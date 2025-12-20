من سيارة الشعب إلى إعادة الهيكلة... فولكسفاغن أمام اختبار البقاء

- تأسست فولكسفاغن في 1937 كرمز للابتكار في ألمانيا، وبدأت بإنتاج سيارات الخنفساء "بيتل"، مما ساهم في إعادة بناء الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، وتوسعت لتصبح من أكبر مصنعي السيارات عالميًا. - تمتلك فولكسفاغن شبكة إنتاج واسعة تشمل 115 موقعًا في 27 دولة، وتوظف حوالي 679.5 ألف موظف، مما يعكس دورها الكبير في الاقتصاد الألماني من حيث الإنتاج والعمالة. - تواجه الشركة تحديات في التحول للسيارات الكهربائية، مما يتطلب استثمارات كبيرة وإعادة هيكلة، بما في ذلك إغلاق مصنع في دريسدن، للتركيز على التنقل الكهربائي المربح.

تُعد شركة سيارات ألمانية فولكسفاغن (Volkswagen) أكثر من مجرد علامة على مقدّمة سيارة. هي قصة دولة صنعت التنقّل للجميع بوصفه فكرة صناعية واجتماعية، ثم بنت حولها مدينة ومصانع وسلاسل توريد ومئات آلاف الوظائف.

وظل اسم فولكسفاغن مرتبطاً بوجدان المواطن الألماني، وتختزل ثلاثية سيارةً عمليةً وفرصةَ عمل ورمزاً لقدرة ألمانيا على إعادة البناء والابتكار. وتحولت من مشروع "سيارة الشعب" في ثلاثينيات القرن الماضي، إلى أحد أكبر مصنّعي السيارات في العالم. لكن هذا الرمز يمر اليوم باختبار قاس، ارتفاع كلفة التحوّل نحو السيارات الكهربائية، وضغط المنافسة عالمياً، وتباطؤ الطلب في أوروبا، وتحديات السوق الصينية، كلها دفعت المجموعة إلى برامج تقشف وإعادة هيكلة وصلت في ألمانيا نفسها إلى إنهاء تصنيع السيارات في مصنع دريسدن بألمانيا منذ يومين.

كيف وُلدت سيارة الشعب؟

بدأت الحكاية رسمياً في 28 مايو/آذار1937 حين أسّست جبهة العمل الألمانية كياناً لإعداد سيارة الشعب، ثم تغيّر الاسم عام 1938 إلى "فولكسفاغنفيرك" (Volkswagenwerk)، وتم بناء المصنع الرئيسي في الموقع الذي أصبح لاحقاً مدينة فولفسبورغ. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لم تنطلق سيارة الشعب منتجاً مدنياً واسعاً كما خُطط لها، بل اندمج المصنع في اقتصاد الحرب، ونفّذ أعمال إصلاح لطائرات يونكرز من طراز "جو 88"، ثم توسّع لإنتاج مركبات عسكرية، ووصل إجمالي ما بُني في المصنع حتى نهاية الحرب إلى 66 ألفاً و285 مركبة. وفي تلك الحقبة ارتبطت الصناعة أيضاً باستخدام العمل القسري.

"الخنفساء" تصنع هوية فولكسفاغن

ترتبط انطلاقة فولكسفاغن الحديثة بسيارة الخنفساء "بيتل" (Beetle)، وتصف الشركة هذا الطراز بأنه كان حجر الأساس لعودة ألمانيا إلى طريق الإنتاج والتصدير وبناء صورة جديدة بعد الحرب، قبل أن تتحول فولكسفاغن تدريجياً من شركة طراز واحد إلى تشكيلة واسعة.

وتشير محطات الإنتاج إلى حجم الزخم الذي حققته الخنفساء، ففي عام 1972 تجاوزت الخنفساء الرقم القياسي لإنتاج سيارة "فورد موديل تي" (Ford Model T) الطراز التاريخي من شركة فورد بعدما بلغ إنتاجها 15 مليوناً و7034 سيارة، لتصبح وقتها الأكثر تصنيعاً عالمياً ضمن ذلك السجل التاريخي.

