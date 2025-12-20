من مائدة العشاء إلى بورصة استوكهولم... قصة شعب يتنفس الأسهم

- في السويد، أصبحت البورصة جزءاً من الحياة اليومية بفضل ثقافة استثمارية متجذرة، حيث يشارك الملايين في سوق الأسهم نتيجة منظومة متكاملة تشمل التعليم المالي والتسهيلات الاستثمارية. - التعليم المالي يبدأ من المدارس، حيث تقدم الجمعية الوطنية السويدية للأوراق المالية برامج تدريبية لتعزيز المعرفة بالتمويل الشخصي والاستثمار، مما يعزز ثقافة العدالة والمشاركة المالية. - حساب الادخار الاستثماري "أي أس كيه" (ISK) يبسط الإجراءات الإدارية والضريبية، مما يسهل دخول الأفراد للسوق، مدعوماً بتطبيقات تسهل البيع والشراء، مما يعزز حيوية السوق السويدية.

في السويد، لم تعد البورصة "شاشة أرقام" تُخيف الناس، بل تحوّلت إلى عادة منزلية، وحديث عائلي عن التقاعد والأسهم، وتطبيقات تُسهّل الشراء والبيع، ومدارس يدخلها تدريب مالي منظم، وبلدٌ يملك فيه الملايين أسهماً مباشرة، ويستخدم فيه أكثر من ثلث السكان حساباً استثمارياً مبسّطاً، حتى صار شراء السهم أقرب لشراء تذكرة مترو.

في السويد تولد وفي يدك سهم

كيف أصبحت السويد مثالاً للاستثمار الذكي في الأسهم؟ الإجابة لا تختصرها شهية المخاطرة وحدها، بل منظومة كاملة جعلت المشاركة في سوق الأسهم سلوكاً طبيعياً وشائعاً، لا رفاهية خاصة بالنخب. إذ تُعدّ الأسواق المالية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للسويديين، تماماً مثل "فيكا"، وهي عادة سويدية أصيلة تتمثل في استراحة القهوة الاجتماعية.

ومثلما يُقال في البرازيل كل مولود يخرج للحياة بكرة بين قدميه؛ نظراً لولع هذا البلد برياضة كرة القدم، فإنّه في السويد لا يزال يُردّد أن كل مولود يخرج للدنيا يكون لديه أسهم، وإن كانت قصة البرازيل هي ترجمة فقط للصورة النمطية عن الحياة في هذا البلد اللاتيني، فإن قصة السويد حقيقة وواقع، إذ يروي رئيس الجمعية الوطنية السويدية للأوراق المالية "أونغا أكتيسباراري"، هنريك يوهانسون، في مداخلة له مع قناة "بي أف أم" الفرنسية أن أحد أعضاء الجمعية كان على وشك أن يُرزق بمولود، وأراد تحطيم الرقم القياسي لأصغر عضو في "أونغا أكتيسباراري"، وأعد استمارة العضوية قبل ولادة طفله، وبمجرد الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الذي يُصدر في السويد خلال خمس دقائق، تمكّن من تسجيل طفله بعد أقل من 12 دقيقة من ولادته. محطماً رقماً قياسياً.

ويوهانسون نفسه دخل سوق الأسهم في سن مبكرة جداً، قبل بلوغه سن المراهقة. ويقول في مداخلته إنه كان يتابع أسعار الأسهم السويدية عبر "تيليتكست"، وهي خدمة إخبارية كانت تُقدمها القنوات التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي، وكان أول استثمار له، والذي حقق أرباحاً طائلة، في شركة "إنفستور إيه بي"، وكان والده وسيطاً منفذاً لأوامر البيع والشراء التي كان يُصدرها هنريك الصغير.

2 مليون متداول سويدي

ووفقاً لموقع السوق السويدية للأوراق المالية، يمتلك أكثر من مليونَي سويدي أسهماً مباشرة في شركات سويدية، أي ما يقارب سويدياً من كل خمسة يملك أسهماً مباشرةً، إضافة إلى الملكية غير المباشرة عبر صناديق الاستثمار.

