من النفط إلى المال الذكي: خريطة أغلى 20 شركة عربية في 2025

في سباق المليارات على شاشات البورصات العربية، تقف 20 شركة فقط في قمة الهرم، تتحكم في جزء هائل من ثروة المنطقة ونفوذها الاقتصادي. من آبار النفط العملاقة في الخليج إلى أبراج الزجاج في دبي والرياض والدوحة والكويت، ترسم هذه الشركات خريطة جديدة للقوة، وتكشف كيف انتقلت الكلمة العليا من النفط الخام إلى المال الذكي المتنوع استثمارا وتمويلا وتقنية، في زمن تتغير فيه موازين الأسواق بسرعة قياسية.

تُظهر بيانات موقع "كومبانيز ماركت كاب" (CompaniesMarketCap)، المختص في توفير البيانات والتصنيفات والتحليلات للشركات في جميع أنحاء العالم، والتركيز بشكل أساسي على قيمتها السوقية، أن خريطة أغلى الشركات العربية لغاية يوم الثلاثاء التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري تتحكّم فيها بوضوح الشركات الخليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، مع حضور لافت للقطاعين النفطي والمصرفي، ثم الاتصالات والمرافق والعقار. وباستثناء حضور قطري وكويتي محدود في القمة، تكاد اللائحة تتحول إلى "قصة خليجية خالصة" تمتد من النفط إلى البنوك والطاقة المتجددة.

1- أرامكو (السعودية)

تتصدر شركة النفط والغاز الوطنية السعودية "أرامكو" قائمة أغلى الشركات العربية بقيمة سوقية تقارب 1.56 تريليون دولار، ما يجعلها أيضاً من بين أكبر الشركات المدرجة في العالم. ويعكس هذا التقييم دور أرامكو المحوري في سوق الطاقة العالمية، وقدرتها على تحقيق أرباح ضخمة حتى في ظل تحولات الطاقة والضغوط البيئية.

2- الشركة العالمية القابضة (الإمارات)

تقف الشركة العالمية القابضة (International Holding Company - IHC)، وهي شركة استثمار قابضة مقرّها أبوظبي، في المركز الثاني عربيا بقيمة سوقية تقارب 239 مليار دولار. توسّعت المجموعة بسرعة في مجالات متنوّعة تشمل الزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، لتتحول إلى مظلّة استثمارية تعكس شهية الإمارات للمخاطر المحسوبة وصفقات الاستحواذ الكبرى.

3- شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (الإمارات)

بقيمة سوقية تقارب 103.5 مليارات دولار، تمثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA - Abu Dhabi National Energy Company) الذراع الرئيسة لإمدادات الكهرباء والمياه في أبوظبي، مع توسع في أصول النفط والغاز والطاقة المتجددة داخل الإمارات وخارجها. ويعكس صعودها التحول من شركة بنية تحتية محلية إلى لاعب إقليمي في مزيج الطاقة.

4- مصرف الراجحي (السعودية)

يعد مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، وهو بنك إسلامي سعودي بقيمة سوقية تقارب 104.7 مليارات دولار، أكبر بنك إسلامي مدرج في العالم وأحد أعمدة النظام المالي السعودي. ويستفيد المصرف من قاعدة عملاء واسعة داخل المملكة، ومن برامج التحول الرقمي والتمويل الاستهلاكي والعقاري المتوافقة مع الشريعة.

5- شركة أدنوك للغاز (الإمارات)

تحتل شركة أدنوك للغاز (ADNOC Gas) مكانتها ضمن الخمسة الكبار بقيمة سوقية تقارب 68.1 مليار دولار، وتأسست الشركة لدمج أصول وأنشطة الغاز التابعة لأدنوك، وتستفيد من عقود توريد طويلة الأجل ونمو الطلب على الغاز الطبيعي والغاز المسال في آسيا وأوروبا.

6- شركة التعدين العربية - معادن (السعودية)

شركة التعدين العربية السعودية (Ma'aden) بقيمة تقارب 61.01 مليار دولار، تمثل محور استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، عبر استغلال الفوسفات والذهب والألومنيوم والمعادن الاستراتيجية. وتوسّع مشروعات "معادن" في الداخل والخارج عزز طموح المملكة لتكون مركزا إقليميا لسلاسل إمداد المعادن.

7- البنك الوطني السعودي

يعتبر البنك الوطني السعودي (The Saudi National Bank) أكبر بنك تجاري في السعودية، وبقيمة سوقية تبلغ نحو 59.58 مليار دولار أضحى لاعبا رئيسا في تمويل المشاريع الحكومية والقطاع الخاص، خصوصا في ظل برامج رؤية 2030 الضخمة في البنية التحتية والسياحة والصناعة.

8- شركة الاتصالات السعودية

تُصنَّف شركة الاتصالات السعودية (Saudi Telecom Company - STC) بقيمة تقارب 56.3 مليار دولار، أكبر مشغّل اتصالات في المملكة وإحدى أبرز الشركات في التحول الرقمي والخدمات السحابية. وتستثمر الشركة في مراكز بيانات وخدمات رقمية عابرة للحدود لتعزيز موقع السعودية باعتبارها مركز اتصالات إقليمياً.