تمثل فولكسفاغن للمواطن الألماني ثلاثية متداخلة، وظيفة مستقرة في سلاسل صناعة ضخمة، وهوية صناعية محلية مرتبطة بمدن ومناطق كاملة، ومنتج يومي دخل حياة الأسر لعقود. لهذا تبدو أخبار إعادة الهيكلة في ألمانيا حسّاسة اجتماعياً وسياسياً، لأنها لا تمسّ شركة فقط، بل نموذجاً صناعياً عاش عليه جزء من الاقتصاد الألماني لعقود. وتُظهر بيانات المجموعة حجم الاعتماد المتبادل بين الشركة والاقتصاد المحلي عبر الإنتاج والعمالة والتصدير.

توسع شبكة المصانع

رغم تمدد فولكسفاغن عالمياً عبر عقود، ظل القلب الصناعي في ألمانيا هو الأثقل رمزياً واقتصادياً، ففي عام 2024 مثلا، أنتجت المجموعة داخل ألمانيا فقط مليونا و686 ألفاً و358 مركبة، رغم أن هذا الرقم كان أقل من العام السابق، وهو مؤشر على تحديات الطلب وإعادة ضبط الطاقة الإنتاجية.

ومن رموز هذه الشبكة داخل ألمانيا ما عُرف باسم "المصنع الشفاف" في دريسدن، الذي بدأ عام 2001. وخرج من هذا المصنع منذ الافتتاح وحتى نهاية تصنيع السيارات فيه 165.5ألف مركبة، بعد أن تغيّرت الطرازات المنتَجة فيه عبر السنوات.

هذا الثقل الصناعي ينعكس أيضاً في أرقام العمالة، إذ بلغ عدد موظفي مجموعة فولكسفاغن عالمياً 679.5 ألف موظف في 2024.

ووفق موقع مجموعة فولكسفاغن فلدى الشركة 112 منشأة إنتاج موزعة على 17 دولة أوروبية و10 دول في الأميركيتين وآسيا وأفريقيا. ووفق تقريرها السنوي 2024، فإن شبكة الإنتاج تضم 115 موقعاً إنتاجياً شاملةً المشاريع المشتركة في الصين، منها 70 موقعاً لإنتاج المركبات، كما كانت السيارات الكهربائية تُصنَّع في 18 موقعاً بنهاية 2024.

وتوضح الشركة أمثلة لتوزع "مراكز الثقل" داخل أوروبا مثل فولفسبورغ وهانوفر في ألمانيا، وإنغولشتات لأودي في ألمانيا، وشتوتغارت وزوفنهاوزن لبورشه في ألمانيا، وملادا بوليسلاف في التشيك، وبرشلونة في إسبانيا، إضافة إلى سانت أغاتا بولونيزي وبولونيا في إيطاليا، وكرو في المملكة المتحدة.

كما تبرز الصين سوقَ إنتاج وتطوير محورياً، وفي أميركا الشمالية تشمل مواقع مثل تشاتانوغا في تينيسي في الولايات المتحدة، إلى جانب توسع بطاريات “باوركو” في سانت توماس بأونتاريو في كندا، مع مواقع بطاريات في سالزغيتر بألمانيا وفالنسيا بإسبانيا.

المداخيل والقيمة السوقية

يظهر التقرير السنوي 2024 لمجموعة فولكسفاغن أن إيرادات المبيعات بلغت 324.7 مليار يورو في 2024، وبلغ ربح النشاط الأساسي للشركة 19.1 مليار يورو مع تسليم 9.027 ملايين مركبة. أما من حيث القيمة السوقية للشركة المدرجة، فتُقدّر المنصة المختصة في بيانات الأسواق "كومبانيه ماركت كاب" (CompaniesMarketCap) بنحو 62.28 مليار دولار اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2025. وبحسب ترتيب شركات السيارات على المنصة نفسها، تأتي فولكسفاغن في المرتبة التاسعة بين شركات السيارات المدرجة من حيث القيمة السوقية.

المبيعات بالأرقام

في مرحلة "الخنفساء"، انتهى أحد أطول مسارات الإنتاج في تاريخ السيارات بإجمالي يتجاوز 21.5 مليون سيارة خنفساء صُنعت حتى توقف الإنتاج في 2003، وهو رقم يجعلها بين أكثر السيارات مبيعاً وإنتاجاً في التاريخ الحديث. وعلى مستوى المجموعة عالمياً، تُظهر بيانات رسمية صدرت في 9 يناير/كانون الثاني 2012 أن مجموعة فولكسفاغن سلّمت للعملاء في عام 2011 ما مجموعه 8.16 ملايين مركبة، في أول مرة تتجاوز فيها حاجز 8 ملايين خلال عام واحد.

