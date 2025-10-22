في إطار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لإعادة المزيد من التصنيع إلى الأراضي الأميركية، يسعى إلى إحياء صناعة بناء السفن المحلية. ولهذه الغاية، أصبحت جهوده لتقليص هيمنة الصين في هذه الصناعة نقطة اشتعال في حرب التجارة الأوسع. لم تصنع الولايات المتحدة سفنًا تجارية للمحيطات بأعداد كبيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبسبب حجم الميزة التنافسية للصين اليوم، تكافح أيضاً الدول الكبرى في بناء السفن مثل كوريا الجنوبية لمواكبة ذلك. ومع ذلك، تأمل إدارة ترامب في استعادة أمجاد بناء السفن الأميركية، من خلال فرض ضرائب على وصول السفن المرتبطة بالصين.

وبحسب "بلومبيرغ"، اعتبارًا من 14 أكتوبر/تشرين الأول، يمكن فرض رسوم تصل إلى خمس مرات في السنة على السفن التي تُشغلها أو تمتلكها كيانات صينية، وكذلك على تلك المبنية في الصين والمُشغلة من قبل شركات غير صينية، مقابل رحلاتها إلى الولايات المتحدة. وتستند الرسوم إلى سعة الشحنة في السفينة أو عدد الحاويات التي تُفرغها، وستزداد كل إبريل/نيسان حتى عام 2028، وقد تؤدي إلى فاتورة سنوية بمليارات الدولارات لبعض شركات الشحن. وإذا جرى تمرير التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين عبر سلسلة التوريد، فقد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتخفيف الطلب على الواردات؛ كل ذلك بينما يكون تأثيرها على تعزيز بناء السفن الأميركية محل شك، إذ ردّت الصين بفرض رسوم مماثلة على السفن الأميركية التي ترسو في الموانئ الصينية.

ترامب يعيد سباق السفن الأميركية ضد الصين

وتعود المخاوف بشأن نفوذ الصين في صناعة الشحن إلى ما قبل الولاية الثانية لترامب. فقد أطلقت إدارة الرئيس جو بايدن ما يسمى بتحقيق "القسم 301" في ممارسات الشحن الصينية في إبريل/نيسان 2024. وخلص التحقيق، الذي أجراه مكتب الممثل التجاري الأميركي، إلى أن هيمنة الصين في بناء السفن تحققت بوسائل غير عادلة، وتحرم الدول الأخرى من الفرص التجارية، وتجعل سلاسل التوريد أكثر هشاشة من خلال جعل مالكي السفن يعتمدون بشكل مفرط على مورد واحد.

ونُشر تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي قبل أيام من عودة ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، واستغلت إدارته النتائج للدعوة إلى نهضة في بناء السفن الأميركية. ولم يكن الهدف مجرد توسيع التصنيع الأميركي وخلق الوظائف، بل أيضًا تعزيز الأمن القومي من خلال تقليل الاعتماد على الصين والحصول على مزيد من السفن الأميركية الصنع والمأهولة والمرفوعة العلم الأميركي التي يمكن استدعاؤها في أوقات الأزمات. وأصبحت فكرة الأمن البحري أمناً قومياً تكتسب زخمًا في واشنطن.

وفي إبريل/نيسان، أُعيد تقديم مشروع قانون من الحزبين هو "قانون السفن لأميركا"، ويهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية البحرية الأميركية وتوفير حوافز ضريبية للاستثمار في أحواض بناء السفن. إلى جانب العقوبات على السفن الصينية، طرحت إدارة ترامب أيضًا رسومًا على ناقلات المركبات الأجنبية الصنع، وابتداءً من 9 نوفمبر/تشرين الثاني ستفرض تعرفة بنسبة 100% على الرافعات الصينية من السفينة إلى الشاطئ، وعلى الهياكل التي تنقل عليها الشاحنات الحاويات من وإلى الموانئ.

