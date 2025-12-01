- تستقبل مصر وفداً من صندوق النقد الدولي لمناقشة تنفيذ اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار، وسط توتر حول بيع الأصول العامة وخصخصة الشركات الحكومية، بهدف صرف شريحتين بقيمة 2.7 مليار دولار قبل 12 ديسمبر. - يجري الوفد مباحثات حول الإصلاحات الاقتصادية، مثل إلغاء دعم المحروقات، وتقليص دور الدولة، وضمان حرية المنافسة، مع تقييم سياسات البنك المركزي بشأن مرونة سعر الصرف والسيولة الدولارية. - يواجه الاقتصاد المصري تحديات كالتوسع في الاقتراض وتراجع الجنيه، بينما يطالب الصندوق بتسريع الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، محذراً من فقاعة الديون الخارجية.

يستقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، غداً الثلاثاء، وفداً فنياً رفيعاً من صندوق النقد الدولي، الذي وصل القاهرة في زيارة تعد الأكثر حساسية، منذ توقيع الصندوق مع الحكومة اتفاقاً يمنح مصر ثمانية مليارات دولار، على أقساط ربع سنوية، بدأ تنفيذها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، زادت بنحو خمسة مليارات دولار نهاية مارس/ آذار 2024.

وتأتي الزيارة وسط حالة من الترقب ألقت بظلالها على أسواق المال، التي تنتظر نتائج مباحثات معطلة منذ خمسة أشهر، وتظهر حالة من التوتر بين الحكومة والصندوق الذي يرى في تقاريره الرسمية أن الحكومة تتباطأ في تنفيذ بيع الأصول العامة وخصخصة الشركات الحكومية والتابعة للأجهزة السيادية، وتعرقل مشاركة القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد، بينما تصر الحكومة على تحريك عمليات البيع، وفق توقيتات خاصة بها، تتوافق مع أولوياتها المحلية.

وسط أجواء متشائمة حول المباحثات الجديدة، فإن بعثة الصندوق تستهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قبل 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يسمح لمصر بصرف شريحتين بقيمة 2.7 مليار دولار توقف صرفهما منذ منتصف عام 2023، فضلاً عن 274 مليون دولار شريحة أولى من ملف "الصلابة والاستدامة" التي يدعمها الصندوق. بينما يرى خبراء أن الصندوق لن يصرف أية أقساط أو قروض جديدة، قبل أن يحصل على ضمانات كافية من الحكومة حول جديتها في بيع الأصول العامة، لدعم الاحتياطي النقدي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد، وعدم التوسع في القروض الخارجية التي بلغت حداً لا يجب تجاوزه.

ويجري وفد الصندوق مباحثات مكثفة ولمدة 11 يوماً مع رئيس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومسؤولي هيئة قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وبعض رموز مؤسسات الأعمال الخاص. وفقاً لبيانات صندوق النقد، فإن المراجعة الخامسة والسادسة، المعطلة منذ خمسة أشهر، تستهدف التقدم على مسارات الاصلاح الاقتصادي، بإلغاء دعم المحروقات والطاقة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان حرية المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى تقييم سياسات البنك المركزي في تحقيق "مرونة سعر الصرف" وخطته للسيطرة على السيولة الدولارية، وإدارة التدفقات المالية المقبلة، ومراجعة مستهدفات التضخم وآليات ضبط السوق غير الرسمية للعملة.

من جانبه، يتوقع الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تركّز المناقشات حول خطة الحكومة لخفض الدين العام وتوسيع القاعدة الضريبية، والتزامات الحكومة تجاه شبكة الحماية الاجتماعية، للحد من تأثر الطبقات المتوسطة والفقيرة من معدلات التضخم المرتفعة وموجات الغلاء المدفوعة بتراجع الجنيه والقوى الشرائية لدخول المواطنين، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وأسعار المحروقات والطاقة والخدمات الحكومية.

وأوضح النحاس أنه لا يتوقع أن يضخ صندوق النقد أية سيولة نقدية خلال العام الحالي 2025، الذي أوشك على الانتهاء، مع بدء موسم إجازات أعياد الميلاد، مشيراً إلى أن حصول مصر على قرض صندوق الاستدامة بالإضافة إلى القسطين المتأخرين بقيمة 2.7 مليار دولار "أمر سابق لأوانه"، مبيناً رغبة خبراء الصندوق في انتظار نتائج الانتخابات البرلمانية التي تجري في مصر حالياً، ومدى تأثيرها في تغيير الحكومة الحالية، أو الشخصيات المحورية في الملفات الاقتصادية.

