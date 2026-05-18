- المنافسة الجيوسياسية: تتنافس واشنطن وبكين على المعادن النادرة والحرجة والاستراتيجية، التي تُعد أساسية للصناعات التكنولوجية والعسكرية، حيث تسعى الولايات المتحدة لتنويع سلاسل التوريد، بينما تستخدم الصين تفوقها كورقة ضغط. - أهمية المعادن: تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب على المعادن الحرجة مع التوسع في الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، حيث تهيمن الصين على عمليات استخراجها وتكريرها، مما يمنحها نفوذاً جيوسياسياً. - تصنيفات المعادن: تشمل المعادن النادرة 17 عنصراً كيميائياً، بينما تُعرف المعادن الحرجة بأهميتها الاقتصادية والعسكرية، وتُعتبر المعادن الاستراتيجية ضرورية للأمن القومي والصناعات الدفاعية.

لم تعد المنافسة بين واشنطن وبكين مقتصرة على الرسوم التجارية أو أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية ، بل امتدت إلى المعادن النادرة والحرجة والاستراتيجية التي باتت تُشكّل العمود الفقري للصناعات التكنولوجية والعسكرية الحديثة. فقد باتت هذه المعادن تمثل أحد أهم عناصر القوة الجيوسياسية في العالم، تماماً كما كان النفط خلال القرن العشرين. ولهذا تسعى الولايات المتحدة جهدها إلى تنويع سلاسل التوريد عبر أستراليا وكندا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، فيما تستخدم الصين تفوقها في التعدين والتكرير بما هي ورقة ضغط استراتيجية في معركة التكنولوجيا والطاقة والصناعات الدفاعية.

وتزداد أهمية المعادن هذه بملاحظة ما تشير إليه توقعات "وكالة الطاقة الدولية" (IEA)، من احتمال تضاعف الطلب العالمي على المعادن الحرجة عدة مرات خلال العقدين المقبلين مع التوسّع في الطاقة النظيفة و السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الدفاعية، فيما تشير بيانات "هيئة المسح الجيولوجي الأميركية" (United States Geological Survey) إلى أن الصين تهيمن على جزء كبير من عمليات استخراج العناصر الأرضية النادرة عالمياً وتكريرها، بما يمنحها نفوذاً جيوسياسياً متزايداً في مواجهة الغرب.

قبل الخوض في تعداد كل معدن من هذه المعادن ووجهة استخدامه والأسباب التي تكسبه أهمية عملية في تقدّم الدول الصناعية الكبرى، لا بد من التمييز بين مصطلحات ثلاثة يجري تداولها على نطاق واسع في تصنيف المعادن ويبدو أن الخلط بينها رائج بقوّة، رغم أنها تتقاطع في التصنيف حيناً وتتمايز أحياناً، وهي "المعادن النادرة " (Rare Earth Elements) و"المعادن الحرجة " (Critical Minerals) و"المعادن الاستراتيجية " (Strategic Minerals).

فهذه المصطلحات ليست متطابقة بالكامل، لكنها تتداخل كثيراً، وغالباً ما تُستخدم إعلامياً وسياسياً بشكل متبادل رغم وجود فروق تقنية واقتصادية بينها.

أولاً - المعادن النادرة

وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن "العناصر الأرضية النادرة" هي مجموعة محددة تضم 17 عنصراً كيميائياً تشمل: السكانديوم (Scandium) والإيتريوم (Yttrium)، إضافة إلى اللانثانيدات (Lanthanides) الـ15 التي تضم: اللانثانوم (Lanthanum)، السيريوم (Cerium)، البراسيوديميوم (Praseodymium)، النيوديميوم (Neodymium)، البروميثيوم (Promethium)، السماريوم (Samarium)، الأوروبيوم (Europium)، الجادولينيوم (Gadolinium)، التيربيوم (Terbium)، الديسبروسيوم (Dysprosium)، الهولميوم (Holmium)، الإربيوم (Erbium)، الثوليوم (Thulium)، الإيتربيوم (Ytterbium) واللوتيتيوم (Lutetium).