لماذا تدهورت صناعة بناء السفن الأميركية؟

تراجع العديد من الصناعات الأميركية بسبب ما يسمى بـ"الصدمة الصينية"، عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 وأصبحت بسرعة مصنع العالم من خلال إنتاج منخفض التكلفة. لكن بناء السفن التجارية الأميركية كان قد تقلص بالفعل بحلول الوقت الذي كثفت فيه الصين جهودها البحرية المدعومة من الدولة. وبلغ بناء السفن الأميركي ذروته خلال الحرب العالمية الثانية، عندما أنتجت أحواض بناء السفن الأميركية آلاف السفن لنقل الأفراد والإمدادات إلى الحلفاء حول العالم ودعم العمليات العسكرية. وفي نهاية الحرب، كانت الولايات المتحدة تدير ما يقرب من ثلثي سفن العالم.

وانكمشت الصناعة المحلية للسفن التجارية بشدة في السنوات التالية، وبحلول أواخر السبعينيات، كانت الولايات المتحدة لا تزال تصنع سفن شحن وناقلات وسفن دعم الحفر النفطي، مدعومة بالإعانات الحكومية. غير أن إدارة الرئيس ريغان في الثمانينيات أنهت الإعانات الفيدرالية، فانهارت الصناعة غير القادرة على المنافسة مع اليابان وكوريا الجنوبية الأرخص تكلفة.

اعتمدت أحواض بناء السفن الأميركية منذ ذلك الحين على العمل للبحرية، منتجة إمدادات ثابتة من السفن الحربية. أما أحواض بناء السفن التجارية المتبقية فتركزت على بناء السفن للتجارة المحلية وليست مهيأة لبناء سفن الحاويات العملاقة التي تدعم التجارة العالمية. ويرجع ذلك إلى قانون جونز لعام 1920 الذي يفرض نقل البضائع بين الموانئ الأميركية في سفن أميركية الصنع ومملوكة للولايات المتحدة. كما أن تحول الصناعة إلى تسجيل السفن تحت "أعلام الملاءمة" أضر بالصناعة البحرية الأميركية، حيث يسجل مالكو السفن سفنهم في بلدان أخرى لتقليل الأعباء التنظيمية والمالية، إضافة إلى معاناة الولايات المتحدة نقصاً في أطقم السفن التجارية.

تأثير الرسوم الأميركية الجديدة على الموانئ

منذ إعلان إدارة ترامب الرسوم في إبريل/نيسان، بدأت شركات الشحن بتجهيز خيارات لتقليل تعرضها للإجراءات العقابية، بما في ذلك إعادة تنظيم الأساطيل. فقد يركز مالكو السفن ومشغلوها الصينيون على الرحلات غير الأميركية، بينما قد يتحول آخرون إلى سفنهم غير الصينية للقيام بتسليمات إلى الولايات المتحدة. وقد تساعد الحلول البديلة والإعفاءات لبعض السفن على الحفاظ على هياكل التسعير الحالية. كما تعهدت شركات نقل الحاويات الكبرى مثل A.P. Moller Maersk A/S وCMA CGM SA بعدم فرض رسوم إضافية على خدماتها بسبب رسوم الموانئ الأميركية. ومع ذلك، قد تتأثر حوالي 35% من السفن في الأسطول العالمي من ناقلات وسفن بضائع وسفن حاويات بالرسوم الأميركية الجديدة، وفقًا لمنظمة الشحن العالمية "بيميكو".

وقدر محللو "بلومبيرغ إنتلجينس" أن الرسوم قد تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًّا لصناعة نقل الحاويات، مع مواجهة شركة Cosco Shipping Holdings Co الصينية أكبر فاتورة بأكثر من 4 مليارات دولار، بما في ذلك شركتها الفرعية Orient Overseas Container Line Ltd، بينما قد تتحمل MSC Mediterranean Shipping Co السويسرية فاتورة تقدر بـ 2.4 مليار دولار بسبب اعتمادها على السفن المستأجرة من مالكين صينيين.

