من ريال مدريد إلى برشلونة.. كيف راهنت شركات الفخامة على كرة القدم؟

- توسع الفخامة في الرياضات الجماهيرية: شهدت الرياضات الجماهيرية مثل كرة القدم زيادة في الرعايات والتعاونات مع علامات الرفاهية، حيث ارتفعت الصفقات إلى 96 في عام 2024 مقارنة بـ 19 قبل خمس سنوات، مما يعكس تحولًا في استراتيجيات التسويق لجذب جمهور أوسع. - شراكات بارزة بين الأزياء الفاخرة والأندية الرياضية: تضمنت السنوات الأخيرة صفقات كبيرة مثل عقد "إل في إم إتش" مع "فورمولا 1" وشراكات "لويس فويتون" مع ريال مدريد و"ديور" مع باريس سان جيرمان. - إعادة تعريف الفخامة في عالم الرياضة: تسعى دور الأزياء الفاخرة إلى إعادة تعريف الفخامة من خلال التواجد في الملاعب والمنصات الرقمية، مع الحفاظ على الندرة والتميز.

لم تعد دور الفخامة تكتفي برياضات النخبة مثل البولو والتنس والغولف، ففي الوقت الذي كانت تركز فيه الكثير من المجموعات الفاخرة تركيزها على الزبون الأعلى إنفاقا، الآن باتت تبحث عن جمهور أوسع عبر بوابة الرياضات الجماهيرية خصوصا كرة القدم. فالفخامة لم تعد تكتفي بالرياضات النخبوية بل تبحث عن أكبر منصات المشاهدة في العالم. والنتيجة أن الرعايات والتعاونات بين علامات الرفاهية والرياضة قفزت حسب بيانات الشركة المتخصصة في سوق الرفاهية "لوكسري إنسايت" التي نقلتها فايننشال تايمز إلى 96 صفقة عام 2024 مقابل 19 صفقة قبل خمس سنوات.

من فورمولا 1 إلى الكرة: الرفاهية تتمدد

الصفقة الكبرى في عالم الرياضة بين علامات السلع الفاخرة والأزياء، كانت خارج كرة القدم، عندما أقدمت "إل في إم إتش"(LVMH) على توقيع عقد يبدأ من 2025 ويمتد لعشر سنوات مع "فورمولا 1"، ويشمل عدة علامات داخل المجموعة، بينها لويس فويتون ومويت هينيسي وتاغ هوير.

وأشارت رويترز إلى أن قيمة الصفقة بلغت ما يزيد عن 100 مليون دولار سنوياً لمدة عشر سنوات، أي ما يوازي نطاق المليار على مدى العقد، ومثلت دفعة جديدة من المجموعة إلى عالم الرياضة. وسبق أن دفعت المجموعة نحو 150 مليون يورو (165.77 مليون دولار) لتكون الراعي الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

لويس فويتون وريال مدريد.. أناقة السفر فقط



ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن قيمة الصفقة التي لم يعلن عنها بصفة رسمية بلغت قيمتها سبعة ملايين يورو سنويا، وجاءت لخلافة أشهر شركات الملابس الرجالية الإيطالية "زينيا" التي بلغ عقد رعايتها أربعة ملايين يورو سنويا لمدة ثلاث سنوات. في هذا السياق، تحوّلت دار الأزياء والحقائب الفاخرة الفرنسية "لويس فويتون" إلى مثال واضح على غزو الملاعب، فقد أصبحت شريكا رسميا لنادي ريال مدريد الإسباني، إذ وقعت معه عقدا في يونيو/حزيران الماضي لتصميم الملابس الرسمية وملابس السفر الرسمية لفرق الرجال والسيدات في كرة القدم، إضافة إلى فريق كرة السلة للرجال وهي شراكة أُعلن عنها رسميًا في يونيو/حزيران 2025.ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن قيمة الصفقة التي لم يعلن عنها بصفة رسمية بلغت قيمتها سبعة ملايين يورو سنويا، وجاءت لخلافة أشهر شركات الملابس الرجالية الإيطالية "زينيا" التي بلغ عقد رعايتها أربعة ملايين يورو سنويا لمدة ثلاث سنوات.

Victory Travels in Louis Vuitton.@LouisVuitton becomes Official Partner of Real Madrid and unveils exclusive outfits for the Men’s and Women’s football teams, as well as the Men’s Basketball team, celebrating the pursuit of excellence and self-actualisation that the Maison… pic.twitter.com/dZfymdznKk — LVMH (@LVMH) June 18, 2025

ديور وسان جيرمان.. أول بدلة في المدرجات

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أوائل أندية كرة القدم الذي دشن عهد رعاية العلامات الفاخرة لأندية الكرة. فبعد صفقته مع شركة هوغو بوس الألمانية (BOSSn.DE)، تعاقد في سبتمبر/أيلول 2021 مع الشركة الفرنسية المتخصصة في إنتاج السلع الفاخرة "ديور" (DIOR) والتي يرأسها رجل الأعمال برنارد أرنولت.