ورغم تسميتها بـ"النادرة"، فإن بعضها ليس نادراً جداً في الطبيعة، لكن الصعوبة تكمن في استخراجها وتكريرها. أما استخداماتها، حسب وزارة الطاقة الأميركية، فتشمل: المغناطيسات القوية، السيارات الكهربائية، الرادارات، الصواريخ، توربينات الرياح والإلكترونيات الدقيقة. وبالتالي، يمكن القول إن كل العناصر الأرضية النادرة تُعد معادن استراتيجية غالباً، لكن ليست كل المعادن الاستراتيجية عناصر نادرة.

ثانياً - المعادن الحرجة

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأميركية، فإن "المعادن الحرجة" هي المعادن التي تمتلك أهمية اقتصادية أو عسكرية عالية، وتواجه سلاسل توريدها مخاطر جيوسياسية أو تجارية. أي أن معيار "الحرج" يتعلق بالأهمية والمخاطر معاً، وليس بالندرة الجيولوجية فقط.

وهي تشمل: الليثيوم (Lithium)، الكوبالت (Cobalt)، النيكل (Nickel)، الغرافيت (Graphite)، الغاليوم (Gallium) والجرمانيوم (Germanium) وبعض العناصر الأرضية النادرة. وهي توصف بالحرجة لأن العالم يحتاج إليها بشدة في مجالات البطاريات والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية والرقائق الإلكترونية. لكن إنتاجها يتركز غالباً في عدد محدود من الدول، خصوصاً الصين.

ثالثاً - المعادن الاستراتيجية

بحسب تقارير وزارة الدفاع الأميركية (مقرّها البنتاغون) وحلف الناتو (NATO)، فإن المعادن الاستراتيجية هي المعادن التي تُعد ضرورية للأمن القومي والصناعات الدفاعية والاقتصاد الصناعي. ويبدو هذا تعريفاً سياسياً - أمنياً أكثر منه جيولوجياً. وتشمل هذه الفئة العناصر الأرضية النادرة وتحديداً الليثيوم والكوبالت والتنغستن (Tungsten) والتيتانيوم (Titanium) والغاليوم والجرمانيوم، وحتى بعض المعادن التقليدية أحياناً. وما يجعلها "استراتيجية" أن انقطاعها قد يعطل تصنيع الأسلحة والطائرات والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات والصناعات التكنولوجية.

لنتعرّف معاً إلى أكثر هذه المعادن أهمية بالنسبة للدول الصناعية الكبرى على نحو أكثر تفصيلاً، نظراً لأهميتها في الصراع العالمي الدائر حالياً بين أقطاب الاقتصاد العالمي، خاصة الصين والولايات المتحدة.

النيوديميوم (Neodymium)

بحسب وزارة الطاقة الأميركية، يُعد النيوديميوم من أهم العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في تصنيع المغناطيسات الدائمة فائقة القوة، وهي مكوّن أساسي في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطائرات المسيّرة وأنظمة التوجيه العسكري.

وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن هذا المعدن يسمح بإنتاج محركات صغيرة وخفيفة وعالية الكفاءة، ما يجعله محورياً في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية المتقدمة.

الديسبروسيوم (Dysprosium)

وفقاً للمعهد الأميركي للمواد الحرجة (Critical Materials Institute)، يُستخدم الديسبروسيوم لتحسين قدرة مغناطيسات النيوديميوم على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما يجعله عنصراً حيوياً في الصناعات العسكرية والطائرات المقاتلة والصواريخ الموجهة. كما تشير وزارة الطاقة الأميركية إلى أن هذا العنصر ضروري للحفاظ على كفاءة الأنظمة الكهربائية والمغناطيسية تحت ظروف التشغيل القاسية.

التيربيوم (Terbium)

بحسب ستاندرد أند بورز غلوبال (S&P Global)، يُستخدم التيربيوم في الشاشات المتطورة وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة وبعض المعدات الدفاعية البحرية، نظراً لخواصه الضوئية والمغناطيسية الخاصة. كما يدخل في أنظمة السونار والرادارات الحديثة، وهو ما يجعله مهماً في الصناعات الإلكترونية والعسكرية الدقيقة.

الإيتريوم (Yttrium)

وفقاً للجمعية الملكية للكيمياء في بريطانيا، يُستخدم الإيتريوم في الصناعات البصرية والليزرية والموصلات الفائقة، إضافة إلى دوره في تطوير أنظمة الرادار والرؤية العسكرية. كما يدخل في تصنيع الشاشات الملونة وبعض أنواع الليزر الطبي والعسكري، بما يمنحه أهمية استراتيجية في التكنولوجيا المتقدمة.

