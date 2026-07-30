من رأس تنورة إلى دمياط: موانئ استهدفت خلال الحرب في المنطقة

- تصاعد التوترات في الخليج: منذ فبراير 2026، تعرضت الموانئ التجارية والنفطية لهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مستهدفة ميناء دمياط ومصفاة رأس تنورة وميناء جبل علي، مما أثر على البنية التحتية الاقتصادية والملاحية. - تأثير الهجمات على العمليات: رغم الهجمات، استمرت العمليات في الموانئ بشكل طبيعي، حيث لم تتأثر عمليات شحن النفط في رأس تنورة، واستمرت الأنشطة في دمياط وجبل علي رغم الأضرار البشرية. - تهديدات مستقبلية: تهديدات باستهداف موانئ أخرى مثل ميناء حمد وميناء الملك فهد، مع تصاعد التوترات في قواعد عسكرية أميركية وحوادث بحرية في مضيق هرمز، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني.

منذ اشتعال الحرب في المنطقة في فبراير/ شباط 2026، باتت عدة موانئ تجارية ونفطية في منطقة الخليج ساحة متكررة لضربات المسيّرات والصواريخ. فالتصعيد لم يقتصر على المواقع العسكرية، بل امتد ليطاول البنية التحتية الاقتصادية والملاحية أيضاً. في ما يأتي عرض لأبرز الموانئ التي طاولها استهداف مباشر، إلى جانب أخرى وردت أسماؤها ضمن تهديدات إيرانية معلنة دون تنفيذ فعلي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي قد تنجم عن استهداف هذه الموانئ على حركة التجارة العالمية؟ ما هي الإجراءات الأمنية واللوجستية التي اتخذتها الدول المتضررة لضمان استمرارية عمل موانئها وحماية خطوط الإمداد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ميناء دمياط - مصر

اندلع حريق داخل ميناء دمياط الواقع على ساحل البحر المتوسط قرب قناة السويس، مساء أمس، طاول سفينتين: سفينة للتغويز، وأخرى للتخزين، إحداهما منصة عائمة أميركية الملكية لتخزين الغاز الطبيعي. وكان أول رد فعل رسمي قد صدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، التي أعلنت في بيانها المسائي وقوع الحريق، مؤكدة أنه جرى التعامل مع الموقف فوراً وفق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، ودون تسجيل أي وفيات أو إصابات.

وفي أعقاب ذلك، بادرت جهات دولية متخصصة في تتبع الملاحة البحرية إلى تقديم تقييماتها الأولية للحادث، إذ ذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري أن طائرة مسيّرة واحدة على الأقل ضربت ناقلة تخزين الغاز، استناداً إلى تقييم أولي لم يصدر بعده تأكيد رسمي من السلطات المصرية آنذاك. كذلك أكدت شركة "كبلر" المتخصصة في رصد حركة السفن وقوع الحادث، موضحة أن السفينتين أُبعدتا عن الميناء عقب الحريق.

وأصدرت هيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الخميس، شدّدت فيه على انتظام حركة العمل واستمرار النشاط التشغيلي بكامل طاقته، مؤكدة أن جميع المحطات والأرصفة تشهد انتظاماً في استقبال السفن ومغادرتها، وأن أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع تسير وفق المعدلات التشغيلية المستهدفة، وأن الميناء يواصل تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون أي توقف.

وأهمية ميناء دمياط لا تقتصر على تداول الحاويات والبضائع، فهو يحتضن إحدى محطتي تصدير الغاز الطبيعي المسال العاملتين في مصر، إلى جانب محطة "إدكو". وتصف وزارة البترول المصرية المحطتين "دمياط" و"إدكو" بأنهما منشأتا الإسالة الوحيدتان في شرق البحر المتوسط، وهو ما يمنح البنية التحتية المصرية دوراً محورياً في نقل غاز المنطقة إلى الأسواق الدولية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة دمياط نحو 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وفق بيانات الوزارة.