العقد الذي امتد لعامين كان أول تعاون لـ"ديور" مع ناد رياضي. إذ استغلت الشركة تعاقد النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يتابعه أنذاك 245 مليون شخص على منصة إنستغرام فقط.

وصممت "ديور" الزي الرسمي للنادي، والذي يتراوح بين الإطلالات الأنيقة والقطع غير الرسمية مثل قمصان البولو المزينة بشعارات تذكر بالفريق الرياضي وعلامة الأزياء. وجاءت الصفقة بعد أن لعب المدير الفني لمجموعة "ديور"، كيم جونز، دورا رئيسيا في التوجه نحو أزياء الشارع لدى عملاق الأزياء الفاخرة.

برشلونة وأميري.. موضة جديدة للأندية الآن

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع دار الأزياء الفاخرة الأميركية "أميري" (AMIRI) لتكون الشريك الرسمي للملابس الرسمية لمدة 5 سنوات حتى موسم 2029 - 2030، وتعمل على توفير بدلات مخصّصة لفرق الرجال والسيدات في السفر والمناسبات الرسمية.

وقال مؤسس علامة "أميري"، مايك أميري خلال توقيع العقد "كرة القدم والموضة تشتركان في روح ولدت من الشغف والدقة والإبداع. التعاون مع برشلونة يتيح لأميري التعبير عن هذا السعي نحو التميز من خلال تصميم أزيائنا".

يوفنتوس وأرماني.. خزانة رسمية للمباريات

وفي أغسطس/آب 2025 أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاونا مع دار الأزياء الفاخرة الإيطالية "جورجيو أرماني" (Giorgio Armani) لتصميم الخزانة الرسمية للفريق في المناسبات خارج الملعب خلال موسمي 2025 - 2026 و2026 - 2027. ولم تُكشف قيمة مالية رسمية للصفقة التي جاءت لتعوض الصفقة السابقة مع دار "لورو بيانا" التي صممت الزي الرسمي ليوفنتوس في موسم 2022 - 2023.

ومثل التعاون بين جورجيو أرماني ويوفنتوس فصلا جديدًا في العلاقة الممتدة بين الدار الإيطالية وعالم كرة القدم. فقد سبق للدار أن صمّمت أزياء المنتخب الإيطالي في أولمبياد 2012 و2016.

برادا والصين.. الرهان على الجمهور الواسع

ولم يقتصر الأمر على أندية الرجال، إذ تعداه للسيدات عندما أعلنت دار الأزياء الفاخرة الإيطالية "برادا" (Prada) في يوليو/تموز 2023 شراكتها مع منتخب الصين للسيدات لكرة القدم، بحيث توفر الإطلالات الرسمية، من أزياء للاعبات المنتخب البالغ عددهن 23 لاعبة، بالإضافة إلى المندوبات المرافقات لهن، أثناء السفر وفي المناسبات الرسمية. ليكتب فصلا جديدا عنوانه "انتقال الفخامة إلى كرة القدم ذات الجمهور الواسع".

تعريف الفخامة

ورغم أن إنفاق الرعاية يظل جزءا صغيرا من اقتصاد الرفاهية الذي تقدر شركة الاستشارات العالمية "باين" (Bain) قيمة مبيعاته بالتجزئة في 2024 بنحو 1.48 تريليون يورو فإن هذه الصفقات تُشترى أساسا كخبرة وسردية ومحتوى يربط العلامة بالجمهور.

لكن ما يحدث مع أندية المستديرة هو إعادة تعريف الفخامة نفسها، من حصرية صامتة إلى حضور ثقافي صاخب داخل الملاعب والمدرجات والمنصات الرقمية، فالأندية تكسب موردا جديدا وواجهة أسلوب حياة، ودور الرفاهية تكسب جمهورا عابرا للقارات ولقطة عالمية لا توفرها الإعلانات التقليدية. لكن الخط الفاصل يظل حساسا، لأن نجاح هذا التوسع يتوقف على قدرة العلامة على دخول الجماهيرية دون أن تفقد إحساسها بالندرة والتميّز، وعلى قدرة النادي على تحويل الشراكة إلى قيمة تتجاوز البدلة نحو هوية وتسويق وتجربة متكاملة.