيل تواصل تدميرها القطاع الزراعي والأراضي الزراعية يومياً، وتريد من خلال رشّ هذه المواد، القضاء على الحياة كلياً، ومنع الأهالي من العودة، و"على المجتمع الدولي أن يتحرّك للجم هذه الاعتداءات والجرائم".

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على القاء مواد كيميائية أو سامة أو قنابل فوسفورية وغيرها من المواد وهي تتقصّد بذلك ارتكاب إبادة بيئية. وكان وزير الزراعة اللبناني قد قال، في حوار شامل مع "العربي الجديد"، إنّ من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، الاعتداءات الإسرائيلية، "إذ كبدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة، القطاع خسائر فادحة، تقدّر بحوالى 172 مليون دولار للأضرار، وتصل إلى 800 مليون دولار إذا احتسبنا معها الخسائر كلها"، لافتاً إلى أنّ "هناك خطة أطلقت لتقييم حجم الأضرار وإعادة تأهيل القطاع، وذلك بالتعاون مع منظمة فاو، إلى جانب أيضاً المجلس الوطني للبحوث تستمر ثلاث سنوات".

ولفت هاني إلى أنّ "هناك 350 قرية تعرّضت للاعتداءات وقد بدأ تقديم بعض الدعم للمزارعين، ونتمنى أن يكبر الدعم أكثر بالأشهر المقبلة، لنتمكن من لعب دور أكبر مع المزارعين في مسار إعادة تعافي القطاع الزراعي، فالجنوب والقرى التي تعرّضت للاعتداءات هي مهمة جداً للإنتاج والأمن الغذائي". من جهتها، تواصلت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين مع قائد الجيش رودولف هيكل لطلب الحصول على عيّنات من مواقع وذلك بهدف تحليلها ومعرفة طبيعتها والمتابعة.

وتؤكد وزيرة البيئة أنّ "هذا السلوك من العدو الإسرائيلي، وفي حال ثبتت طبيعة هذه المواد أنها سامّة، فلن يكون ذلك مستغرباً عن العدو الذي لم يتوانَ عن إحراق ما يقارب تسعة آلاف هكتار في لبنان خلال العدوان الأخير عبر استخدام الفوسفور الأبيض والقنابل الحارقة وذلك في إطار الإبادة البيئية التي ارتكبها وتعمّده تقويض قدرة الجنوبيين على الصمود في أرضهم وتأمين مقوّمات حياتهم".