اقتصاد عربي ميناء دمياط.. بوابة الغاز والتجارة المصرية إلى الأسواق العالمية

مصفاة رأس تنورة - السعودية

تُعد مصفاة رأس تنورة، المملوكة لشركة أرامكو والواقعة على الساحل الشرقي السعودي، من أضخم مصافي النفط في الشرق الأوسط، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 550 ألف برميل يومياً. وقد تعرضت هذه المصفاة لمحاولات استهداف متكررة بالمسيّرات على مدار أسابيع التصعيد. وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، عبر وكالة الأنباء السعودية "واس"، أظهرت التقديرات الأولى أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة ولم يُخلّف أي ضرر. وفي واقعة أخرى، ذكرت الوزارة أنه اعتُرِضَت 11 مسيّرة وأُسقِطَت، تسع منها فور دخولها الأجواء السعودية، إضافة إلى صاروخي "كروز" اعتُرضا فوق منطقة الخرج.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرّب من الحكومة السعودية أن الرياض قد تلجأ إلى رد عسكري إن ثبت أن الهجوم جاء بقرار مباشر من القيادة الإيرانية، وليس مجرد حادثة معزولة بمسيّرة خارجة عن السيطرة. أما وكالة بلومبيرغ، فأشارت إلى أن عمليات شحن النفط وتصديره من مصفاة رأس تنورة، وكذلك من ميناء الجعيمة القريب منها، تواصلت بلا انقطاع وفق الجدول الزمني المعتاد، ولم يطرأ أي تعطل على إمدادات النفط للأسواق العالمية.

ميناء جبل علي - الإمارات

في أواخر فبراير/ شباط 2026، شبّ حريق داخل ميناء جبل علي، وهو من أكبر موانئ الحاويات في المنطقة ويتبع لمجموعة موانئ دبي العالمية. ووفق تقارير إعلامية، ربطت حكومة دبي هذا الحريق بحطام ناجم عن عملية اعتراض جوي لهجوم إيراني، وذلك بالتزامن مع ضربة أميركية إسرائيلية مشتركة استهدفت قيادات إيرانية ومنشآتها العسكرية ومنظومات دفاعها الجوي. ورداً على ذلك، أطلقت طهران دفعة من الصواريخ الباليستية والمسيّرات نحو القواعد الاميركية في أبوظبي، ومن ضمنها قاعدة الظفرة، وأدى سقوط حطام إحدى هذه الأسلحة إلى وفاة مدني وإصابة سبعة أشخاص آخرين قرب مطار زايد الدولي.

وبعد ذلك، أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول، أنها نفذت ضربة بالصواريخ والمسيّرات، طاولت سفينة إسرائيلية داخل الممر المائي للميناء. كذلك تصدّر اسم جبل علي، بحسب ما نشرته وكالة فارس الإيرانية ونقلته "سي إن إن بالعربية"، قائمة ضمّت خمسة موانئ خليجية محتملة الاستهداف، باعتباره ميناء حاويات ضخماً في دولة الإمارات.

ميناء الفجيرة - الإمارات

يُعتبر ميناء الفجيرة منفذاً بحرياً بديلاً يُمكّن من تصدير النفط الخليجي دون الحاجة لعبور مضيق هرمز. وقد تعرض هذا الميناء لضربة بمسيّرات إيرانية تسببت بحريق محدود، بعد اعتراض إحدى هذه المسيّرات عبر الدفاعات الجوية الإماراتية، وفق ما أوضحه المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان تناقلته منصات إخبارية محلية.

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ميناء الفاو والبصرة - العراق

سجّل ميناء الفاو الكبير جنوب البصرة أكثر من واقعة سقوط مسيّرات في محيطه خلال الأسابيع الأخيرة من التصعيد. وبحسب بيان الشركة العامة لموانئ العراق الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية، سقطت إحدى المسيّرات مجهولة المصدر في منطقة مفتوحة بعيدة عن العمال والمعدات والمنشآت، دون أن يُخلّف الحادث أي أضرار بشرية أو مادية، فيما تواصلت الأعمال التشغيلية داخل الميناء بشكل طبيعي.