هل إحياء صناعة السفن الأميركية واقعي؟

السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت التكاليف الإضافية الناتجة عن رسوم الموانئ التي فرضتها إدارة ترامب ستكون كافية لتحفيز الطلب على السفن الأميركية. ووفقًا لقواعد مكتب الممثل التجاري الأميركي، يمكن تعليق الرسوم على السفن المبنية في الصين لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات، إذا قام المالك خلال تلك الفترة بطلب وتسلم سفينة أميركية الصنع بحجم مساوٍ أو أكبر. لكن الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على تصنيع السفن التجارية الكبيرة. فمن جانب العرض، لم تنفذ إدارة ترامب بعد إجراءات لمعالجة نقص العمال المهرة وارتفاع تكاليف العمالة والمواد لتقليص الفجوة في التكاليف مع بناة السفن الآسيويين. كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تجعل قضية بناء السفن الأميركية أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية إذا أصبحت المواد والمكونات المستوردة أكثر تكلفة.

وفي الوقت نفسه، فإن رد الصين على رسوم الموانئ الأميركية قد يضغط على الشركات الدولية التي يمكنها المساعدة في إحياء الصناعة الأميركية. ففي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، فرضت الصين عقوبات على الشركات الأميركية التابعة لشركة بناء السفن الكورية الجنوبية Hanwha Ocean Co، بما في ذلك Philly Shipyard في بنسلفانيا. وفي وقت سابق من العام، تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية بتقديم 150 مليار دولار لمبادرة "اجعل بناء السفن الأميركية عظيمًا مرة أخرى" حافزًا خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

الصورة

تعمل صناعة الشحن، التي تنقل أكثر من 80% من التجارة العالمية، وفق آفاق استثمارية طويلة المدى، تتجاوز فترات الرئاسة ذات الأربع سنوات، ولا يوجد ضمان بأن سياسات ترامب ستستمر في ظل الإدارات المستقبلية. إن إنشاء قدرة جديدة لبناء السفن الأميركية وتشغيلها سيكون عملية طويلة ومكلفة، وستحتاج إلى أحواض بناء السفن إلى طلبات لعدة سفن من أجل تحقيق وفورات الحجم وخفض التكاليف وجعلها قابلة للاستمرار تجاريًّا. وكانت الصين لاعبًا صغيرًا في صناعة بناء السفن قبل ربع قرن، بينما كانت اليابان وكوريا الجنوبية هما العملاقان.

التنين الصيني منافس شرس

لكن الصين أصبحت منذ ذلك الحين القائد العالمي. وبحسب Clarksons Research Services Ltd، فإن أكثر من ثلث السفن العاملة حاليًّا من حيث الحمولة تم بناؤها في الصين، مقابل أقل من 1% في أحواض بناء السفن الأميركية. كما أن الصين تمثل 67% من السفن قيد الإنشاء المتوقع إطلاقها خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وتم تقديم أكثر من 55% من الطلبات الجديدة من حيث الحمولة إلى أحواض بناء السفن الصينية.

ووُضعت أسس توسع الصين في بناء السفن في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أصبحت عضوًا كاملًا في منظمة التجارة العالمية. لقد منح بناء السفن الصين وسيلة لتصدير منتجاتها الرخيصة إلى بقية العالم، وكذلك لجلب الطاقة والمواد الخام لتشغيل اقتصادها. وبموجب سلسلة من الخطط الخمسية، أصبحت الصين منشئًا رئيسيًّا لسفن الحاويات وسفن البضائع السائبة وناقلات النفط، وتحولت مدينة شنغهاي إلى مركز شحن عالمي. وقد ضمن التخطيط الحكومي حصول أحواض بناء السفن على الفولاذ بأسعار معقولة واستفادت من قوة عاملة مدربة جيدًا ومنخفضة التكلفة نسبيًّا، إلى جانب الإعانات الحكومية والقروض منخفضة الفائدة من البنوك المملوكة للدولة. ولا تزال العديد من أحواض بناء السفن الكبرى في الصين مملوكة للدولة حتى اليوم.