وبعد سنوات، عادت الأرقام لتتذبذب مع صدمات السوق والديزل. ففي عام 2015 أعلنت المجموعة تسليم 9.93 ملايين مركبة، مع إشارة صريحة إلى أثر قضية الديزل في نهاية ذلك العام على الأداء. ثم حققت المجموعة قمة جديدة قبل أن تبدأ موجة ضغوط التحول الكهربائي، ففي 2017 أعلنت المجموعة أن تسليماتها بلغت 10.74 ملايين مركبة، ووصفت العام بأنه الأعلى في تاريخها وقتها.

أما في 2024، فيظهر تقريرها السنوي تسليم 9 ملايين و27 ألفاً و424 مركبة على مستوى المجموعة عالمياً، مع تراجع سنوي يعكس بيئة سوق أكثر صعوبة. وفي 2025، تعطي بيانات الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول صورة مبكرة عن استمرار الضغوط، إذ تم تسليم 6.6 ملايين مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى، مع تغير طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الأزمة الحالية

تتجمع عوامل الأزمة التي تمر بها فولكسفاغن في نقطة واحدة، فتكلفة الانتقال من عصر محركات الاحتراق إلى عصر البرمجيات والبطاريات ليست مجرد تغيير طراز، بل تغيير نموذج أعمال كامل. هذا الانتقال يفرض استثمارات ضخمة في منصات كهربائية ومصانع وتجهيزات ومورّدين، بينما يأتي الطلب أبطأ من التوقعات في بعض الأسواق الأوروبية، وتتزايد المنافسة عالمياً، خصوصاً من علامات صينية تضغط على الأسعار. لذلك تحولت إدارة فولكسفاغن في 2024 و2025 إلى مسار تخفيض تكاليف ومراجعة طاقة إنتاجية، مع تفاوض اجتماعي شائك في ألمانيا انتهى باتفاق يتضمن خفضاً كبيراً في عدد الوظائف على مدى سنوات، ضمن إعادة هيكلة واسعة.

إغلاق مصنع داخل ألمانيا

في هذا السياق جاءت الخطوة الأكثر رمزية، إنهاء تصنيع السيارات في "المصنع الشفاف" بدريسدن في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، مع بقاء مستقبل الموقع محل بحث، في وقت تحاول فيه المجموعة خفض التكاليف وتكييف طاقتها الإنتاجية داخل ألمانيا.

وتكتسب هذه الخطوة وزناً أكبر لأنها تحدث في بلد المنشأ، وفي شركة لطالما اعتُبرت مصانعها الألمانية جزءاً من هوية العلامة بقدر ما هي وحدات إنتاج. لذلك يُنظر إلى توقف دريسدن عن تصنيع السيارات بوصفه علامة على أن الأزمة ليست عابرة، بل مرتبطة بتحول عالمي يفرض على فولكسفاغن تغيير طريقة الإنتاج والبيع وربما حتى تعريفها لنفسها.

هل تعود فولكسفاغن إلى وعد سيارة الشعب؟

على امتداد ما يقارب قرناً، صعدت فولكسفاغن لأنها نجحت في تبسيط فكرة كبيرة، جعل السيارة منتجاً قابلاً للوصول، ثم تحويل ذلك إلى منظومة مصانع ووظائف وتقنيات وعلامات. اليوم تعود الشركة إلى السؤال ذاته لكن بلغة مختلفة، كيف يمكن جعل التنقل الكهربائي متاحاً ومربحاً في وقت واحد؟، وستتحدد الإجابة في ألمانيا قبل أي مكان آخر، لأن كل قرار إنتاج أو إغلاق أو نقل طرازات يمسّ مجتمعاً كاملاً حول المصنع. ودريسدن كانت إشعاراً مبكراً بأن إعادة رسم الخريطة بدأت بالفعل، وأن فخر الصناعة الألمانية مطالب بأن يثبت قدرته على البقاء رائداً في عصر جديد لا يكافئ التاريخ وحده، بل يكافئ السرعة والكلفة والابتكار.