كذلك استُهدفت سفينة شحن قرب ميناء البصرة النفطي كانت تحمل سيارات أميركية الصنع قادمة من الإمارات، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس، فيما أوضحت وزارة النفط العراقية أن الأمر اقتصر على بلاغ عن سقوط جسم غريب بالقرب من الناقلة دون نشوب حريق أو وقوع أضرار. وتكرار مثل هذه الحوادث يكشف عن هشاشة تدفقات النفط العراقية العابرة لمضيق هرمز، خصوصاً بعدما تراجعت الصادرات في مايو/ أيار 2026 إلى أدنى مستوياتها عند 98 ألف برميل يومياً، قبل أن تسجّل تعافياً طفيفاً في يونيو/ حزيران.

ميناء الدقم - عُمان

يقع ميناء الدقم التجاري على الساحل الجنوبي الشرقي لعُمان، خارج نطاق مضيق هرمز، وقد تعرّض لهجوم بطائرتين مسيّرتين على الأقل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني. وذكر المصدر أن إحدى المسيّرتين ضربت سكناً متنقلاً للعمال، ما أدى إلى إصابة عامل وافد، بينما سقط حطام مسيّرة أخرى قرب خزانات الوقود، فتضرر أحدها دون أن تقع خسائر بشرية إضافية.

ويُعَدّ الدقم بأنه أحد أهم مركزين استراتيجيين لعُمان من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية، إلى جانب شبه جزيرة مسندم المطلة على مضيق هرمز، مع الإشارة إلى أن شركة إنفستكورب لإدارة الأصول كانت قد أعلنت في وقت سابق استثماراً يقارب 550 مليون دولار في توسعة الميناء.

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موانئ أخرى تعرضت لاستهداف فعلي

ميناء الشويخ ــ الكويت: أفادت مؤسسة الموانئ الكويتية، بأن الميناء تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة أحدث أضراراً مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

ميناء الشعيبة ــ الكويت: بحسب "سي إن إن بالعربية" ووكالة فارس، طاولت الميناء ضربة صاروخية في مرحلة مبكرة من الصراع، أودت بحياة 6 عسكريين أميركيين، لكون الميناء يستضيف إلى جانب معسكر عريفجان، مقراً متقدماً لقوات القيادة المركزية الأميركية.

مينا سلمان ــ البحرين: أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر منشور على تليغرام، نقلته "سي إن إن بالعربية"، استهداف منشآت عسكرية أميركية داخل الميناء الذي يضم مقر الأسطول الخامس الأميركي، إلى جانب قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ضمن عملية وصفتها طهران بأنها طاولت 85 موقعاً.

ميناء صلالة ــ عُمان: أشارت تقارير إلى استهدافه بطائرتين مسيّرتين وإصابة أحد العاملين فيه، بالتزامن مع استهداف ميناء الدقم.

موانئ ورد ذكرها في تهديدات دون تأكيد استهداف فعلي

نشرت وكالة فارس الإيرانية، بحسب ما نقلته "سي إن إن"، قائمة تضم خمسة موانئ خليجية تخدم مصالح أميركية، محذّرة من احتمال استهدافها في حال تعرُّض ميناء تشابهار الإيراني لأي ضربة. ومن أبرز هذه الموانئ:

ميناء حمد الرئيسي (قطر)

ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (السعودية)، ووصفته الوكالة بأنه مركز لوجستي يخدم الجيش الأميركي، ومنفذ بديل مهم لتصدير النفط السعودي في ظل الاضطراب الشديد الذي تشهده الملاحة داخل مضيق هرمز.

سياق أوسع

لم يقتصر التصعيد على الموانئ وحدها، إذ طاولت الضربات أيضاً قواعد عسكرية أميركية منتشرة في محيط المنطقة. وبالتوازي، سُجّلت عدة حوادث بحرية متفرقة داخل مضيق هرمز أضرّت بناقلات نفط قريبة من السواحل العُمانية، من بينها حادثة قرب ميناء ليما، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن تعرّض ناقلة نفط لمقذوف مجهول المصدر، وهي على بعد ثمانية أميال بحرية من الميناء في أثناء عبورها المضيق. أما على صعيد الأرقام، فتشير إحصائيات نشرتها وكالة الأناضول إلى أن قرابة 80% من الهجمات الإيرانية خلال شهر واحد من التصعيد استهدفت دول الخليج.