حجم الإعانات الحكومية الصينية

بلغ الدعم المالي لبكين لقطاع بناء السفن 132 مليار دولار بين عامي 2010 و2018، وفقًا لتحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ويشمل ذلك الإعانات المباشرة والتمويل الحكومي، لكنه لا يغطي القروض منخفضة الفائدة أو ضخ رؤوس الأموال أو إعفاءات الديون. وتقول الحكومة الأميركية إن هذا الدعم خلق فائضًا في الطاقة الإنتاجية يجعل من الصعب على أحواض بناء السفن الأخرى المنافسة. وجاء في تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي في يناير: "لا توجد فرص تجارية تُذكر لبناة السفن الأميركيين حيث يكون المنتجون الصينيون نشطين." وربما لا يكون استمرار الدعم هو النقطة الأساسية، إذ إن اقتصادات الحجم التي حققتها الصين تجعل من الصعب منافستها في أي ظروف.

وسواء كانت الصين تلعب بعدل أم لا، فقد ساهمت استثماراتها الضخمة في خفض أسعار الشحن والحفاظ على حركة البضائع حول العالم. وتأتي خطة ترامب لإحياء صناعة بناء السفن ضمن مسار اقتصادي أوسع لإعادة التوازن التجاري مع الصين وتقليص الاعتماد على الخارج في سلاسل التوريد. فمنذ مطلع الألفية، شهد الاقتصاد الأميركي تحوّلاً حاداً مع تصاعد ما يُعرف بـ"الصدمة الصينية"، وهي المرحلة التي اجتاحت فيها المنتجات الصينية الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، مزيحةً الصناعات الأميركية التقليدية.

المطرقة الأميركية في مواجهة الموجة الصينية

قد تأثرت قطاعات حيوية كالفولاذ، والآلات، والإلكترونيات، إلى جانب بناء السفن، ما أدّى إلى فقدان مئات آلاف الوظائف الصناعية. في المقابل، تحوّلت الصين إلى قوة بحرية وصناعية متكاملة بفضل سياسات دعم ضخمة قُدّرت بـ132 مليار دولار بين عامي 2010 و2018، وشبكة من القروض منخفضة الفائدة والبنية التحتية المتكاملة. وباتت تُسيطر على أكثر من نصف بناء السفن التجارية في العالم، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى ما دون 1%.

اقتصادياً، يُنظر إلى خطة ترامب بوصفها جزءاً من استراتيجية تصنيع حمائية تستند إلى فرض رسوم جمركية وإعانات داخلية لإعادة جذب الاستثمار الصناعي المحلي. لكن هذه الاستراتيجية تحمل في طياتها مخاطر تضخمية محتملة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد، مما قد يزيد أسعار السلع في السوق الأميركية. كما أن السوق البحرية بطبيعتها تعتمد على استثمارات طويلة الأمد، وهو ما يجعل النتائج الفعلية لأي إحياء صناعي بعيدة المدى، وغير مضمونة ضمن دورة رئاسية واحدة.

فالصين بنت هيمنتها على مزيج من الاقتصاد المخطّط، والدعم الحكومي، واقتصادات الحجم، بينما يعتمد النمو الأميركي على القطاع الخاص والمنافسة المفتوحة. وما يطرحه ترامب هو أكثر من خطة صناعية، إنه تحدٍّ استراتيجي بين نموذجين اقتصاديين: نموذج الدولة الصناعية المركزية كما في الصين، ونموذج السوق الحرة كما في الولايات المتحدة. وما ستكشفه السنوات المقبلة هو ما إذا كان "صوت المطرقة الأميركية" قادراً على كسر أمواج التفوق الصيني في البحر العالمي.