9- بنك أبوظبي الأول

بنك أبوظبي الأول (First Abu Dhabi Bank - FAB)، أكبر بنك في الإمارات بقيمة سوقية تقارب 47.7 مليار دولار، يلعب دور "البوابة المالية" للإمارات نحو الأسواق العالمية، من تمويل التجارة والطيران والطاقة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية والخاصة. وجوده في المراكز المالية العالمية يدعم طموح أبوظبي بوصفها مركزاً مالياً إقليمياً.

10- بنك الإمارات دبي الوطني

يحتل بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD Bank PJSC) مكانة متقدمة بقيمة سوقية تدور حول 47.65 مليار دولار. واستفاد البنك من قوة دبي بوصفها مركزاً تجارياً وسياحياً ومالياً، ومن توسّعه في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند.

11- بنك قطر الوطني

يمثل بنك قطر الوطني (Qatar National Bank - QNB)، وهو أكبر بنك في قطر، الحضور القطري الوحيد في القمة بقيمة سوقية تقارب 46.85 مليار دولار. وتوسّع البنك بقوة في تركيا ومصر وجنوب شرقي آسيا، ما جعله لاعبا إقليميا يتجاوز حجمه المحلي، مع تركيز على تمويل الطاقة والبنية التحتية.

12- بيت التمويل الكويتي

بيت التمويل الكويتي (Kuwait Finance House - KFH)، أحد البنوك الإسلامية في الكويت، بقيمة سوقية تقارب 45.97 مليار دولار، يتصدر الشركات الكويتية من حيث القيمة السوقية. ويعكس نموّه توسّع الصيرفة الإسلامية واندماجه مع "الأهلي المتحد" في البحرين، ما خلق كيانا مصرفيا إسلاميا عابرا للحدود.

13- الشركة السعودية للصناعات الأساسية

تأتي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (SABIC) بقيمة سوقية تقارب 43.56 مليار دولار، بوصفها من أعمدة صناعة البتروكيماويات العالمية. ورغم تقلبات أسعار النفط والطلب الصناعي، تظل "سابك" محوراً في سلسلة القيمة من النفط الخام إلى البلاستيك والمواد المتقدمة.

14- مجموعة إي آند للاتصالات (الإمارات)

مجموعة إي آند للاتصالات (e& - Emirates Telecom)، وهي مجموعة اتصالات مقرّها أبوظبي، وبقيمة سوقية تقترب من 42.6 مليار دولار، تعيد تشكيل نفسها من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجيا واستثمار رقمي، مع توسّع في الفنتك، والخدمات السحابية، والتطبيقات الرقمية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

15- شركة أكوا باور (السعودية)

تلعب شركة التطوير وتشغيل محطات الكهرباء والمياه السعودية "أكوا باور" (ACWA POWER Company) دور رأس الحربة في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه في السعودية وخارجها، بقيمة سوقية تقارب 38.99 مليار دولار. ووجودها في مشاريع الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة الشمسية الضخمة يضعها في قلب تحول الطاقة بالمنطقة.

16- هيئة كهرباء ومياه دبي (الإمارات)

يمثل مرفق كهرباء ومياه حكومي في دبي "هيئة كهرباء ومياه دبي" (Dubai Electricity and Water Authority - DEWA) نموذجا لخصخصة جزئية لكيان خدمات عامة، بقيمة سوقية تقارب 37.98 مليار دولار. إدراج جزء من أسهم الهيئة في سوق دبي المالي جذب شهية صناديق عالمية تبحث عن توزيعات نقدية مستقرة وطويلة الأجل.

17- شركة إعمار العقارية (الإمارات)

شركة إعمار العقارية (Emaar Properties)، وهي شركة تطوير عقاري إماراتية مقرّها دبي، وبقيمة سوقية تقارب 33.8 مليار دولار، خلفت كثيرا من الأيقونات العمرانية في دبي، وعلى رأسها "برج خليفة" ومشروعات مراكز التسوق والأحياء المتكاملة. وتعكس قيمة إعمار رهان المستثمرين على استمرار جاذبية الإمارة بوصفها وجهة سياحية وسكنية واستثمارية.

18- بنك الكويت الوطني (الكويت)

يعتبر بنك الكويت الوطني (National Bank of Kuwait - NBK) أكبر بنك في الكويت، بقيمة سوقية تقارب 29.63 مليار دولار، وهو بمثابة مؤسسة مالية محورية في تمويل التجارة والنفط والبنية التحتية داخل الكويت وخارجها. وينتشر البنك في العديد من المراكز المالية الإقليمية، ما يعزّز تصنيفه الائتماني القوي.

19- بنك أبوظبي التجاري (الإمارات)

بنك أبوظبي التجاري (Abu Dhabi Commercial Bank - ADCB) بقيمة سوقية تقارب 28.1 مليار دولار، يستفيد من اندماجاته السابقة داخل السوق الإماراتية ومن تركيزه على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع توسّع تدريجي في الخدمات الرقمية والتمويل الأخضر.

20- شركة ألفا ظبي القابضة (الإمارات)

تُختتم القائمة بشركة ألفا ظبي القابضة (Alpha Dhabi)، وهي شركة استثمار - قابضة إماراتية، بقيمة سوقية تقارب 24.5 مليار دولار. تستثمر الشركة في البناء، والرعاية الصحية، والطاقة، والضيافة، وأسهم الشركات المدرجة، لتجسّد دور أبوظبي بوصفها مركزاً إقليمياً لرأس المال الاستثماري المتنوّع.