هذه القاعدة الشعبية هي أول أسرار ذكاء النموذج السويدي، فالسوق لا ينتظر المؤسسات الكبيرة فحسب، بل يتغذّى على ملايين المساهمين الأفراد الذين يمنحونه عمقاً وسيولة. ويلفت تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن سوق الأسهم السويدي الصادر في 29 إبريل/نيسان 2025 إلى أن الأسر السويدية من بين الأعلى مشاركة في أسواق رأس المال في أوروبا، وهو ما ينعكس في حيوية الإدراجات وعدد الشركات التي تلجأ إلى السوق لتمويل نموها.

وقدم عام 2025 مثالاً حياً على ذلك عبر إدراج شركة "فيريشور"، وهي شركة أمن ومراقبة وإنذار مقرّها سويسرا، في بورصة استوكهولم، إذ أشارت بيانات البورصة إلى أن طرح "فيريشور" أصبح أكبر اكتتاب عام في بورصتها منذ اكتتاب شركة "تيليا"، وهي شركة اتصالات سويدية مقرّها سولنا، عام 2000. كما ربطت وسائل الإعلام في السويد الطرح بكونه أكبر إدراج في البلاد منذ تلك الحقبة، مع تقييم للشركة بنحو 13.7 مليار يورو لحظة الطرح.

تدريب في المدارس

لكن التحول السويدي الأهم لم يأت من صفقة كبيرة، بل من جعل الاستثمار جزءاً من الحياة اليومية والتعليمية، فمنذ عام 2021، تعمل الجمعية الوطنية السويدية للأوراق المالية في المدارس الثانوية، إذ تقدم برنامجاً تدريبياً لمدة 100ساعة مخصصاً للتمويل الشخصي ومعرفة الاستثمار. ويحصل الطلاب بعد ذلك على شهادة في الاستثمار أو الثقافة المالية.

وحسب الجمعية فإنّ التعليم لا يقتصر على الطلاب الأثرياء بل يشمل أفراداً من مختلف شرائح المجتمع، وتشير الجمعية إلى تنفيذها لعديد المشاريع مع منظمات غير ربحية، وتقديم ​​محاضرات في مناطق تعاني من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، إذ لا ينتمي الناس إلى عائلات ثرية، ولا يستثمر آباؤهم، وتشدد الجمعية على أنها تركز على كيفية إشراك الجميع في برامج الاستثمار لأن ذلك سيخلق ثروة وقيمة على المدى الطويل، استجابة لثقافة العدالة السائدة في السويد، والتي لا تقتصر على استثمار الشباب فحسب، بل تقوم على فهم جيد منذ الصغر لأهمية الانخراط الدائم في الأسواق المالية.

السهم عادة يومية

وتجاوزت الثقافة المالية في السويد أسوار المدرسة، لتقتحم العادات اليومية، مثل نقاشات على مائدة العشاء عن التقاعد وأين توضع المدخرات، وفضول يتوسع تدريجياً مع متابعة ما يحدث في الاقتصاد العالمي.

وهنا تأتي نقطة الحسم، وهي التبسيط، فالسويد قدمت منذ عام 2012 حساب الادخار الاستثماري المعروف باسم "أي أس كيه" (ISK) لتقليل التعقيد الإداري والضريبي المرتبط بالبيع والشراء والأرباح الرأسمالية. هذا الحساب يعتمد ضريبة سنوية مبسطة بدل تتبع كل عملية على حدة، وهو ما خفّض الحواجز أمام المستثمر الفردي وشجّع فئات واسعة على دخول السوق. ويشير المعهد الألماني للأسهم في تقرير له صدر في إبريل/نيسان 2025 إلى أن هذا الحساب أصبح مستخدماً لدى أكثر من سويدي من كل ثلاثة.

من هذا الباب خرج التشبيه الشهير، "السويديون يشترون الأسهم كما يشترون تذكرة مترو"، فالمستثمر لم يعد مضطراً للغرق في أوراق الضرائب وحسابات الأرباح، بل يكفيه تطبيق في الهاتف للبيع والشراء بسهولة، بما يشبه سلوكاً يومياً عادياً.