اللانثانوم (Lanthanum)

تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن اللانثانوم يُستخدم على نطاق واسع في بطاريات السيارات الهجينة، إضافة إلى العدسات البصرية وأنظمة الرؤية الليلية. كما يدخل في عمليات تكرير النفط والصناعات الكيميائية، وهو ما يجعله عنصراً مهماً في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا معاً.

السيريوم (Cerium)

بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، يُعد السيريوم أكثر العناصر الأرضية النادرة وفرة، ويُستخدم في تلميع الشرائح الإلكترونية والزجاج عالي الدقة والمحولات الحفازة للسيارات. كما يدخل في بعض التطبيقات النووية والصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة.

الغاليوم (Gallium)

وفقاً لوزارة التجارة الأميركية، يُعتبر الغاليوم من المعادن الاستراتيجية الحساسة لصناعة الرقائق الإلكترونية وشبكات الجيل الخامس والرادارات والأقمار الصناعية. كما يلعب هذا المعدن دوراً محورياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة العسكرية، في وقت تسيطر فيه الصين على جزء كبير من إنتاجه العالمي.

الجرمانيوم (Germanium)

بحسب الناتو، يُستخدم الجرمانيوم في أنظمة الرؤية الليلية والكاميرات الحرارية والألياف الضوئية والمعدات العسكرية عالية الحساسية. كما يدخل في الأقمار الصناعية والبنية التحتية للاتصالات، ما يجعله عنصراً حيوياً في التكنولوجيا الدفاعية والرقمية.

الليثيوم (Lithium)

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، يُعد الليثيوم أساس بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ولذلك يُوصف غالباً بأنه "نفط العصر الجديد". كما يدخل في الهواتف الذكية والحواسيب والطائرات المسيّرة، وسط توقعات بارتفاع هائل في الطلب العالمي عليه خلال السنوات المقبلة.

الكوبالت (Cobalt)

يشير البنك الدولي إلى أن الكوبالت عنصر أساسي لتحسين أداء بطاريات الليثيوم وزيادة استقرارها الحراري، ما يجعله ضرورياً لصناعة السيارات الكهربائية والمحركات النفاثة والمعدات العسكرية. كما يثير تركز إنتاجه في عدد محدود من الدول الأفريقية مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات العالمية.

النيكل (Nickel)

بحسب بلومبيرغ، ارتفع الطلب العالمي على النيكل بشكل حاد مع توسع صناعة السيارات الكهربائية، نظراً لدوره في رفع كثافة الطاقة داخل البطاريات. كما يُستخدم في الصناعات البحرية والدروع العسكرية والفولاذ المقاوم للصدأ، بفضل قدرته العالية على مقاومة التآكل والحرارة.

الغرافيت (Graphite)

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تحتاج بطاريات السيارات الكهربائية إلى كميات كبيرة من الغرافيت المستخدم داخل الأقطاب الكهربائية، ما يجعله من أكثر المواد الاستراتيجية أهمية في التحول الطاقوي. كما يدخل في الصناعات النووية وبعض التطبيقات الدفاعية والصناعية الثقيلة.

التنتالوم (Tantalum)

بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، يُستخدم التنتالوم في المكثفات الإلكترونية والهواتف الذكية والصواريخ والمعدات الطبية، نظراً لقدرته العالية على مقاومة الحرارة والتآكل. ويُعد من المعادن الحيوية للإلكترونيات الدقيقة والصناعات العسكرية المتقدمة.

التنغستن (Tungsten)

وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية، يُعتبر التنغستن من أصلب المعادن في العالم، ويُستخدم في الذخائر الخارقة للدروع والمحركات العسكرية والصناعات الفضائية. كما يدخل في أدوات الحفر والصناعات الهندسية الثقيلة بسبب قدرته الفائقة على تحمل الحرارة والضغط.

السكانديوم (Scandium)

يُستخدم السكانديوم لتحسين خصائص الألمنيوم والمعادن الخفيفة، ما يجعله مهماً في صناعة الطائرات الحربية والمركبات الفضائية وخلايا الوقود. وتكمن قيمته في أنه يمنح المعادن قوة إضافية مع الحفاظ على خفة الوزن، وهي ميزة أساسية في الصناعات الجوية والعسكرية.