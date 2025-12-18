من الملاعب إلى الشركات... كيف صُنعت ثروتا صلاح ومحرز؟

- ثروات اللاعبين العرب في أوروبا: محمد صلاح ورياض محرز حققا نجاحًا ماليًا كبيرًا، حيث تقدر ثروة صلاح بـ90 مليون دولار ومحرز بـ85 مليون دولار، بفضل الرواتب والإعلانات والحوافز. - استثمارات محمد صلاح: يمتلك شركات في المملكة المتحدة مثل "صلاح يو كيه كوميرشال" و"موس ريل إستيت"، مما يعزز ثروته بصافي أصول يبلغ 29.302 مليون جنيه إسترليني حتى يونيو 2024. - أرباح رياض محرز واستثماراته: تقدر رواتبه بـ157.84 مليون يورو، مع عقود رعاية، ويمتلك شركة "آر إم 26" بإجمالي حقوق ملكية 4.552 ملايين جنيه إسترليني حتى يونيو 2024.

كوَّن كثير من اللاعبين العرب ثروات كبيرة مع هجرتهم إلى أوروبا والغرب واتساع سوق الرعايات والاعلانات والتسويق عالمياً، لكن اسمين ظلا الأكثر حضوراً، حيث حوّلا النجاح الرياضي إلى قوة مالية مكتملة، وهما المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز. القصة هنا لا تختصر في راتب أسبوعي من النادي الذي يلعب لصالحه، بل في مسار تراكمت فيه الرواتب عبر محطات الاحتراف، وتضخمت معه عوائد الإعلانات، ثم جاءت الحوافز المرتبطة بالأداء والألقاب، قبل أن تُدار هذه المداخيل عبر ترتيبات تجارية واستثمارية أكثر انتظاماً.

وبلغة الأرقام، قدرت المنصة الأميركية المختصة في تحديد ثروات المشاهير "سيليبريتي نت وورث" (Celebrity Net Worth) في آخر تحديث اليوم الخميس ثروة محمد صلاح بنحو 90 مليون دولار، وثروة رياض محرز بنحو 85 مليون دولار.

ثروة محمد صلاح

حسب المنصة الأميركية لبيانات رواتب كرة القدم "كابولوجي" (Capology) فإن رواتب محمد صلاح الأساسية التراكمية منذ احترافه الأوروبي بدءاً من بازل السويسري مروراً بتشلسي الإنكليزي ثم فيورنتينا وروما الإيطاليين ثم العودة إلى إنكلترا عبر بوابة ليفربول بلغت نحو 118.05 مليون جنيه إسترليني (135.5 مليون يورو) أجراً أساسياً تقديرياً، مع تنبيه المنصة إلى أن تغطيتها هي أرقام تقديرية ولا تمثل إفصاحاً رسمياً.

وأظهرت "كابولوجي" أن صلاح سيحصل في موسم 2025 - 2026 على راتب أساسي تقديري قدره 20.8 مليون جنيه إسترليني (400 ألف أسبوعيا)، وأن عقده ممتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027، مع تقدير المنصة لراتب متبق في العقد بنحو 41.6 مليون جنيه أسترليني (47.5 مليون يورو) دون احتساب المكافآت والمحفزات المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب.

أما خارج الملعب، فأفادت "فوربس" في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بأن محمد صلاح ضمن قائمتها لعام 2025 بإجمالي 55 مليون دولار، موزعة إلى 35 مليون دولار داخل الملعب و20 مليون دولار خارج الملعب موزعة بين الإعلانات وعوائد الشراكات والأنشطة الجارية.

شركات محمد صلاح

في جانب الشركات والاستثمارات، تكشف سجلات "كومبانيه هاوس" (Companies House) وهي الجهة الرسمية الحكومية في المملكة المتحدة لتسجيل جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وجود شركة "صلاح يو كيه كوميرشال المحدودة" (SALAH UK COMMERCIAL LIMITED) وهي شركة قابضة تتولى إدارة الأصول والاستثمارات، وتُظهر السجلات أن هذه الشركة تُستخدم وعاءً لإدارة أموال واستثمارات مرتبطة باسم محمد صلاح. ووفق حساباتها حتى 30 يونيو/حزيران 2024 بلغ صافي الأصول في الشركة 29.302 مليون جنيه إسترليني، وتشير البيانات إلى أن لدى الشركة نقدا في الحسابات البنكية نحو 7.252 ملايين جنيه، إضافة إلى عقار استثماري مسجّل بقيمة 1.704 مليون جنيه، وتخص هذه الأرقام الشركة بما هي كيان قانوني ولا تعني تلقائيا أنها كامل ثروة اللاعب الشخصية.

كما تظهر بيانات "كومبانيه هاوس" امتلاك محمد صلاح لشركة "موس ريل إستيت المحدودة" (MOS REAL ESTATE LTD) وهي شركة تحتفظ بأصول الملكيات العقارية، وتفيد هذه البيانات بأنه لغاية 31 مارس/آذار 2024 لدى الشركة عقار استثماري بقيمة 1.380 مليون جنيه، مع مبالغ تنتظر الشركة تحصيلها (ديون لصالحها لدى الغير) بنحو 50 ألف جنيه.

وتظهر بيانات "كومبانيه هاوس" وجود شركة ثالثة لدى محمد صلاح باسم شركة "ترينيتي كنسنغتون المحدودة" (TRINITY KENSINGTON LTD) وهي شركة تعمل في تأجير العقارات وإدارتها وتشغيلها في المملكة المتحدة، ولغاية 31 أغسطس/آب 2024 تفيد البيانات أن لدى الشركة أصولا ثابتة بنحو 1.928 مليون جنيه، ومعظمها عقار استثماري، كما تظهر مبالغ تنتظر الشركة تحصيلها بنحو 68.7 ألف جنيه أسترليني.

أرباح صلاح من الإعلانات

وعلى مستوى الرعايات، تُظهر صفحة محمد صلاح على "فوربس" أن أبرز الرعاة المرتبطين باسمه تشمل أديداس وبيبسي وفودافون، وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في مايو/أيار 2024 إلى أن أرباح محمد صلاح من شركة أديداس تبلغ حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويا من صفقة الأحذية الخاصة به، وهو رقم وثقته عديد المصادر الإعلامية من عام 2022 إلى عام 2025، على الرغم من أن إجمالي دخله التجاري (بما في ذلك بيبسي وفودافون وما إلى ذلك) أعلى بكثير، وقدرتها الصحيفة استناداً إلى مصادرها بنحو 10 إلى 18 مليون دولار سنوياً، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي أرباحه الأسبوعية التي تزيد عن مليون جنيه إسترليني.

ثروة رياض محرز

وعلى المنوال ذاته، تقدّر منصة "كابولوجي" إجمالي الرواتب الأساسية التراكمية لرياض محرز بنحو 157.84 مليون يورو عبر مساره الاحترافي الذي بدأ باحتشام في أندية مغمورة في فرنسا قبل الذهاب إلى إنكلترا وبالضبط إلى ليستر سيتي ثم اللعب لمانشستر سيتي وبعدها السفر نحو الدوري السعودي إلى الأهلي، وتشير المنصة إلى أنه رياض محرز يتقاضى حاليا 52.2 مليون يورو سنويا وأن عقده ممتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027، مع تقدير راتب متبقٍّ بنحو 104.4 ملايين يورو.

أرباح محرز خارج الملعب

وخارج الملعب، أدرجت منصة الأعمال الرياضية "سبورتيكو" (Sportico) رياض محرز في 12 فبراير/شباط 2025 ضمن قائمة أعلى 100 رياضي دخلا في العالم بإجمالي 52 مليون دولار، موزعة إلى 50 مليونا رواتب وجوائز و2 مليون خارج الملعب. وفي هيكلة الأعمال، تُظهر حسابات شركة "آر إم 26 المحدودة" (RM26 LIMITED) وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم في المملكة المتحدة أنه حتى 30 يونيو/حزيران 2024 بلغ النقد بالبنوك 3.828 ملايين جنيه إسترليني، والذمم المدينة 928,816 جنيهًا، وإجمالي حقوق الملكية 4.552 ملايين جنيه.

أما بخصوص عقود الرعاية فلدى محزر عقود مع شركة نايكي وشركة الاتصالات "جيزي" التي كانت مملوكة في وقت سابق لعائلة ساويروس وكذلك عقد مع مختبرات لمستحضرات التجميل في الجزائر ووعلامة العطور البريطانية "ثمين لندن" (Thameen London). وقدرت منصة "بوكينغ إيجنت إنفو" (bookingagentinfo) المختصة في صفقات العلامات التجارية مداخيل محرز من التعاقد مع نيايكي بنحو 2.5 مليون يورو.