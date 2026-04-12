- كريستيانو رونالدو يرى السيارات كرمز للنجاح والتميز، حيث بدأ بجمعها منذ أيامه في مانشستر يونايتد، مع التركيز على الفخامة والسرعة والدقة، مما يعكس شغفه بالكمال. - مجموعته الفاخرة تشمل سيارات نادرة مثل بوغاتي شيرون وفيرون، ورولز-رويس، ولامبورغيني، وكلها مخصصة بعناية لتناسب ذوقه الشخصي واهتمامه بالتفاصيل. - السيارات ليست مجرد ممتلكات لرونالدو، بل جزء من حياته اليومية ورمز لرحلته من الفقر إلى القمة، مما يعكس طموحه المستمر ورغبته في التفوق.

لم تكن السيارات عند كريستيانو رونالدو مجرد وسيلة تنقل، بل تحولت بمرور السنوات إلى انعكاس واضح لشخصيته الطموحة وشغفه بالكمال. منذ بداياته المتواضعة في جزيرة ماديرا، كان حلمه لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط، بل امتد ليشمل امتلاك كل ما يرمز إلى النجاح والتميز، وكانت السيارات دائماً في مقدمة هذه الرموز، فهي تمثل عنده الحرية والفخامة في الوقت نفسه.

في سنواته الأولى مع مانشستر يونايتد، بدأ رونالدو ببناء مجموعته تدريجياً، مقتنياً سيارات رياضية فاخرة مثل فيراري ولامبورغيني. هذه المركبات لم تكن مجرد وسيلة للتنقل، بل كانت تجسيداً لشغفه بالسرعة والدقة والأناقة. ومع انتقاله إلى ريال مدريد، تضاعف هذا الشغف، وبدأت مجموعته تتحول إلى "مرآب الأحلام"، الذي يضم أندر السيارات وأكثرها فخامة، بما في ذلك إصدارات محدودة لا تتجاوز أعدادها عشرات حول العالم.

ومن أبرز ما يملكه النجم البرتغالي سيارات بوغاتي، وعلى رأسها "شيرون" و"فيرون" وتمثلان عنده قمة الهندسة الفائقة والأداء العالي، كما تضمنت مجموعته سيارات رولز-رويس التي تعكس جانبه الراقي والهادئ، بينما تظهر سيارات لامبورغيني روح المغامرة وحبه للسرعة المذهلة. وكل سيارة يمتلكها تخضع لتخصيصات محددة، من اللون الخارجي إلى التصميم الداخلي، بما يعكس ذوقه الشخصي واهتمامه بأدق التفاصيل.

لكنّ العلاقة بين رونالدو وسياراته تتجاوز المظهر الخارجي، فهي امتداد لشخصيته الدقيقة والمتطلبة. فهو معروف بعنايته بأدق التفاصيل في كل مركبة يختارها، من اللون إلى الأداء والتجهيزات الداخلية، كما يحرص على تجربة كلّ سيارة بنفسه للتأكد من توافقها مع أسلوب حياته الفريد، تماماً كما يفعل داخل الملعب حيث لا يترك أي شيء للمصادفة، ويتفقد كل عنصر بعناية قبل أن يقودها.

في إحدى المرات، أثار الجدل حين تعرضت سيارته بوغاتي لحادث خلال إجازته، ما سلط الضوء على مدى ارتباطه العاطفي بهذه السيارات، إذ لا يعتبرها ممتلكات فاخرة فقط، بل جزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية ورمزاً لرحلته من الفقر إلى القمة. وكل سيارة في مرآبه تحكي قصة مرحلة من حياته ومسيرته المليئة بالعمل والإنجاز، وتبرز اهتمامه بالجمع بين الأداء والفخامة في كل تفصيلة. ورغم الانتقادات لهذا الشغف أحياناً، لا يخفي رونالدو عشقه للسيارات. فهو يعتبرها انعكاساً لطموحه المستمر ورغبته في التفوق، إذ تجمع بين السرعة والأداء والفخامة في مزيج يواكب شخصيته الفريدة، ويعكس أسلوب حياته المترف.