وشدد النحاس على رغبة الصندوق في بيع الشركات العامة "بأي سعر ولو زهيداً"، أملاً في قدرتها على توسيع الملكية الخاصة، وجذب استثمارات أجنبية بالدولار، دون النظر إلى ضياع القيمة الحقيقية للأصول العامة، التي تطرح أمام الجمهور أو كبار المستثمرين، بأقل من قيمتها السوقية، بما يهدد فقدان المصريين ثرواتهم العامة. وأشار النحاس إلى رغبة الصندوق في الحصول على السيولة التي تمكّن الحكومة من خفض معدلات الاقتراض المحلي، ووضع قيود مشددة على القروض الأجنبية.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن التجربة أثبتت عند طرح أصول بقيم مالية كبيرة في البورصة مثل "البنك المتحد" الذي طُرح للبيع العام الجاري، فإنه لم يجد من يشتريه من كبار المستثمرين، ولم يحقق أية فوائد على معاملات البورصة التي استقبلته استقبالاً باهتاً، أثرت في سعر السهم الذي لم تغادر قيمته السوقية القيمة الاسمية، خلال الأشهر الماضية، بما يعرّض الممتلكات العامة للبيع بلا مقابل حقيقي، في وقت تراجعت فيه القوى الشرائية للمواطنين، الذين أصبحوا في العموم غير قادرين على الادخار، وتزداد حياتهم اليومية صعوبة.

يذكر النحاس أن قضية التوسّع الحكومي في الاقتراض المحلي والخارجي تظل أهم عقبة في مباحثاتها الجارية مع صندوق النقد، مبيناً أنه على الرغم من رغبة الحكومة في الفكاك من قيود الصندوق على الاقتراض والإنفاق العام، فإنها لم تحقق أي إنجاز يصب في صالح المواطن، الذي فقدت عملته نحو 80% من قيمتها منذ توقيع الاتفاق الأول مع الصندوق عام 2016، وحتى توسيع الاتفاق على القرض الحالي الذي جري في مارس/ آذار 2024، والذي تبعه تراجع الجنيه، بنحو 45% من قيمته، وموجات متوالية لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات والسلع الأساسية، ما زاد من الضغوط على المواطن، وتراجع الخدمات العامة.

بينما تؤكد الحكومة حرصها على تنفيذ برنامج الطروحات العامة، ورفع مستوى النمو إلى 5% خلال العام المالي الجاري 2024-2025، وفق خطط مدروسة وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء. مع ذلك، فإن الصندوق يرى أن هناك التفافاً من جانب الحكومة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى تقارير رسمية لـ"المركزي المصري" تظهر استحواذ المؤسسات الحكومية والأمنية على 74% من الاستثمارات الممولة بالقروض والمدخرات المحلية، بينما يحصل القطاع الخاص الرسمي على 26% فقط، "بما يبقي هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، ويناقض جوهر الاصلاح الاقتصادي الذي تجري حوله المفاوضات الحالية".

وفي تصريحات صحافية لمحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، مؤخراً، أكد أن "إدارة سعر الصرف ستظل مرنة بالكامل، وفق قوى العرض والطلب، مع التدخل فقط لمنع التقلبات الحادة"، في تأكيد واضح على التزام البنك المركزي بتعليمات صندوق النقد بشأن السياسة النقدية. وأعلن عبد الله عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مع تراجع معدلات التضخم إلى 12.6%، خلال الشهر نفسه، هبوطاً من 16.8% في يوليو/ تموز الماضي، مع استهداف أن يصل إلى رقم أحادي خلال النصف الأول من عام 2026.

وفقاً لخبراء اقتصاد، فإن الجدل حول بيع الأصول العامة لم يعد قضية مالية، بقدر كونه سباقاً بين الحكومة والصندوق على تحديد هوية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى استهلاك الوقت في التفاوض على بيع الأصول العامة، بينما الصندوق يستهدف إخراج الاقتصاد بسرعة من الثوب الأقرب إلى الاشتراكية إلى نظام رأسمالي، عبر رؤية شاملة لإصلاح الاقتصاد، مشترطاً مواجهة الزيادة الكبيرة بمعدلات التضخم وهيكلة الاحتياطي الأجنبي وتسريع برنامج الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وكانت بعثة الصندوق قد أجلت المراجعة الخامسة في شهر يوليو/تموز 2025، ودمجتها مع السادسة المستحقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحاجتها إلى "مزيد من التقدم" في تقليص دور الدولة وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الحوكمة، والشفافية في قطاع الأعمال. وفي دراسته الأخيرة حول فقاعة الديون العالمية، أدرج الصندوق مصر ضمن الدول المعرضة بشدة لفقاعة الديون الخارجية، محذراً بشدة من عدم إدارة تلك الديون بحذر، بعد أن بلغ الدين إلى الناتج المحلي نحو 83%، الأمر الذي يرهق الموازنة العامة والاقتصاد، وتأثير زيادة الدين الخارجي في تقلبات سعر الصرف وتراجع الجنيه، وبقاء الاقتصاد هشاً بسبب تأثره بتذبذب عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات.