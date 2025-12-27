من المعادن إلى الدمى.. الصين تحشد قدراتها التجارية ضد رسوم ترامب

- أقرت الصين تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرتها على شن حرب تجارية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، مع التركيز على التجارة الرقمية والخضراء وحقوق الملكية الفكرية، وستدخل حيز التنفيذ في مارس 2026. - شهدت الصين تراجعًا في أرباح الشركات الصناعية بنسبة 13.1% في نوفمبر، مما يعكس الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ضعف الطلب المحلي والانكماش الصناعي، وتتوقع وزارة الصناعة زيادة طفيفة في إنتاج الشركات الكبرى في عام 2025. - تمكنت الصين من تعويض الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية بزيادة الصادرات إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، محققة فائضًا تجاريًا سنويًا تجاوز تريليون دولار لأول مرة في 2025، وتسعى لجذب الاستثمار الأجنبي رغم انخفاضه بنسبة 7.5%.

أقرت الصين اليوم السبت، تعديلات على قانون رئيسي بهدف تعزيز قدرة بكين على شن حرب تجارية والحد من الشحنات الصادرة، من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية وحتى الدمى وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار. وذكرت وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/ آذار 2026.

ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، وذلك جزئياً، وفقاً لوكالة رويترز، لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط الهادي، أُسِّس لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، بأن القوة الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، حيث تسعى بكين لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. ووفقاً لوكالة شينخوا، تضيف المراجعة أيضاً بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن "تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية" وتساعد في بناء الصين لتصبح "دولة تجارية قوية". وأضافت الوكالة أن المراجعة "توسّع وتحسّن" مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسية التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي رُكِّز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترامب الأولى. وأدت الحرب التجارية المتقلبة بين الولايات المتحدة والصين، إلى تذبذب حاد في الشركات والأسواق. وكافح النمو والتصنيع رغم ازدهار الصادرات. وزادت المنافسة بين الشركات لإنتاج المزيد من السلع بتكلفة أقل من حدة "التراجع".

تراجع أرباح الشركات في الصين

وتراجعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 13.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 5.5% في أكتوبر/ تشرين الأول، وفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت. بينما ارتفعت الأرباح في الأشهر الـ11 الأولى من العام بنسبة 0.1%، بانخفاض عن نسبة 1.9% المسجلة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أمس الجمعة، أن وزارة الصناعة تتوقع أن يكون إنتاج الشركات الصناعية الكبرى قد ارتفع 5.9 بالمائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. واستناداً إلى البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، فإن هذا يمثل ارتفاعاً طفيفاً عن النمو البالغ 5.8 بالمائة المسجل في عام 2024، لكنه أقل من الوتيرة المسجلة للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 التي شهدت نمواً ستة بالمائة. وسجل الناتج الصناعي الذي يغطي الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار) نمواً 4.8 بالمائة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس/ آب 2024.

ويُسلط هذا الأداء الضعيف الضوء على الضغوط التي تُعاني منها الشركات نتيجة ضعف الطلب المحلي وتفاقم الانكماش الصناعي. وقد تواجه الشركات المزيد من التحديات في المستقبل مع استمرار تراجع الاستثمار، وتباطؤ نمو الاستهلاك، وتصاعد التوترات التجارية مع شركاء آخرين، على الرغم من الهدنة الجمركية مع الولايات المتحدة. ودفع تباطؤ النمو الاقتصادي بعض المحللين إلى دعوة الحكومة لبذل جهود جديدة لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة أزمة العقارات التي طال أمدها، إلى جانب تقليل اعتماد عملاق التصنيع على الصادرات. ويقر صانعو السياسات في الصين بالحاجة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويتعهدون باتخاذ تدابير مالية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار في العام الجديد.

و يتوقع الاقتصاديون، وفقاً لوكالة بلومبيرغ اليوم السبت، تيسيراً نقدياً طفيفاً وتوسعاً محدوداً في الدعم المالي العام المقبل، بعد أن اتخذ كبار المسؤولين موقفاً حذراً بشأن التحفيز الاقتصادي، الذي كان محور اجتماع سياسي رئيسي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر. ورغم أن رسوم ترامب الجمركية أثرت سلباً بالتجارة الصينية مع الولايات المتحدة، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 29% في نوفمبر، مسجلة انخفاضاً للشهر الثامن على التوالي. لكن بكين عوضت إلى حد كبير تلك الخسائر الفادحة بزيادة الصادرات إلى أوروبا وأميركا اللاتينية وغيرها، لدرجة أن فائض الصين التجاري السنوي تجاوز تريليون دولار لأول مرة في عام 2025. وفي نوفمبر، ارتفعت الصادرات إلى أفريقيا وحدها بنسبة 28% تقريباً.

وبلغ إجمالي قيمة تجارة الصين الدولية في السلع والخدمات ما يقرب من 4.42 تريليونات يوان (نحو 628 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة، منها صادرات بنحو 2.25 تريليون يوان، فيما تجاوزت الواردات 1.59 تريليون يوان، ما أدى إلى تحقيق فائض قدره 654.7 مليار يوان (نحو 80.5 مليار دولار). وكشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة الصينية الخميس الماضي، عن نسخة عام 2025 من قائمة الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي، حيث تتضمن تدابير رئيسية لجذب واستخدام رأس المال الأجنبي من خلال بذل جهود أكبر.

وقالت اللجنة إن "هذه القائمة التي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من أول فبراير/ شباط 2026 لتحل محل قائمة 2022، وتمثل سياسة مهمة لحفز الاستثمار الأجنبي في الصين. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها وثيقة سياساتية هامة لتوجيه الاستثمار الأجنبي إلى صناعات ومناطق محددة". وكشفت بيانات من وزارة التجارة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ 693.2 مليار يوان (98.84 مليار دولار) في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الأول 2025 بانخفاض 7.5 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

(الدولار= 7 يوان صيني تقريباً)